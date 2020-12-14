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Пленных и заложников обменяют "всех на всех": Миротворцы России помогли Баку и Еревану договориться
14 декабря 2020, 23:15 • 74 • Политика
Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками. Процессу посодействовали российские миротворцы в Карабахе.
С 14 декабря Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех". Процесс проходит при содействии российских миротворцев, сообщает Госкомиссия Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников.
Отмечается, что обмен стал возможен благодаря переговорам с участием международных организаций и российских миротворческих сил. Была достигнута договорённость провести обмен по принципу "всех на всех".
Напомним, что ранее об участии в переговорах об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном сообщил лично глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что российские миротворцы будут всячески содействовать процессу.
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