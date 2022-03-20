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Пленные солдаты ВСУ рассказали о предательстве: "До сих пор трясёт"

20 марта 2022, 19:15  •  451 • Политика
Пленные солдаты ВСУ рассказали о предательстве со стороны руководства украинской армии. Они обвинили военачальников в том, что они, по сути, подставили простых вояк: "До сих пор трясёт".
Военнослужащие украинской армии, оказавшиеся в плену, рассказали бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики о реальном отношении руководства ВСУ к простым солдатам.
Сразу несколько военных пожаловались, что стоящие над ними начальники фактически бросили их в условиях боевых действий, спешно покинув опорные пункты. Видео их интервью появилось в Telegram-канале SHOT.
Так, украинские военачальники, по сути, оставили обычных вояк, вооружённых только автоматами, наедине против тяжёлого артиллерийского вооружения противника.
Один из бойцов ВСУ подчеркнул, что силы, конечно, были неравны: "Это нереально". Поэтому офицерский состав фактически подставил простых солдат.
Мы даже не смогли спрятаться от этого всего. Мы просто сами от этого в шоке. До сих пор трясёт, - поделился ещё один из пленных.

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