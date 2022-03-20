Пленные солдаты ВСУ рассказали о предательстве: "До сих пор трясёт"

Пленные солдаты ВСУ рассказали о предательстве со стороны руководства украинской армии. Они обвинили военачальников в том, что они, по сути, подставили простых вояк: "До сих пор трясёт".

Военнослужащие украинской армии, оказавшиеся в плену, рассказали бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики о реальном отношении руководства ВСУ к простым солдатам.

Сразу несколько военных пожаловались, что стоящие над ними начальники фактически бросили их в условиях боевых действий, спешно покинув опорные пункты. Видео их интервью появилось в Telegram-канале SHOT.

Так, украинские военачальники, по сути, оставили обычных вояк, вооружённых только автоматами, наедине против тяжёлого артиллерийского вооружения противника.

Один из бойцов ВСУ подчеркнул, что силы, конечно, были неравны: "Это нереально". Поэтому офицерский состав фактически подставил простых солдат.