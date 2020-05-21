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Пленки Деркача: в Госдепе сделали предупреждение Зеленскому

21 мая 2020, 17:55  •  222 • Украина

В Госдепе США резко осудили заявления украинского президента Владимира Зеленского о расследовании содержания переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на несколько независимых друг от друга источников.

Согласно информации, представители нескольких органов власти Украины получили сигналы из Вашингтона о том, что последние заявления украинских чиновников опасны, и их трактуют как попытку повлиять на президентские предвыборные гонки.

«Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано», — рассказал один из источников издания.

Другие собеседники также подтвердили, что представители Государственного департамента общались и с народными депутатами, отреагировав на информацию о возможности создания парламентской ВСК по этому поводу.

А, по утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет «российские корни».

Напомним, вчера во время пресс-конференции по случаю своей инаугурации Зеленский достаточно осторожно прокомментировал плёнки Деркача с переговорами Байдена-Порошенко.

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