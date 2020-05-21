|
Пленки Деркача: в Госдепе сделали предупреждение Зеленскому
21 мая 2020, 17:55 • 222 • Украина
В Госдепе США резко осудили заявления украинского президента Владимира Зеленского о расследовании содержания переговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на несколько независимых друг от друга источников.
Согласно информации, представители нескольких органов власти Украины получили сигналы из Вашингтона о том, что последние заявления украинских чиновников опасны, и их трактуют как попытку повлиять на президентские предвыборные гонки.
«Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано», — рассказал один из источников издания.
Другие собеседники также подтвердили, что представители Государственного департамента общались и с народными депутатами, отреагировав на информацию о возможности создания парламентской ВСК по этому поводу.
А, по утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет «российские корни».
Напомним, вчера во время пресс-конференции по случаю своей инаугурации Зеленский достаточно осторожно прокомментировал плёнки Деркача с переговорами Байдена-Порошенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
222
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2020, 14:55
|
18 мая 2020, 09:55
|
18 мая 2020, 22:55
|
17 мая 2020, 04:55
|
19 мая 2020, 00:55
|
21 мая 2020, 07:16
|
20 мая 2020, 07:55