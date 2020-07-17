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Племянница Трампа обвинила дядю в расизме

17 июля 2020, 18:00  •  62 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Близкая родственница главы государства раскрыла, как он оскорбляет афроамериканцев и евреев
Американский лидер Дональд Трамп не чурается использования антисемитских и расистких высказываний в быту. Об этом заявила в эфире телеканала NBC на "Шоу Рейчел Меддоу" племянница президента Соединенных Штатов Мэри Трамп.
В ходе телеэфира ведущая спросила, применяет ли глава Белого дома такого рода выражения. Мэри ответила, что лично слышала, как ее дядя использовал слова, задевающие достоинство евреев и афроамериканцев.
"Не считаю, что кто-то может удивиться, ведь в данное время он проявляет расизм", – заявила Мэри в ходе выступления на NBC.
После этого ведущая уточнила, действительно ли племянница президента слышала от него такие ругательства, на что Мэри повторно дала утвердительный ответ.
Ранее Мэри Трамп заявляла, что во время старших классов будущий глава государства предпочитал, чтобы его домашнюю работу делала сестра. Сам американский лидер не отличался хорошей успеваемостью в школьные годы и не смог поступить в университет. Но Трамп, по ее словам, сумел "выкрутиться", заплатив другому человеку, который сдал за него экзамены.
Племянница президента США также рассказывала, что ее дядя часто притворялся другим человеком, преследуя свои цели. Более того, он не имеет ни малейшего представления о в политике, гражданском обществе и человеческой порядочности. Сложившая ситуация в Соединенных Штатах, добавила она, обусловлена плохой обстановкой в ее родной семье. А США ждет крах, если Трампа переизберут на второй срок.

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