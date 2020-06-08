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Племянница Скрипаля об отъезде "отравленных" в Новую Зеландию: "Невозможно"
08 июня 2020, 13:00 • 87 • В мире
Британские СМИ сообщили, что "отравленные" "Новичком" Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию. По мнению племянницы Скрипаля Виктории, это невозможно по ряду причин.
Виктория Скрипаль, родственница экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, усомнилась в том, что они могли покинуть Великобританию. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на высокопоставленные источники, будто "отравленные" из Солсбери переехали в Новую Зеландию.
Сообщалось, что бывшему полковнику ГРУ и его дочери придумали новые биографии, оформили новые документы и дали материальную поддержку для жизни на новом месте.
Однако племянница Скрипаля видит в этой версии нестыковки. По её словам, и Сергею, и Юлии Скрипаль требовалась постоянная помощь медиков. "Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - задаётся вопросом она.
К тому же, поясняет Виктория, в Новой Зеландии - даже с учётом всей конспирологии - нельзя затеряться сравнительно известным персонам.
Если же говорить о новых лицах двух русских - то здесь не помогут и пластические операции, заявила Скрипаль ТАСС.
"Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", - добавила Скрипаль.
По её мнению, этот вброс о Скрипалях был сделан для раскрутки документального фильма ВВС.
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