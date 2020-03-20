Племянник главы государства создаёт свою партию и не видит альтернативы Владимиру Путину • 40 • Аналитика

В Российской Федерации скоро появится новая партия, а создать ее решил двоюродный племянник президента страны Владимира Путина. Роман Путин приходится сыном двоюродному брату главы государства.



Племянник президента рассчитывает, что основной базой для создания новой партии станет предпринимательское движение «Люди дела», объединяющее представителей российского бизнеса. Роман Путин обозначает идеологию своего проекта как правоконсервативную и собирается бороться за интересы предпринимателей: снижение налоговой нагрузки, демонополизацию, дешевые кредиты.







Что есть, то есть – все перечисленные проблемы действительно остро волнуют российский малый бизнес. Поэтому Роман Путин и рассчитывает на то, что предприниматели поддержат его партию, и она получит места в Государственной думе Российской Федерации.



Конечно, стоит вкратце рассказать и о самом Романе Игоревиче. Он – сравнительно молодой человек 42 лет от роду, окончивший Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта с красным дипломом и два года служивший после военного вуза в органах Федеральной службы безопасности. В ФСБ Роман Путин боролся с контрабандой и коррупцией, а затем перешел на работу в Управлении экономического анализа и финансового контроля Рязанского городского Совета (Рязань – родной город Романа).



С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладельцем компании «МРТ-АВИА». Примерно тогда же он стал проявлять интерес и к общественной деятельности, прежде всего в сфере защиты прав предпринимателей: открыл в 2014 году «горячую линию» для предпринимателей под названием «Путинский контроль». Очевидно, что громкая фамилия и родство с президентом являются главными козырями Романа Игоревича Путина.



В условиях, когда в России существует запрос на обновление политической сцены и прохождение в Госдуму новых политических партий, проект племянника президента вполне может оказаться жизнеспособным.



Правда, ему предстоит конкурировать с другим и куда более известным защитником бизнесменов – уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Он в 2016 году создал на базе «Правого дела» Партию роста с примерно похожими целями – изменение экономики России в интересах развития бизнеса.



В любом случае, понятно, что изменить реальное положение малого бизнеса в условиях сложившейся в России политической системы возможно лишь посредством действий со стороны президента и правительства. Небольшие партии, даже в случае прохождения в Госдуму их кандидатов, смогут выступать лишь в роли авторов инициатив, находящих или не находящих поддержку у высшей власти страны.



Есть и еще один нюанс. Вполне возможно, что создание новой партии во главе с племянником Путина призвано вернуть авторитет президента среди представителей малого бизнеса. Ведь не секрет, что многие малые предприниматели обижены на существующую власть. И им есть, что предъявлять власти: это и непомерные налоги, и коррупция, и незаконное преследование предпринимателей с целью отжатия их бизнесов.



Но если прежде монополизировать защиту предпринимателей пытались либеральные оппозиционеры, то теперь за дело возьмутся «люди дела» во главе с Романом Путиным. Посмотрим, получится ли у именитого родственника действительно сделать какие-то шаги для улучшения положения предпринимателей, или же создание такой партии будет только трамплином для начала политической карьеры в Госдуме.



Обращает на себя внимание заявление племянника главы государства по поводу сменяемости власти. Из заявления:



Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же? В Российской Федерации скоро появится новая партия, а создать ее решил двоюродный племянник президента страны Владимира Путина. Роман Путин приходится сыном двоюродному брату главы государства.Племянник президента рассчитывает, что основной базой для создания новой партии станет предпринимательское движение «Люди дела», объединяющее представителей российского бизнеса. Роман Путин обозначает идеологию своего проекта как правоконсервативную и собирается бороться за интересы предпринимателей: снижение налоговой нагрузки, демонополизацию, дешевые кредиты.Что есть, то есть – все перечисленные проблемы действительно остро волнуют российский малый бизнес. Поэтому Роман Путин и рассчитывает на то, что предприниматели поддержат его партию, и она получит места в Государственной думе Российской Федерации.Конечно, стоит вкратце рассказать и о самом Романе Игоревиче. Он – сравнительно молодой человек 42 лет от роду, окончивший Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта с красным дипломом и два года служивший после военного вуза в органах Федеральной службы безопасности. В ФСБ Роман Путин боролся с контрабандой и коррупцией, а затем перешел на работу в Управлении экономического анализа и финансового контроля Рязанского городского Совета (Рязань – родной город Романа).С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладельцем компании «МРТ-АВИА». Примерно тогда же он стал проявлять интерес и к общественной деятельности, прежде всего в сфере защиты прав предпринимателей: открыл в 2014 году «горячую линию» для предпринимателей под названием «Путинский контроль». Очевидно, что громкая фамилия и родство с президентом являются главными козырями Романа Игоревича Путина.В условиях, когда в России существует запрос на обновление политической сцены и прохождение в Госдуму новых политических партий, проект племянника президента вполне может оказаться жизнеспособным.Правда, ему предстоит конкурировать с другим и куда более известным защитником бизнесменов – уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Он в 2016 году создал на базе «Правого дела» Партию роста с примерно похожими целями – изменение экономики России в интересах развития бизнеса.В любом случае, понятно, что изменить реальное положение малого бизнеса в условиях сложившейся в России политической системы возможно лишь посредством действий со стороны президента и правительства. Небольшие партии, даже в случае прохождения в Госдуму их кандидатов, смогут выступать лишь в роли авторов инициатив, находящих или не находящих поддержку у высшей власти страны.Есть и еще один нюанс. Вполне возможно, что создание новой партии во главе с племянником Путина призвано вернуть авторитет президента среди представителей малого бизнеса. Ведь не секрет, что многие малые предприниматели обижены на существующую власть. И им есть, что предъявлять власти: это и непомерные налоги, и коррупция, и незаконное преследование предпринимателей с целью отжатия их бизнесов.Но если прежде монополизировать защиту предпринимателей пытались либеральные оппозиционеры, то теперь за дело возьмутся «люди дела» во главе с Романом Путиным. Посмотрим, получится ли у именитого родственника действительно сделать какие-то шаги для улучшения положения предпринимателей, или же создание такой партии будет только трамплином для начала политической карьеры в Госдуме.Обращает на себя внимание заявление племянника главы государства по поводу сменяемости власти. Из заявления: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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