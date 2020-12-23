«Плавный переход к новому поколению»: как продвигается модернизация дальней авиации России

23 декабря в России отмечается День дальней авиации — самого гибкого, как полагают специалисты, компонента ядерной триады РФ. На вооружении данного формирования стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Все эти машины сейчас проходят модернизацию. Параллельно осуществляется разработка самолёта нового поколения ПАК ДА. Как считают эксперты, развитие дальней авиации России полностью отвечает потребностям обороны страны.

В среду профессиональный праздник отмечают военнослужащие дальней авиации (ДА) России. Как говорят эксперты, данное формирование является самым гибким компонентом стратегических ядерных сил нашей страны. В его боевой состав входят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Рост боевых возможностей

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году дальняя авиация ВКС осуществила 50 полётов «по установленным маршрутам».

Также, как сообщил глава государства, в уходящем году стратегические ядерные силы нашей страны пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС «Медведь».

Несмотря на почтительный возраст, этот самолёт по-прежнему способен эффективно уничтожать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий (ТВД).

Самолёт Ту-95МС во время дозаправки в воздухе

© Министерство обороны РФ

«На возраст оглядываться тут смысла особого нет. У американцев с 1950-х годов, например, в строю B-52. Обе машины остаются вполне современными платформами благодаря заложенному в годы холодной войны высокому запасу прочности, периодическому ремонту и постоянной модернизации вооружения, различных агрегатов и аппаратуры», — пояснил в комментарии RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

Одним из главных достоинств Ту-95МС эксперт назвал модернизированный турбовинтовой двигатель НК-12 — самый мощный силовой агрегат в своём классе. Его основные достоинства заключаются в надёжности, экономичности и неприхотливости в эксплуатации.

Невысокий расход топлива позволяет Ту-95 находиться в воздухе более 10 часов, а с условием дозаправки «Медведь» способен нести боевую вахту гораздо дольше.

В конце марта текущего года пресс-служба ПАО «Туполев» отчиталась о создании первого глубоко модернизированного образца Ту-95МСМ. Работы по обновлению самолёта были проведены на Таганрогском авиационном заводе (входит в ТАНТК имени Бериева).

Модернизированный «Медведь» отличается от предшествующей модели более совершенным радиоэлектронным оборудованием, системой управления вооружением и комплексами связи. Применение данной аппаратуры повышает точность навигации, расширяет возможности по ведению оптической и радиотехнической разведки.

Кроме того, туполевцы совместно с другими предприятиями оборонной отрасли РФ основательно потрудились над улучшением взлётно-посадочных характеристик самолёта.

«Это самолёт с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации», — заявил в августе глава «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.

«В новом облике»

Совершенно новые боевые возможности в ходе модернизации получит сверхзвуковой самолёт Ту-160 «Белый лебедь». В частности, машина оснащается обновлёнными двигателями НК-32, которые изготавливаются на мощностях «ОДК-Кузнецов» (Самара). Установка силовых агрегатов позволяет увеличить дальность полёта носителя на 1 тыс. км.

«Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолёты Ту-160М, а также на Ту-160, выпущенные в новом облике», — пояснил журналистам в феврале замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

© Министерство обороны РФ

Из слов замглавы Минобороны России следует, что созданные с нуля ракетоносцы будут производиться в варианте Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в части ДА должны стартовать в 2023-м. В рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной на период до 2027 года, войска пополнятся десятью такими машинами.

Помимо двигателей и средств управления ими, в обновлённых вариантах Ту-160 происходит замена электронной начинки. Как говорится в материалах военного ведомства, модернизированные ракетоносцы оснащаются более совершенными системами инерциальной навигации и «устройствами вооружения с применением современных цифровых технологий».

Эксперты называют Ту-160 самым мощным самолётом воздушного компонента ядерной триады. Изюминка «Белого лебедя» заключается в способности развивать скорость до 2,2 тыс. км/ч, что позволяет ему преодолевать вражеские рубежи ПВО. Дальность полёта машины — 13,5 тыс. км.

«На мой взгляд, модернизация парка Ту-160 и Ту-95МС необходима для того, чтобы выгадать больше времени на реализацию проекта ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. — RT). Появление модернизированных «стратегов» обеспечит плавный переход нашей дальней авиации на машины нового поколения. Это перспектива 2030-х годов», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

ПАК ДА представляет собой ракетоносец, выполненный по схеме «летающее крыло». Как считает Корнев, в самолёте будут реализованы новейшие достижения в сфере радиолокационной малозаметности. Это предполагает широкое использование радиопоглощающих материалов и размещение боеприпасов внутри корпуса.

В 2019 году Минобороны РФ утвердило эскиз ПАК ДА. Уже согласованы его тактико-технические характеристики, а также заключены контракты на производство опытных образцов.

Изображение ПАК ДА

© Министерство обороны РФ

Поставщиком двигателя для машины нового поколения выступит «ОДК-Кузнецов». Как ожидают разработчики, основная и дублирующая электронные системы силового агрегата позволят ПАК ДА совершать боевые дежурства продолжительностью до 30 часов.

«Сейчас сложно говорить о конкретных характеристиках ПАК ДА, но с большой вероятностью самолёт сможет применять весь арсенал дальней авиации и новые боеприпасы, которые появятся к тому времени. Головным разработчиком машины, по всей видимости, является ПАО «Туполев», а производство будет развёрнуто на авиазаводе в Казани, где сейчас собираются обновлённые Ту-160», — рассуждает Корнев.

«Щит наших рубежей»

По мнению экспертов, на фоне текущего обновления парка Ту-95МС и Ту-160 не потерял своей актуальности и дальний бомбардировщик Ту-22М3. Усилиями оборонной промышленности этот ветеран также получает новую жизнь.

Основными особенностями усовершенствованной версии этого самолёта является обновлённая на 80% авионика и установленная вновь штанга топливозаправки, которая была демонтирована ещё в период холодной войны по договорённостям с США. Благодаря данному изделию машина может находиться в воздухе более пяти часов.

Как предполагает Корнев, за счёт замены бортового оборудования Ту-22М3М наряду с Ту-160 и Ту-95МС получит возможность применять сверхдальнюю ракету X-101/102, которую эксперт считает самым грозным оружием российской ДА.

Данный боеприпас — детище АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (Дубна). Ракета создавалась достаточно продолжительное время, но, по мнению Корнева, усилия конструкторов не были напрасными. В ноябре 2015 года уникальная ракета получила боевое крещение в Сирии.

Боеприпас в варианте X-101 оснащается обычной боевой частью, в модификации X-102 — ядерной с предположительной мощностью в 250 килотонн. Дальность ракеты официально оценивается в 4,5 тыс. км, но в экспертном сообществе господствует точка зрения, что этот показатель достигает 5,5 тыс. км.

Владимир Попов полагает, что модернизация дальней авиации РФ полностью отвечает потребностям национальной безопасности нашей страны. По мнению эксперта, авиационный компонент ядерной триады органично вписан в концепцию общего совершенствования стратегических сил России.

«О дальней авиации можно сказать однозначно, что она находится в боеспособном состоянии и готова выполнять стратегические задачи. Важно, что наши «стратеги» регулярно совершают полёты вдоль государственных границ. Это щит наших рубежей и нашего суверенитета», — резюмировал Попов.