Плацдарм для угроз: как в Прибалтике пытаются использовать ситуацию на Украине для оправдания русофобской политики

Вильнюс и Рига объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Москвой из-за ситуации на Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также сообщил, что литовское правительство закрывает российское консульство в Клайпеде, высылает посла из страны и возвращает своего из Москвы. Помимо этого, обсуждается возможность закрытия границы с Белоруссией и РФ. Между тем в Эстонии под предлогом украинского кризиса собираются противодействовать демонстрации российской военной символики во время празднования Дня Победы 9 мая. Эксперты считают, что Прибалтика решила воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы оправдать и легализовать свою русофобскую политику.

Латвия и Литва объявили 4 апреля о том, что понижают уровень дипломатических отношений с Россией из-за специальной военной операции на Украине. С соответствующими сообщениями выступили министры иностранных дел республик.

По словам главы дипломатического ведомства Латвии Эдгарса Ринкевичса, «после завершения внутренних процедур» будет также уведомлено о конкретных решениях руководства страны.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с заявлением о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства. В Клайпеде будет закрыто консульство РФ.

«Посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву», — приводит его слова портал Delfi.

Помимо этого, из Москвы отзывается литовский посол, а власти республики обсуждают вопрос закрытия границы с Россией (по Калининградской области) и Белоруссией. Ландсбергис уточнил, что точной даты по закрытию нет и «пока рано говорить об этом вопросе». Вместе с тем он призвал ЕС отказаться от закупки российской нефти, выразив мнение, что это был бы «самый большой урон для бюджета России».

В комментарии ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры в отношении Литвы и Латвии «не заставят себя ждать».

Это не первый недружественный шаг со стороны прибалтийских республик. Ранее, 18 марта, МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Аналогичный шаг предприняла и Латвия, уведомив в тот же день о высылке трёх сотрудников диппредставительств РФ.

Россия, основываясь на принципах взаимности, также объявила о прекращении аккредитации зеркального количества дипломатических работников этих стран на своей территории, предписав им покинуть её.

Военные сборы

В Литве ситуацию на Украине используют в том числе для увеличения в стране военных контингентов НАТО. Так, министр обороны республики Арвидас Анушаускас 4 апреля заявил журналистам о том, что Североатлантический альянс в два раза нарастил своё военное присутствие в регионе стран Балтии.

«Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе», — приводит ТАСС его слова.

Военнослужащие армии США в Литве

AFP

© Petras Malukas

При этом Анушаускас ещё 30 марта анонсировал журналистам, что в республике некоторое время будут дислоцированы сразу два американских батальона.

«В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит», — пояснил министр.

Таким образом, отметил глава оборонного ведомства, число натовских военных в стране после прибытия американского контингента станет рекордным.

«Уже сейчас военное присутствие альянса по сравнению с прошлым годом возросло на 1 тыс. человек», — указал тогда Анушаускас.

Как пояснил в эфире телеканала MSNBC президент Литвы Гитанас Науседа, всё это необходимо для обеспечения безопасности республики, «зажатой» между Калининградской областью и Белоруссией, которые якобы слишком милитаризованы. В связи с этим, добавил он, республика и увеличивает расходы на оборону, а также добивается от союзников по НАТО большего размещения на своей территории военных контингентов. По словам Науседы, только это якобы может служить для России сдерживающим фактором.

Борьба с символами

В соседней Эстонии бороться с Россией стремятся не только на уровне политики и дипломатии, но и вмешиваясь в жизнь гражданского общества. Так, глава Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер в телевизионном эфире эстонского гостелерадио ERR заявил, что полиция республики будет принимать меры по противодействию демонстрации 9 мая российской военной символики. В её число Вахер записал форму советской армии и георгиевские ленточки. По его мнению, они якобы являются олицетворением поддержки российской спецоперации на Украине и президента РФ Владимира Путина, а значит и символами «агрессии».

«Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем бо́льшими силами, так как ситуация не сравнима с прежними годами», — сказал глава Департамента полиции и погранохраны.

Он также выразил надежду, что эстонский парламент (Рийгикогу) к 9 мая внесёт какие-нибудь изменения в законодательство, чтобы развязать полиции руки в отношении тех, кто придёт с этими символами. Однако пока никаких актов, оговаривающих запрет на их ношение нет, признал Вахер.

Между тем в Латвии подобный закон уже существует. Парламент Латвии запретил публичные мероприятия, пропагандирующие нацизм и коммунизм, а также акции на расстоянии менее 200 м от памятников Красной армии, внеся поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.

Как сообщало агентство Sputnik, один из авторов законодательных изменений — председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш — в ходе прошедших дебатов заявил, что новые поправки, по существу, запрещают проведение Дня Победы в Латвии.

Этот шаг властей республики в Совете Федерации расценили как свидетельство того, что «в Латвии побеждает неонацизм».

Недружественный шаг

Опрошенные RT эксперты отмечают, что решение Литвы и Латвии понизить уровень дипотношений с Россией наносит ущерб лишь самим этим республикам.

«Это откровенно недружественный шаг в отношении России. Но он ни коим образом не повлияет на нашу политику и на реализацию тех целей, в том числе и применительно к специальной военной операции, которые поставлены нашим правительством. Это выбор республик, печальные последствия которого ударят по ним самим, как это было с антироссийскими санкциями», — сказал в комментарии RT чрезвычайный посол, сенатор Константин Долгов.

Его мнение разделяет и генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда, называя ход республик «политическим пиар-жестом».

«Ведь на деле наши отношения и политические, и экономические даже до 24 февраля были близки к нулю. И на сегодняшний день они тоже фактически заморожены, поэтому работы фактически у послов и дипкорпуса здесь нет», — рассказал Рекеда в беседе с RT.

Бронзовый солдат в Таллине

AFP

© DIMITAR DILKOFF

Такой курс на русофобию всегда влечёт за собой желание вооружиться до зубов, чтобы спрятаться за этим оружием, считает заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский. В связи с этим, вполне закономерны устремления той же Литвы наводнить свою территорию американскими военными.

«Потому что в Литве осознают, что эта риторика не может быть безнаказанной. Чем острее риторика, тем сложнее обеспечивать безопасность собственными силами. Поэтому вся надежда на Америку: когда она рядом, то можно говорить и делать всё что угодно, отдаться эмоциям. А когда тебя никто не защищает, то ты несколько раз подумаешь, прежде чем что-то сказать», — пояснил в беседе с RT аналитик.

При этом США пользуются литовским приглашением и поощряют Вильнюс, раздавая лестные титулы из серии «ключевой союзник по обеспечению безопасности» и прочие, чтобы закрепляться у границ России, выразил мнение Вардомский.

Однако ни о каком обеспечении безопасности Европы Литвой и речи не идёт, подчеркнул эксперт. Она не способна её обеспечить ни в экономическом, ни в энергетическом, ни в военном плане даже с привлечением сторонних войск.

«Литва может быть плацдармом для угроз, для нападения, но не оплотом безопасности», — добавил Вардомский.

Поэтому, считает он, Прибалтика старается всеми силами набить себе цену и заодно оправдать свою русофобскую политику. И невозможность нанести России какой-либо более-менее значительный ущерб толкает такие страны как Латвия и Эстония на более мелкие выпады — к примеру, войны против символов.

«В санкциях та же Эстония мало что может, а в отношении символов — вполне способна возбудить общественное мнение. Так что тут каждый в силу своих возможностей и в силу своей фантазии придумывает наказания для России. И главное, что движет прибалтами, — это безнаказанность. Ведь никто же не осудит. Потому что на Западе идёт некое деление народов на те, по отношению к которым следует применять нормы демократии, и на те, в отношении которых её применять не обязательно», — пояснил эксперт.

К тому же, напомнил Сергей Рекеда, Эстония старается обелить неприятные факты из своей истории, касающиеся коллаборационизма некоторых представителей населения, а то и просто участие в карательных отрядах и подразделениях СС.

«И Европе было совершенно наплевать на то, что происходит в Прибалтике. Многие понимали, что это неправильно. В частных беседах заявляли: «Да, мы это знаем, мы это видим». Но это не политический мейнстрим Европы — сохранение памяти о Великой Отечественной войне», — подчеркнул аналитик.

К тому же, отметил Леонид Вардомский, прибалтийские страны стараются задавить у себя население с русскими корнями.

«В Эстонии и Латвии очень большая русская диаспора, и они боятся, что эта их «пятая колонна» возьмёт верх над ними. Поэтому и считают, что их надо давить и всё им запрещать типа языка и своих СМИ, чтобы они ничего в стране не решали», — подытожил эксперт.