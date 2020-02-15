Платошкин: За новый социализм со старыми большевистскими глупостями

Автор:

Смолин Михаил

Удивительных персонажей рождает наше левое движение. Человек социалистический — особый раздел человека, всем недовольного и всё желающего подвергнуть мировому революционному пожару. Это особые психологические типы, желающие властвовать над себе подобными.

Платошкин как политический персонаж

Вот возьмите хотя бы Николая Платошкина, организатора движения "За новый социализм". Если читать что-то о нём, то складывается вполне себе солидное впечатление: учёба в МГИМО, карьера (хоть и не очень удачная) в МИДе, докторская степень, приличный по количеству список книг, преподавание в высшем учебном заведении. Формальный набор среднестатистического учёного-интеллигента, попробовавшего к тому же сделать карьеру на госслужбе.

Но если начинаешь визуально, вживую с ним общаться или смотреть видео с его выступлениями, то ловишь себя на некоторых несообразностях между тем, что ты читал и что ты видишь перед собой. Где МГИМО и МИД, а где Платошкин? Как он был дипломатом при таком прирождённом хамстве, которое свободно истекает из этого товарища параллельно с его обычным дыханием?

А манера говорить? По манере говорить персонаж — не из МГИМО, а только откинулся с одесского кичмана и нырнул прямо в новый социализм. Этакая смесь "легендарного" песенного Петьки Шмаровоза и не менее легендарного революционера Якова Свердлова, имевшего глубокие связи с уголовным миром. Социалист на понтах, с приблатнёнными ужимками.

По манере говорить персонаж — не из МГИМО, а только откинулся с одесского кичмана и нырнул прямо в новый социализм. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уголовный мир всегда был социально близок большевикам. Ульянов-Ленин всегда считал, что в большом партийном хозяйстве всё пригодится.

Но вполне возможно, что это просто такой подобранный образ левого популиста, созданный для политической сцены. Грубо напористый, агрессивно хамоватый, псевдонародный типаж.

Ну, в конце концов, политический образ есть лишь артистическая личина, гораздо важнее то, что транслируется в общество от лица этого персонажа.

"Новые" левые и КПРФ

Сегодня левые не столько ждут ухода Путина с поста президента, сколько надеются поучаствовать до 2024 года в делёжке зюгановского наследства, "оседлании" левого электората после ухода лидера КПРФ. Есть левые миллионеры-колхозники, такие как Грудинин, есть левые идеологи, такие как Кагарлицкий, есть левые телевизионщики, такие как Сёмин, есть левые блогеры, такие как Рудой, есть левые писатели. Теперь к революционной игре "Попробуй стать красным вождём…" присоединился грубо-манерный левый из бывших дипломатов Платошкин.

Сегодня левые не столько ждут ухода Путина с поста президента, сколько надеются поучаствовать до 2024 года в делёжке зюгановского наследства, "оседлании" левого электората после ухода лидера КПРФ. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Политическое наследие, кстати, вполне приличное — 10-15% электората страны. Стоит побороться. Да больно много претендентов, амбиций и эгоистической жажды власти.

Не хватает у левых ленинско-сталинской партийной дисциплины в стиле: чуть какой "фракционизм" — к стенке, расстрел и делу конец. Развелось на YouTube тьма-тьмущая всяких мелких "троцких", "бухариных", "каменевых", "зиновьевых" под другими фамилиями.

Чем же отличается новый социализм от старого?

К сожалению, Платошкин при ответе на вопрос, чем же его "новый социализм" отличается от старого советского, становится не характерно для себя скромен и вполне дипломатически переходит на другие темы. Собственно, этого и следовало бы ожидать, поскольку никто так не похож на старый социализм, как его любая новая версия.

Новый социализм также будет оппозиционен и русской традиции, и современности. И Российская Империя, и современная Россия — это у Платошкина "ужас ужасный" и "кошмар кошмарный". Патриотизм, как и у всех левых, жёстко ограничен советским периодом. В нём всё прекрасно, до него и после него всё никуда не годится. Непонятно, зачем тогда нужен "новый" социализм, почему не попробовать ещё раз продать гражданам России "старый", ленинский его вариант?

На это ответа у Платошкина нет. Видимо, поскольку КПРФ имеет "патент" на старый социализм, то Платошкин вынужден оперировать только своим изобретением — "новым социализмом", ещё никем не запатентованным.

Платошкин призывает лечь костьми и проголосовать против поправок Путина, против главенства национального права над международным, против двойного гражданства для чиновников, против Госсовета, против предлагаемых уже консервативными общественниками внесения в Конституцию Бога, русского народа и т. д. Здесь он находится в общем русле либерал-социалистической оппозиции: навальных, ходорковских, либертарианцев и прочих. Лучше с чёртом, только не с Путиным.

"Новые социалисты", конечно, хотят, как и другие "фракции", стать локомотивом всех левых, "не обязательно доверяющих КПРФ".

Платошкин — не член КПРФ, левый типаж, ставший распространённым в последние годы. Его то поддерживает КПРФ, как на выборах в Хабаровском крае, то отпускает в "свободное плавание".

Какова программа "нового социализма"

Здесь, как часто пишут в интернете подростки в графе о семейном положении, "всё сложно".

На самом деле у подростков с семейным положением "всё просто": они обычно сидят на шее родителей и самостоятельное семейное тягло на себя примерять не спешат. Так, собственно, и у Платошкина. Практически все пункты его программы взяты у КПРФ, а те, в свою очередь, — от классиков марксизма. Ничего оригинального или уж тем более "нового" там нет и следа.

Призывается всё "национализировать" и поделить между гражданами. Новый пенсионный возраст ожидаемо предлагается отменить, но ввести минимальный трудовой стаж в 35 лет (что ой как немало). Все левые "хотелки" присутствуют в полном объёме: всё бесплатно, налоги минимальны, конфискации, национализации.

Интересно, что хоть и предлагается ввести запрет госслужащим на имущество за рубежом, но запрет на двойное гражданство, как предлагает президент, у "новых социалистов" отсутствует. Видимо, это плохо скажется на интернационализме и на мировой революции.

Также предлагается совершенно не марксистская норма для зарплаты президента страны — в 10 раз больше средней зарплаты по стране. Марксисты всегда были за одинаковую оплату для любого труда и постоянную ротацию людей на различных работах. Сегодня ты разрабатываешь космические корабли, завтра президент Международной ССР, послезавтра присматриваешь за детьми, а после работаешь, например, гинекологом в женской консультации или бойцом на скотобойне. Всё-таки Платошкин плохо знает левую теорию. Раз уж социализм, так уж социализм по полной.

Зато демократия у него прямо на загляденье повсеместная. Судей он предлагает избирать через прямые народные выборы. Причём кандидаты обязательно должны не иметь "права работать в органах Следственного комитета, полиции и прокуратуры в течение пяти лет перед избранием судьёй". То есть кандидаты в судьи должны быть либо людьми желательно прямо с улицы, простыми, не обременёнными юридической практикой, либо политически активными адвокатами, либо правоохранителями, которым по суду запретили лет на пять занимать ответственные должности в системе.

Демократия ещё нигде в мире не додумалась заменить профессиональных судей на избираемых народом политических болтунов. Но Платошкин идёт дальше и предлагает, чтобы судьи отчитывались перед избирателями каждый месяц через прямые эфиры в интернете.

Идиотизм, конечно, дистиллированный. Особенно мило будут выглядеть выборы в судьи: всевозможная уголовная братва и финансовые богатеи будут соревноваться в продвижении своих представителей. "Решалы" наконец-то перекочуют из ресторанов и частных особняков в здания государственных судов.

Не менее интересно увидеть избрание военных судей для военных трибуналов. Солдатские мамочки, антивоенные организации, пацифисты будут в первых рядах избирателей.

А уж судебные отчёты в интернете будут собирать всех аналитиков зарубежных спецслужб, особенно каких-нибудь судов, специфически погружённых в гостайну или в экономически важные для зарубежных конкурентов вопросы.

Не оставлено без внимания и "облегчение процедуры проведения референдумов и организации митингов и демонстраций". Это уже прямая профессиональная заинтересованность и голубая мечта всех дебоширов и революционеров.

Совершенно серьёзно предлагается полицию обратно превратить в милицию. Вот уж где прям всё сразу заработает. Правда, когда она была в первый раз милицией, то была коррумпированной и работала плохо.

Ну и апофеозом всей программы "нового социализма", конечно, является… "восстановление союзного государства на базе республик бывшего СССР на основе свободного волеизъявления их граждан".

"Новый социализм" своей целью, оказывается, видит всё тот же "старый СССР". Хочется спросить, а объединяться сегодняшние националистические республики будут на основе старого социалистического интернационализма? Где они его сейчас смогут у себя откопать? В этих республиках интернационализм если и был жив когда-нибудь, то уже давно склеил ласты, глубоко закопан, и труп его давно превратился в минеральный перегной.

Сколь хамовато-убеждённым ни выглядел бы в своих выступлениях товарищ Платошкин, весь его "новый социализм" — обычная попытка на плечах левого электората попробовать въехать самому в "социалистический рай", стать депутатом и поправить своё материальное положение интернет-подачками.