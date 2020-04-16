Платошкин. Раздать деньги предпринимателям и отпраздновать карантин митингом • 27 • Аналитика

Видит бог, автор не желал даже касаться фигуры Николая Платошкина. Платошкин развернул столь бурную деятельность за последние месяцы, что «настрогал» себе знатную сетевую паству, которая, как и полагается пастве, за любую критику своего гуру взрывается таким потоком нечистот, что хоть святых выноси. И в выражениях сея публика не стесняется. Видимо, берут пример со своего кумира, который натужно исторгает порой откровенно дворовый жаргон. А его выступление в «Политкафе» за бокалом коньяка в сопровождении бесконечного кривляния вообще оставило массу вопросов по поводу влияния вредных привычек на восприятие реальности и собственного статуса в этой реальности, уж коли Платошкин решил идти в новые вожди.



Но вот Платошкин, продолжая откровенно политически паразитировать на пандемии, которая вызвала общемировой, а не только внутрироссийский, кризис, опубликовал на своей страничке «ВКонтакте» уведомление о проведении митинга (!) с максимальным количеством в 150 человек в Новороссийске на Октябрьской площади. Соглашусь в некоем эгоизме, пока Платошкин лютует в сети, засоряя контентом пространство, и без того не страдающее чистотой, пока он марширует по Москве, в которой маршами не ходят либо ленивые, либо воистину работящие, меня его политические потуги не сильно беспокоили. Однако организация потенциальной массовой вспышки эпидемии в городе, коему не так сильно перепадает столичное внимание в сопровождении врачей, оборудования и адекватных управленческих кадров, не могла не обратить моего внимания.







Популизм под красным «глянцем»

В жизнь каждого из нас СМИ так прочно вошли, что вспомнить, откуда мы знаем столь «знакомую» физиономию, становится трудно, почти невозможно. Вот и Платошкин вошёл в список узнаваемых физиономий в качестве «эксперта», коих сейчас как собак нерезаных. Наработав себе узнаваемость на ТВ, что весьма грамотный ход для старта, Николай Платошкин рванул в политику.



Кем он был до этого? В общем, известно. Пока лихорадило страну 90-ми годами, Платошкин работал за границей. 5 лет «козыревской» эпохи в дипломатии, когда была слита вся внешняя политика России, никак не породили в душе будущего «социалиста» желания к сопротивлению. Козырев вылетел с поста в 1996-м году, а в 2019-м, будучи в эмиграции в США, обрушился с критикой на Россию и СССР. Забавно, что и его бывший коллега Платошкин в том же 2019-м году основал своё движение «За новый социализм».



В чём заключается «новый социализм», понять сложно, т. к. после пары расплывчатых предложений Платошкин в процессе ответа на этот резонный вопрос переходит к привычной тактике критики власти. При этом он регулярно постит советские плакаты, воспевает достижения СССР, напоказ яростно вступает на защиту советского времени, даже если дело касается вполне разумной критики. И опять-таки Платошкин действует весьма грамотно, используя своеобразный упаковочный глянец из винегрета разного рода ностальгий по Союзу, чтобы обозначить себя, любимого, в левом крыле, которому в России с её стремлением к справедливости всегда симпатизировали.





В самом деле, не стоит основателю «нового социализма» нырять в такие глубины, как социалистическая идеология. Ведь именно она воспитала людей, способных из окопов и землянок в муках выйти в космос, не теряя присутствия духа. Вот и вынужден «новый социалист» развешивать всё ту же гирлянду жирных морковок, что и прочая оппозиция, перед носом своей паствы. И как сладко-убедительно звучат речи «нового социалиста», который продолжает манить сытостью западных стран: посмотрите на Германию, взгляните на Швецию, умиляйтесь с Франции и т.д. В очередной раз перед нами сшит образ «правильной страны» где-то там. Кстати, именно благодаря этому рекламному западному чучелу в 80-х годах часть советских людей убедили, что как раз там «рай».



И никакого парадокса в том, что человек, именующий себя «новым социалистом», постоянно проводит аналогии с капиталистическими странами. Нет. Во-первых, назваться можно кем угодно. Ни одна партия не приходила к власти на лозунгах «нищета в каждый дом, повешенный – каждому подъезду». Во-вторых, как автор уже указал, нырять в социалистическую идеологию с её принципиальностью Платошкину смерти подобно, т. к. почти каждый пункт его «программы» в социалистическом обществе парадоксален – от «налога на роскошь» до «налога на вывоз капитала»!



Сама «краткая политическая программа», или «программа-минимум», как обозначено на официальном сайте движения, соткана из самых популярных в народе пунктов-требований. И национализация ресурсов, и отмена ЕГЭ, и конфискация имущества казнокрадов… Есть, конечно, пункты, которые просто откровенно покупают недалёкого обывателя, вроде «перевода части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину».



Автор честно искал на официальном сайте «новых социалистов» или «программу-максимум», или какие-то практические пути достижения того, что уже указано в «программе-минимум». В итоге автор не нашёл ни того, ни другого. Зато автору с ходу предложили «стать депутатом» или пойти в «школу телевидения» какого-то общественного ТВ «За новый социализм». Судя по тенденции, задавать вопрос, о каком обществе идёт речь, бессмысленно.



И над всем этим витает дух «вождя» Платошкина. И именно по этой причине он не снижает накала, чтобы паства вдруг не заметила под глянцем обычного популиста, ничем не отличающегося от Навального. Уже страшно чайник включить, чтоб не услышать знакомый голос. В неистовстве политической борьбы Платошкин наговорил много, очень много. Он выступает за приоритет международного права над национальным, хотя сейчас всем вменяемым понятно, что международные права — калька права сильного. «Новый социалист» требует раздать деньги малому бизнесу, «как в США», в условиях коронавируса. Впадая в истерику, что входит в функционал популиста обязательным пунктом, Платошкин начинает рубить те же мантры, что и все прозападные граждане.





Не может Платошкин обойтись без пристального взгляда на Запад

А последний перл гиганта мысли Платошкина и вовсе должен был потрясти вроде бы социалистическую паству «новосоциалистов». Вслед президенту тотально капиталистической и агрессивной страны США Трампу наш «социалист» потребовал компенсацию с Китая… за коронавирус. Ну, даже здесь не может быть Платошкин оригинальным, продолжает смотреть в рот западным империалистам. Может, всё-таки ему стоило выбрать либеральную ширму и прекратить позорить социалистическую идею, к которой автор питает глубокие симпатии…



PR во время чумы

И вот грянул коронавирус. На фоне прочего оппозиционного бестиария, который ринулся ловить кровавый хайп на пандемии, вроде «доктора» Васильевой и её подельника Навального, у Платошкина был прекрасный шанс не только дистанцироваться от этих граждан, но и реально нарастить вменяемый кластер электората. Стоило только поддержать инициативу самоизоляции, что не исключает критику властей за нерасторопность… Можно было публично, пускай и лукаво, отказаться от политических разногласий ради спасения жизней граждан, что восприняли бы с уважением… Можно было собрать помощь… Много чего «можно было». Но пустота популиста внутри Платошкина взяла верх. И Остапа понесло…



Ситуация с коронавирусом в Новороссийске, как и на всём Черноморском побережье, сложная. В Туапсе власти на въезде в город даже поставили противотанковые ежи из-за вспышки эпидемии. Две дамы, вернувшиеся из-за границы, до того как обратиться к врачам по поводу своего плохого самочувствия, успели пообщаться с десятком людей. В итоге количество госпитализированных резко возросло. Город закрыли весьма радикальным образом.







Двойной карантин в Израиле. Заметки врача и писателя

Не лучше и в Новороссийске. Умершая в городе от коронавируса женщина была заражена от своего мужа, который также вернулся совсем недавно из благословенных других стран. Женщина также успела переговорить со множеством граждан. Она только 1 апреля обратилась за помощью в частную клинику, где ей диагностировали пневмонию, а в государственную инфекционную больницу попала 8-го апреля.



И на этом фоне Платошкин публикует на своей страничке «ВКонтакте» уведомление о митинге. При этом организатором митинга движение «За новый социализм» не является, по крайней мере, оно не упомянуто. Как сказано в уведомлении, на митинге будут использованы флаги «За новый социализм» и флаги КПРФ. Более того, направив данное уведомление официальным властям, организаторы (или сам Платошкин) умудрились замазать все свои данные при публикации для общественности. Ну, затёртый телефон и адрес организаторов не вызывают вопросов, а вот имена и фамилии… Что это? Из серии «я дам вам парабеллум, мы будем отходить в горы»…



И хорошо, если всё закончится банальным «двести рублей не могут спасти гиганта мысли», но, увы. Видит бог, автор не желал даже касаться фигуры Николая Платошкина. Платошкин развернул столь бурную деятельность за последние месяцы, что «настрогал» себе знатную сетевую паству, которая, как и полагается пастве, за любую критику своего гуру взрывается таким потоком нечистот, что хоть святых выноси. И в выражениях сея публика не стесняется. Видимо, берут пример со своего кумира, который натужно исторгает порой откровенно дворовый жаргон. А его выступление в «Политкафе» за бокалом коньяка в сопровождении бесконечного кривляния вообще оставило массу вопросов по поводу влияния вредных привычек на восприятие реальности и собственного статуса в этой реальности, уж коли Платошкин решил идти в новые вожди.Но вот Платошкин, продолжая откровенно политически паразитировать на пандемии, которая вызвала общемировой, а не только внутрироссийский, кризис, опубликовал на своей страничке «ВКонтакте» уведомление о проведении митинга (!) с максимальным количеством в 150 человек в Новороссийске на Октябрьской площади. Соглашусь в некоем эгоизме, пока Платошкин лютует в сети, засоряя контентом пространство, и без того не страдающее чистотой, пока он марширует по Москве, в которой маршами не ходят либо ленивые, либо воистину работящие, меня его политические потуги не сильно беспокоили. Однако организация потенциальной массовой вспышки эпидемии в городе, коему не так сильно перепадает столичное внимание в сопровождении врачей, оборудования и адекватных управленческих кадров, не могла не обратить моего внимания.В жизнь каждого из нас СМИ так прочно вошли, что вспомнить, откуда мы знаем столь «знакомую» физиономию, становится трудно, почти невозможно. Вот и Платошкин вошёл в список узнаваемых физиономий в качестве «эксперта», коих сейчас как собак нерезаных. Наработав себе узнаваемость на ТВ, что весьма грамотный ход для старта, Николай Платошкин рванул в политику.Кем он был до этого? В общем, известно. Пока лихорадило страну 90-ми годами, Платошкин работал за границей. 5 лет «козыревской» эпохи в дипломатии, когда была слита вся внешняя политика России, никак не породили в душе будущего «социалиста» желания к сопротивлению. Козырев вылетел с поста в 1996-м году, а в 2019-м, будучи в эмиграции в США, обрушился с критикой на Россию и СССР. Забавно, что и его бывший коллега Платошкин в том же 2019-м году основал своё движение «За новый социализм».В чём заключается «новый социализм», понять сложно, т. к. после пары расплывчатых предложений Платошкин в процессе ответа на этот резонный вопрос переходит к привычной тактике критики власти. При этом он регулярно постит советские плакаты, воспевает достижения СССР, напоказ яростно вступает на защиту советского времени, даже если дело касается вполне разумной критики. И опять-таки Платошкин действует весьма грамотно, используя своеобразный упаковочный глянец из винегрета разного рода ностальгий по Союзу, чтобы обозначить себя, любимого, в левом крыле, которому в России с её стремлением к справедливости всегда симпатизировали.В самом деле, не стоит основателю «нового социализма» нырять в такие глубины, как социалистическая идеология. Ведь именно она воспитала людей, способных из окопов и землянок в муках выйти в космос, не теряя присутствия духа. Вот и вынужден «новый социалист» развешивать всё ту же гирлянду жирных морковок, что и прочая оппозиция, перед носом своей паствы. И как сладко-убедительно звучат речи «нового социалиста», который продолжает манить сытостью западных стран: посмотрите на Германию, взгляните на Швецию, умиляйтесь с Франции и т.д. В очередной раз перед нами сшит образ «правильной страны» где-то там. Кстати, именно благодаря этому рекламному западному чучелу в 80-х годах часть советских людей убедили, что как раз там «рай».И никакого парадокса в том, что человек, именующий себя «новым социалистом», постоянно проводит аналогии с капиталистическими странами. Нет. Во-первых, назваться можно кем угодно. Ни одна партия не приходила к власти на лозунгах «нищета в каждый дом, повешенный – каждому подъезду». Во-вторых, как автор уже указал, нырять в социалистическую идеологию с её принципиальностью Платошкину смерти подобно, т. к. почти каждый пункт его «программы» в социалистическом обществе парадоксален – от «налога на роскошь» до «налога на вывоз капитала»!Сама «краткая политическая программа», или «программа-минимум», как обозначено на официальном сайте движения, соткана из самых популярных в народе пунктов-требований. И национализация ресурсов, и отмена ЕГЭ, и конфискация имущества казнокрадов… Есть, конечно, пункты, которые просто откровенно покупают недалёкого обывателя, вроде «перевода части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину».Автор честно искал на официальном сайте «новых социалистов» или «программу-максимум», или какие-то практические пути достижения того, что уже указано в «программе-минимум». В итоге автор не нашёл ни того, ни другого. Зато автору с ходу предложили «стать депутатом» или пойти в «школу телевидения» какого-то общественного ТВ «За новый социализм». Судя по тенденции, задавать вопрос, о каком обществе идёт речь, бессмысленно.И над всем этим витает дух «вождя» Платошкина. И именно по этой причине он не снижает накала, чтобы паства вдруг не заметила под глянцем обычного популиста, ничем не отличающегося от Навального. Уже страшно чайник включить, чтоб не услышать знакомый голос. В неистовстве политической борьбы Платошкин наговорил много, очень много. Он выступает за приоритет международного права над национальным, хотя сейчас всем вменяемым понятно, что международные права — калька права сильного. «Новый социалист» требует раздать деньги малому бизнесу, «как в США», в условиях коронавируса. Впадая в истерику, что входит в функционал популиста обязательным пунктом, Платошкин начинает рубить те же мантры, что и все прозападные граждане.А последний перл гиганта мысли Платошкина и вовсе должен был потрясти вроде бы социалистическую паству «новосоциалистов». Вслед президенту тотально капиталистической и агрессивной страны США Трампу наш «социалист» потребовал компенсацию с Китая… за коронавирус. Ну, даже здесь не может быть Платошкин оригинальным, продолжает смотреть в рот западным империалистам. Может, всё-таки ему стоило выбрать либеральную ширму и прекратить позорить социалистическую идею, к которой автор питает глубокие симпатии…И вот грянул коронавирус. На фоне прочего оппозиционного бестиария, который ринулся ловить кровавый хайп на пандемии, вроде «доктора» Васильевой и её подельника Навального, у Платошкина был прекрасный шанс не только дистанцироваться от этих граждан, но и реально нарастить вменяемый кластер электората. Стоило только поддержать инициативу самоизоляции, что не исключает критику властей за нерасторопность… Можно было публично, пускай и лукаво, отказаться от политических разногласий ради спасения жизней граждан, что восприняли бы с уважением… Можно было собрать помощь… Много чего «можно было». Но пустота популиста внутри Платошкина взяла верх. И Остапа понесло…Ситуация с коронавирусом в Новороссийске, как и на всём Черноморском побережье, сложная. В Туапсе власти на въезде в город даже поставили противотанковые ежи из-за вспышки эпидемии. Две дамы, вернувшиеся из-за границы, до того как обратиться к врачам по поводу своего плохого самочувствия, успели пообщаться с десятком людей. В итоге количество госпитализированных резко возросло. Город закрыли весьма радикальным образом.Не лучше и в Новороссийске. Умершая в городе от коронавируса женщина была заражена от своего мужа, который также вернулся совсем недавно из благословенных других стран. Женщина также успела переговорить со множеством граждан. Она только 1 апреля обратилась за помощью в частную клинику, где ей диагностировали пневмонию, а в государственную инфекционную больницу попала 8-го апреля.И на этом фоне Платошкин публикует на своей страничке «ВКонтакте» уведомление о митинге. При этом организатором митинга движение «За новый социализм» не является, по крайней мере, оно не упомянуто. Как сказано в уведомлении, на митинге будут использованы флаги «За новый социализм» и флаги КПРФ. Более того, направив данное уведомление официальным властям, организаторы (или сам Платошкин) умудрились замазать все свои данные при публикации для общественности. Ну, затёртый телефон и адрес организаторов не вызывают вопросов, а вот имена и фамилии… Что это? Из серии «я дам вам парабеллум, мы будем отходить в горы»…И хорошо, если всё закончится банальным «двести рублей не могут спасти гиганта мысли», но, увы. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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