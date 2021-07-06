Плато высокое, но: Эксперты ВОЗ разошлись в оценке ситуации с COVID

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове разошлись в оценке ситуации с COVID-19 в мире. Райан утверждает, что появилось плато, хоть и высокое, но у его коллеги иное мнение.

5 июля на платформе Twitter в ходе прямой трансляции ВОЗ на вопросы отвечал Майкл Райан. Он призвал обратить внимание на график заболеваемости за последние пару недель.

"Можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация", - произнёс он.

Стабилизация - это плато, однако оно на очень высоком уровне. Так, за прошедшую неделю в мире выявлено 2,6 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом. Около 54 тысяч человек умерли.

Райан отметил: на данный момент ситуация лучше, чем была 2-3 месяца назад. Однако в некоторых странах кривая заболеваемости резко пошла вниз, в других же - устремилась вверх. По мнению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, причин несколько: расширение межличностных контактов, снятие или смягчение некоторых ограничений, появление новых штаммов, которые легче передаются от человека к человеку.

По мнению эксперта ВОЗ Марии Ван Керкхове, ситуация с COVID-19 в мире "неоднозначная". Резкий рост заболеваемости отмечается как минимум в двух десятках государств. Статистика свидетельствует, что число заболевших по сравнению с предыдущей неделей увеличилось. Нельзя говорить и о стабильности в показателях смертности. На прошлой неделе возросло число летальных исходов в Западно-Тихоокеанском регионе, Европе и Африке. В других же регионах этот показатель уменьшился.