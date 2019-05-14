Платите за войну: Польша требует от Германии $1 трлн

По завершении подсчета ущерба, нанесенного Польше во время Второй мировой войны, страна указала в специально подготовленном отчете, что Германия должна выплатить ей репарации в размере около $1 трлн. Об этом изданию Sieci сообщил депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик. Он возглавляет группу экспертов, которые занимаются вопросом получения компенсации от ФРГ за ущерб, причиненный государству нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Впрочем, точную сумму ущерба по оценкам экспертов политик не назвал, но на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: «Вы близки».

Он также отметил, что выведенная в итоге сумма значительно превышает ту, которая была названа сразу же после войны. Муларчик напомнил, что в отчете о военных потерях 1947 года польский ущерб оценивается в $48 млрд того времени, то есть около $850 млрд по сегодняшним меркам.

Целью работы возглавляемой депутатом группы, по его словам, была подготовка отчета о военных потерях. «Появился документ, который комплексно описывает ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны, документ, который максимально точно демонстрирует все разрушения с самых разных перспектив», — сказал он.

По его словам, отчет в ближайшие дни будет представлен руководству страны, и от лидеров государства уже будет зависеть, что сделать с этим документом. Муларчик считает, что общественность довольно скоро узнает о содержании отчета. К тому же он нашел хорошей идеей опубликовать документ 1 сентября этого года в 80-ю годовщину нападения Германии на Польшу.

Обсуждение вопроса выплаты ФРГ репараций Польше в последнее время активизировалось. Всего месяц назад член парламентской команды по оценке суммы компенсации Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, Ян Шевчак заявил, что страна выставит Германии счет на общую сумму не менее $900 млрд.

Незадолго до этого польский информационный портал wPolityce опубликовал доклад «Экономические издержки из-за немецкой оккупации во время Второй мировой войны», который подготовила группа по репарациям парламента.

Там указали, что потери Польши в результате действий нацистской Германии во время военного конфликта были огромны.

«Это позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Только парламентская команда при польском правительстве предприняла реальные действия, чтобы предоставить этот документ [о компенсациях] немцам», — возмутился Шевчак.

Кроме того, он подчеркнул, что Берлин не имеет никакого права давать Варшаве какие-либо законодательные установки. Его задели действия немецких политиков, которые, по его словам, учат поляков верховенству закона.

«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну на сумму не менее $900 млрд, Берлин должен сохранять исключительную сдержанность во всем, что касается польской деятельности», — заявил парламентарий.

К тому же он отметил, что выведенная сумма взята не «с потолка» и отражает действительный урон, который нанесли Польше войска Третьего рейха. Он подчеркнул, что польская сторона будет последовательна в этом вопросе и деятельность Муларчика в нем абсолютно тверда.

«Мы понимаем, что мы были бы более процветающей страной, если бы не немецкие преступления, разрушения и разграбление польских активов», — заметил политик. По его словам, счет может быть выставлен уже в этом году.

Взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей соглашению между СССР и ГДР еще в 1954 году.

К тому же Польская народная республика по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).

Тем не менее, в Польше настаивают на выплате Германией репараций. В Варшаве уверены: соглашение, подписанное в 1953 году, было заключено с нарушением права под давлением СССР и относилось только к несуществующим уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, как считают местные аналитики, не являлась самостоятельным суверенным государством.

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По этой причине в Польше в 2017 году был создан комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный во Второй мировой войне ущерб. Тему компенсаций начали обсуждать в стране, когда лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава никогда не отказывалась от выплаты компенсаций со стороны Берлина.

В Германии же это вопрос считают закрытым. В немецком правительстве неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.