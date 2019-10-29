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Платить за всё: Отдыхающих в Турции "порадовали" прогрессивным налогом
29 октября 2019, 09:54 • 84 • В мире
В Турции с будущего года планируют ввести новый налог на проживание. Данные отчисления для кошельков туристов будут составлять порядка одного процента от общей суммы за проживание, однако через год тариф может вырасти вдвое. Отмечается, что в рамках нового сбора плата будет осуществляться не только за проживание, но и за все предоставленные услуги.
С апреля будущего года в Турции могут ввести "налог на проживание". Данный сбор распространяется на большинство категорий объектов размещения - начиная от отелей и заканчивая кемпингами и гестхаусами.
Отмечается, что данный налог не аналогичен европейским "туристическому налогу" или "налогу на ночевку". Согласно нововведению, сбор будет осуществляться как за проживание, так и за оказанные услуги.
При этом уточняется, что общая сумма налога составит порядка 1 процента от общей стоимости, но уже через год размер сбора вдвое вырастет, составив 2 процента, сообщили в АТОР.
Представители туристической отрасли Турции заявляют, что появления нового налога никто не ожидал, передает "Коммерсант".
Отмечается, что контрактные цены на 2020 год уже объявлены, многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года. В связи с этим у ряда отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утверждённые цены, такая возможность остаётся у тех, кто ещё не выставил в продажу свои номера.
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