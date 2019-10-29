Платить за всё: Отдыхающих в Турции "порадовали" прогрессивным налогом

С апреля будущего года в Турции могут ввести "налог на проживание". Данный сбор распространяется на большинство категорий объектов размещения - начиная от отелей и заканчивая кемпингами и гестхаусами.

Отмечается, что данный налог не аналогичен европейским "туристическому налогу" или "налогу на ночевку". Согласно нововведению, сбор будет осуществляться как за проживание, так и за оказанные услуги.

При этом уточняется, что общая сумма налога составит порядка 1 процента от общей стоимости, но уже через год размер сбора вдвое вырастет, составив 2 процента, сообщили в АТОР.

Представители туристической отрасли Турции заявляют, что появления нового налога никто не ожидал, передает "Коммерсант".

Отмечается, что контрактные цены на 2020 год уже объявлены, многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года. В связи с этим у ряда отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утверждённые цены, такая возможность остаётся у тех, кто ещё не выставил в продажу свои номера.