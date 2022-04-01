Платить по-русски: Путин обязал поставлять с апреля газ в ЕС за рубли

Покупатели российского газа из Евросоюза должны будут открыть рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Если они откажутся, действующие контракты на экспорт голубого топлива будут приостановлены. Об этом сообщил Владимир Путин во время прошедшего 31 марта совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это вынужденная мера, которая требовалась в условиях санкционного давления. Что же касается основной темы совещания, то глава РФ призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли. По его словам, в горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке перевозчиков должна кардинально вырасти. Сейчас он состоит примерно из 1 тыс. самолетов, большинство из которых — иностранного производства, напоминают специалисты.

Рублевый счет

Несмотря на тему совещания, президент начал встречу с обсуждения вопросов, связанных с экспортом природного газа. Это было ожидаемо, учитывая тот факт, что Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. В этот список сейчас входят почти 50 государств, включая весь Евросоюз, а также, например, США, Великобританию, Японию и Швейцарию. Согласно новым правилам, покупателям газа из этого перечня нужно будет открыть рублевый счет в российском банке.

«Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — пояснил глава государства.

По словам Владимира Путина, в случае если не будут выполнены новые условия, действующие контракты будут приостановлены. По мнению главы РФ, использовать доллары и евро в нынешней ситуации просто не имеет смысла.

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«На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», — сказал Владимир Путин, добавив, что РФ не намерена заниматься благотворительностью.

Между тем президент заверил, что РФ продолжит поставлять газ в установленных ранее объемах и по оговоренным ценам, которые, по его словам, намного ниже текущих котировок на спотовом рынке.

Обязательные расчеты за поставки газа в недружественные страны в рублях — ответ на санкции против России и одновременно инструмент защиты платежей от возможных блокировок, пояснил «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Это крайняя, но неизбежная в текущих условиях мера, считает эксперт.

Если Европа откажется идти на такие условия и платежи в рублях не поступят, это приведет к тяжелейшему энергетическому кризису в этом регионе за последние 50 лет, считает специалист. По его словам, цена на газ в случае отказа европейцев от оплаты в рублях может достичь любого уровня. Более того, взлетят и цены на все остальные энергоресурсы и электроэнергию, так как в Европе возникнет ее серьезный физический дефицит, добавил Алексей Гривач. К слову, цена газа в Европе во время торгов на бирже 31 марта поднималась выше $1450 за 1 тыс. куб. м после выступления Владимира Путина.

— Нельзя сказать, что эта мера во всем выгодна самому «Газпрому». Например, выручку он будет получать в рублях, а некоторые расходы у него в валюте. Значит, курсовая разница сможет оказывать влияние на его чистую прибыль, причем скорее негативное. Но в сегодняшней ситуации такая мера нужна в качестве страхования от возможных санкций, — рассказала «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, европейским странам оплачивать за российский газ в рублях, конечно, невыгодно.

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— И потому что рублевые платежи смягчат влияние уже введенных санкций, и потому что ранее компании-импортеры никогда не платили за газ в рублях, и потому что им пока не во всем понятна схема такой оплаты. Отказаться Европа может, но тогда газа из России она вообще не получит, а это приведет к катастрофе для экономики всего ЕС, — считает Наталья Мильчакова.

Впрочем, Франция и Германия 31 марта заявили об отказе платить по газовым контрактам с Россией в рублях. Ранее против российской инициативы выступили и другие страны «большой семерки», куда помимо ФРГ и Франции входят Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.

Безопасное небо

Что касается авиационной отрасли, она одной из первых ощутила последствия западных санкций, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине. Владимир Путин напомнил, что европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями из России.

«По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто воздушное пространство европейских стран», — посетовал он.

Тем не менее у России есть все возможности для того, чтобы отечественная авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития, считает он. На этом фоне необходимо поддержать российские авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую работу и обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России, отметил президент.

Кроме того, нужно скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий. По его словам, в горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти с обеспечением высокого уровня качества.

По итогам совещания в госкорпорации «Ростех» сообщили, что сейчас важно обеспечить надежное сервисное обслуживание текущего парка авиакомпаний, чтобы избежать простоев по причине отсутствия иностранных запчастей или специалистов. Кроме того, нужно в минимальные сроки с учетом новых реалий перенастроить существующие авиационные программы и в перспективе до 2030 года поставить на рынок более 500 воздушных судов отечественного производства. Речь идет прежде всего о МС-21, SSJ, Ил-114, Ту-214 и Ил-96.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Руководитель отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что сегодня российский авиапарк состоит примерно из 1 тыс. самолетов, из них 150 — это самолеты Superjet-100, остальные 850 машин — это магистральные самолеты иностранного производства. Из них 90% — это узкофюзеляжные, однопроходные лайнеры типа Airbus A320 и Boeing 737.

— Эти 700–800 машин нам и нужно сейчас заместить российскими моделями. МС-21 является полным их аналогом. На этот год было запланировано развертывание его серийного производства, но планы сдвинулись, так как самолет был сертифицирован в облике с иностранным двигателем Pratt & Whitney. Один экземпляр МС-21 есть уже с российским движком ПД-14, но его еще предстоит сертифицировать, — рассказал эксперт.

Параллельно с этим в МС-21 нужно заменить иностранные компоненты российскими, продолжил Роман Гусаров.

— Например, по авионике в МС-21 50 на 50% российских и западных запчастей. Путь замещения можно пройти к 2024 году, а с 2025-го начать его серийное производство. В оптимистичном сценарии к 2030 году можно произвести 300–400 МС-21, — прогнозирует эксперт.

Что касается другого российского самолета — Superjet, первую опытную «русифицированную» машину (Superjet New) можно будет произвести уже в 2023 году. Если к 2024–2025 годам удастся его сертифицировать, то к 2030-му получится собрать 200–250 штук, предполагает он.

C российскими широкофюзеляжными моделями дела обстоят сложнее, считает Роман Гусаров. Согласно его прогнозам, до 2030 года получится собрать всего 10–15 самолетов Ил-96 — пока по этой модели идет штучная сборка.

В этот же день Владимир Путин поручил правительству оперативно обеспечить возврат денежных средств россиянам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены. Он также призвал запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Речь пойдет о рейсах с апреля по октябрь текущего года, уточнил президент. По его словам, важно, чтобы объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году вырос: пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек. Также Владимир Путин поручил компенсировать расходы аэропортов на период простоя из-за ограничения перелетов.