Плати за «крышу». США потребуют с союзников деньги за свои военные базы • 128 • Аналитика









Трамп указал Европе на её место

То, что действующий президент США Дональд Трамп ведет себя по отношению к европейским союзникам крайне высокомерно, было известно давно. Одни торговые пошлины, которыми Трамп пугает Европу, чего стоят! Но тур американского президента по странам Евросоюза продемонстрировал еще большее пренебрежение интересами европейских государств.



Сначала Трамп довольно четко высказал свое отношение к Польше – самому верному сателлиту США в Европе. Варшава всегда заглядывала в рот Вашингтону, поддерживала любые американские инициативы и проекты и даже стремилась перещеголять заокеанского покровителя. Но когда в Польше были назначены торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Дональд Трамп заявил, что на них не приедет.







Для польской стороны такой поступок Трампа стал настоящим плевком в лицо. Получилось, что глава американского государства счел ниже своего достоинства посещать Польшу в качестве «свадебного генерала» на подобном мероприятии. И хотя Трамп отговорился тем, что он занят руководством ликвидацией последствий урагана, всем было понятно – президент просто показал Польше ту дистанцию, которая отделяет сеньора от его вассалов. Сеньоры не ездят на дни рождения к своим вассалам – такова субординация. Точно также и здесь.



Хотя Польша, если пользоваться классификацией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, относится к странам «Новой Европы» — тем, что активно размещают американские военные базы на своей территории и полностью поддерживают американский внешнеполитический курс в отношении России. Но даже такое поведение Польши не заставило Трампа изменить свое привычное высокомерное отношение к европейским союзникам США.



Дональд Трамп пытается показать Европе, что не США заинтересованы в дружбе и сотрудничестве с европейскими государствами, а Европа должна быть заинтересована в американском покровительстве. Считаться же с европейскими интересами в Вашингтоне точно не собираются. Это показал, к примеру, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который совсем не выгоден европейским странам. Ведь в случае вооруженного конфликта не США, а Германия и ряд других государств станут первоочередной мишенью для российских ракет, так как на их территории размещаются американские военные базы.



Кстати, о базах. В свое время США пытались сделать условия размещения своих военных баз и войск выгодными для принимающих стран. И если Германия или Япония вполне обеспечивают себя без американской помощи, то для постсоветских республик Прибалтики или для той же Польши присутствие американских военных баз становилось источником серьезных финансовых поступлений. Теперь все может измениться.







Где находятся американские военные базы?

Американские военные базы на территории европейских стран – результат Второй мировой войны. Именно после поражения гитлеровской Германии США на правах страны-победителя разместили в Европе свои войска. Сначала – на временной основе. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Сначала был создан блок НАТО – Североатлантический альянс, а затем уже в рамках НАТО американское руководство стало размещать военные базы в странах – членах НАТО.



Первая страна, где находятся американские военные базы, – Германия. Здесь американские войска появились во время Второй мировой войны и с тех пор, уже более 75 лет, немцы терпят присутствие американских военных на своей территории. Хотя, надо отдать должное, численность личного состава американского военного контингента постепенно сокращается. В Германии расположены как базы сухопутных войск, так и военно-воздушных сил.



Вторая важнейшая страна Европы, где размещены американские войска – Италия. Здесь базируются части сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил. Особенно важна Италия с точки зрения размещения военных самолетов и кораблей, поскольку итальянские базы позволяют американцам контролировать ситуацию в Средиземноморье.





Американские военные базы размещаются в Греции, Испании, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии. В Восточной Европе американские войска присутствуют в Болгарии, Венгрии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, в Косово. В ряде европейских стран США размещают свое ядерное оружие.



Помимо европейских стран, США имеют военные базы и в других регионах мира. Большая часть этих баз создавалась во время «Холодной войны», но некоторые появились относительно недавно. В Восточной и Юго-Восточной Азии решающее значение для США имеют военные базы в Японии и Южной Корее, а также в Сингапуре.



На Среднем и Ближнем Востоке американские войска размещаются в Турции (база «Инджирлик» в первую очередь), Афганистане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Израиле.



В Африке США имеют военные базы в Джибути, в Латинской Америке – на Кубе, в Гондурасе, в Бразилии. Кроме того, американские войска присутствуют и в других странах, где выполняют временные боевые задачи – в той же Сирии, например.



Таким образом, США опутали практически всю планету сетью армейских, военно-морских и военно-воздушных баз. Общее количество американских военных баз подсчитать весьма сложно, так как они закрываются, открываются, меняют место расположения. Примерно речь идет о 730 военных объектах в самых разных странах мира. И естественно, что такое количество военных баз обходится американскому военному бюджету в «копеечку».



На поддержание имиджа «мирового жандарма» расходуются миллиарды долларов, которые могли бы приносить пользу американской экономике в другом качестве. Но и отказаться от военного присутствия по всему миру США не могут, так как экономическое доминирование держится, в том числе, и на авианосцах, истребителях и штыках морских пехотинцев Us Army.



Тем более, в последнее время не только ухудшились отношения США с Россией, но и возрос риск конфронтации с Китаем, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Пекина с его растущими амбициями есть свои отчетливые интересы. Если говорить о Европе, то здесь американские военные базы служат, в первую очередь, гарантией сохранения проамериканского политического и экономического курса большинством европейских государств.







Военные базы должны приносить прибыль

Ключевой тезис Трампа, который лежит в основе его политики по отношению к американским союзникам в Европе – американские военные базы должны приносить США прибыль. Трамп хочет перевести американские контингенты за рубежом на самоокупаемость, чтобы все финансовое бремя по их обеспечению несли те страны, которые размещают американские войска на своей территории.



Нонсенс? Не совсем. Это Россия финансирует Абхазию и Южную Осетию, помогает Сирии, Таджикистану и другим странам. Трамп, видя, что расходы США на зарубежное военное представительство растут, хочет изменить расклад полностью – заставить страны Европы, а затем и Азии платить за американские военные базы. И у союзников США может не остаться иного выхода. Будущее Евросоюза. Ангела Меркель беспокоится



Главный аргумент, который приводит Трамп в поддержку своей позиции – европейские страны не способны самостоятельно обеспечить свою оборону. И присутствие американской армии является единственной гарантией того, что европейские страны не постигнет печальная участь быть завоеванными Россией.



Наиболее беспроигрышна такая стратегия в отношении стран Восточной и Северной Европы. Польские, латвийские, норвежские, шведские СМИ буквально запугивают массовую аудиторию вероятной агрессией со стороны России. Делается это, в первую очередь, для того, чтобы объяснить народу огромные расходы на оборону, которые в общем-то и бессмысленны – сколько бы денег не тратили Эстония, Латвия, Литва, Норвегия или даже Польша на свою оборону, они бы все равно не смогли выстоять в вооруженном столкновении с Россией.



Поэтому американское руководство и подчеркивает странам Восточной и Северной Европы, что они не в состоянии защитить себя от российской агрессии и нуждаются в размещении американских военных контингентов на своей территории. Восточноевропейские страны пока на эту демагогию ведутся.



В Западной Европе американская стратегия уже дает сбои. Не случайно Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все чаще говорят о необходимости создания общеевропейской армии, о том, что Европа сама может обеспечивать свою безопасность. Подобные рассуждения европейских политиков – своеобразный ответ на требования Вашингтона финансово обеспечивать присутствие американских войск в Европе.



В Париже и Берлине дают понять, что и не особо нуждаются в американских военных контингентах. Но такая позиция французов и немцев вызывает закономерную ярость в Вашингтоне, поскольку сама идея создания европейской армии может поставить крест не только на американском военном присутствии в Европе, но и на блоке НАТО в целом. Ведь фактически европейская армия и будет параллельной НАТО структурой.



В ответ на позицию немецких политиков Вашингтон заявляет, что может перенести базы с территории Германии в Польшу и Румынию. Собственно, на фоне проамериканской позиции восточноевропейских стран Германия действительно представляет все меньший интерес для американцев с точки зрения целесообразности размещения военных баз. Ведь теперь Североатлантический альянс продвинулся куда ближе к границам России. Военные базы можно размещать в Польше, Румынии, Литве, Латвии, Эстонии, есть еще и подконтрольная Вашингтону Украина.



Но в США прекрасно понимают, что, в отличие от богатой Германии, восточноевропейские страны имеют куда меньшие финансовые возможности. Они может и готовы финансировать американские военные базы, но не могут себе это позволить. Единственный способ – перекачивать деньги Евросоюза в восточноевропейские страны, а уже затем Варшава, Бухарест или, скажем, Рига будут этими деньгами платить американским военным.



Таким образом, Дональд Трамп хочет превратить американские военные базы в Европе в инструмент зарабатывания денег. И убить двух зайцев сразу: и будут присутствовать войска, охраняя геополитические интересы Америки, и будут находиться на полной окупаемости за счет принимающей стороны. Принимающая сторона будет платить Вашингтону за «крышу». Как иначе назвать систему, разработанную аналитиками Белого дома? Президент США Дональд Трамп нашел простой и гениальный способ пополнить казну Соединенных Штатов за счет многочисленных сателлитов. Теперь Вашингтон собрался выставить счет своим союзникам за размещенные на их территории военные базы американской армии. Обычно за базы платить должна как раз страна, их размещающая, а не принимающая. Но у американцев – своя логика.То, что действующий президент США Дональд Трамп ведет себя по отношению к европейским союзникам крайне высокомерно, было известно давно. Одни торговые пошлины, которыми Трамп пугает Европу, чего стоят! Но тур американского президента по странам Евросоюза продемонстрировал еще большее пренебрежение интересами европейских государств.Сначала Трамп довольно четко высказал свое отношение к Польше – самому верному сателлиту США в Европе. Варшава всегда заглядывала в рот Вашингтону, поддерживала любые американские инициативы и проекты и даже стремилась перещеголять заокеанского покровителя. Но когда в Польше были назначены торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Дональд Трамп заявил, что на них не приедет.Для польской стороны такой поступок Трампа стал настоящим плевком в лицо. Получилось, что глава американского государства счел ниже своего достоинства посещать Польшу в качестве «свадебного генерала» на подобном мероприятии. И хотя Трамп отговорился тем, что он занят руководством ликвидацией последствий урагана, всем было понятно – президент просто показал Польше ту дистанцию, которая отделяет сеньора от его вассалов. Сеньоры не ездят на дни рождения к своим вассалам – такова субординация. Точно также и здесь.Хотя Польша, если пользоваться классификацией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, относится к странам «Новой Европы» — тем, что активно размещают американские военные базы на своей территории и полностью поддерживают американский внешнеполитический курс в отношении России. Но даже такое поведение Польши не заставило Трампа изменить свое привычное высокомерное отношение к европейским союзникам США.Дональд Трамп пытается показать Европе, что не США заинтересованы в дружбе и сотрудничестве с европейскими государствами, а Европа должна быть заинтересована в американском покровительстве. Считаться же с европейскими интересами в Вашингтоне точно не собираются. Это показал, к примеру, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который совсем не выгоден европейским странам. Ведь в случае вооруженного конфликта не США, а Германия и ряд других государств станут первоочередной мишенью для российских ракет, так как на их территории размещаются американские военные базы.Кстати, о базах. В свое время США пытались сделать условия размещения своих военных баз и войск выгодными для принимающих стран. И если Германия или Япония вполне обеспечивают себя без американской помощи, то для постсоветских республик Прибалтики или для той же Польши присутствие американских военных баз становилось источником серьезных финансовых поступлений. Теперь все может измениться.Американские военные базы на территории европейских стран – результат Второй мировой войны. Именно после поражения гитлеровской Германии США на правах страны-победителя разместили в Европе свои войска. Сначала – на временной основе. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Сначала был создан блок НАТО – Североатлантический альянс, а затем уже в рамках НАТО американское руководство стало размещать военные базы в странах – членах НАТО.Первая страна, где находятся американские военные базы, – Германия. Здесь американские войска появились во время Второй мировой войны и с тех пор, уже более 75 лет, немцы терпят присутствие американских военных на своей территории. Хотя, надо отдать должное, численность личного состава американского военного контингента постепенно сокращается. В Германии расположены как базы сухопутных войск, так и военно-воздушных сил.Вторая важнейшая страна Европы, где размещены американские войска – Италия. Здесь базируются части сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил. Особенно важна Италия с точки зрения размещения военных самолетов и кораблей, поскольку итальянские базы позволяют американцам контролировать ситуацию в Средиземноморье.Американские военные базы размещаются в Греции, Испании, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии. В Восточной Европе американские войска присутствуют в Болгарии, Венгрии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, в Косово. В ряде европейских стран США размещают свое ядерное оружие.Помимо европейских стран, США имеют военные базы и в других регионах мира. Большая часть этих баз создавалась во время «Холодной войны», но некоторые появились относительно недавно. В Восточной и Юго-Восточной Азии решающее значение для США имеют военные базы в Японии и Южной Корее, а также в Сингапуре.На Среднем и Ближнем Востоке американские войска размещаются в Турции (база «Инджирлик» в первую очередь), Афганистане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Израиле.В Африке США имеют военные базы в Джибути, в Латинской Америке – на Кубе, в Гондурасе, в Бразилии. Кроме того, американские войска присутствуют и в других странах, где выполняют временные боевые задачи – в той же Сирии, например.Таким образом, США опутали практически всю планету сетью армейских, военно-морских и военно-воздушных баз. Общее количество американских военных баз подсчитать весьма сложно, так как они закрываются, открываются, меняют место расположения. Примерно речь идет о 730 военных объектах в самых разных странах мира. И естественно, что такое количество военных баз обходится американскому военному бюджету в «копеечку».На поддержание имиджа «мирового жандарма» расходуются миллиарды долларов, которые могли бы приносить пользу американской экономике в другом качестве. Но и отказаться от военного присутствия по всему миру США не могут, так как экономическое доминирование держится, в том числе, и на авианосцах, истребителях и штыках морских пехотинцев Us Army.Тем более, в последнее время не только ухудшились отношения США с Россией, но и возрос риск конфронтации с Китаем, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Пекина с его растущими амбициями есть свои отчетливые интересы. Если говорить о Европе, то здесь американские военные базы служат, в первую очередь, гарантией сохранения проамериканского политического и экономического курса большинством европейских государств.Ключевой тезис Трампа, который лежит в основе его политики по отношению к американским союзникам в Европе – американские военные базы должны приносить США прибыль. Трамп хочет перевести американские контингенты за рубежом на самоокупаемость, чтобы все финансовое бремя по их обеспечению несли те страны, которые размещают американские войска на своей территории.Нонсенс? Не совсем. Это Россия финансирует Абхазию и Южную Осетию, помогает Сирии, Таджикистану и другим странам. Трамп, видя, что расходы США на зарубежное военное представительство растут, хочет изменить расклад полностью – заставить страны Европы, а затем и Азии платить за американские военные базы. И у союзников США может не остаться иного выхода.Главный аргумент, который приводит Трамп в поддержку своей позиции – европейские страны не способны самостоятельно обеспечить свою оборону. И присутствие американской армии является единственной гарантией того, что европейские страны не постигнет печальная участь быть завоеванными Россией.Наиболее беспроигрышна такая стратегия в отношении стран Восточной и Северной Европы. Польские, латвийские, норвежские, шведские СМИ буквально запугивают массовую аудиторию вероятной агрессией со стороны России. Делается это, в первую очередь, для того, чтобы объяснить народу огромные расходы на оборону, которые в общем-то и бессмысленны – сколько бы денег не тратили Эстония, Латвия, Литва, Норвегия или даже Польша на свою оборону, они бы все равно не смогли выстоять в вооруженном столкновении с Россией.Поэтому американское руководство и подчеркивает странам Восточной и Северной Европы, что они не в состоянии защитить себя от российской агрессии и нуждаются в размещении американских военных контингентов на своей территории. Восточноевропейские страны пока на эту демагогию ведутся.В Западной Европе американская стратегия уже дает сбои. Не случайно Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все чаще говорят о необходимости создания общеевропейской армии, о том, что Европа сама может обеспечивать свою безопасность. Подобные рассуждения европейских политиков – своеобразный ответ на требования Вашингтона финансово обеспечивать присутствие американских войск в Европе.В Париже и Берлине дают понять, что и не особо нуждаются в американских военных контингентах. Но такая позиция французов и немцев вызывает закономерную ярость в Вашингтоне, поскольку сама идея создания европейской армии может поставить крест не только на американском военном присутствии в Европе, но и на блоке НАТО в целом. Ведь фактически европейская армия и будет параллельной НАТО структурой.В ответ на позицию немецких политиков Вашингтон заявляет, что может перенести базы с территории Германии в Польшу и Румынию. Собственно, на фоне проамериканской позиции восточноевропейских стран Германия действительно представляет все меньший интерес для американцев с точки зрения целесообразности размещения военных баз. Ведь теперь Североатлантический альянс продвинулся куда ближе к границам России. Военные базы можно размещать в Польше, Румынии, Литве, Латвии, Эстонии, есть еще и подконтрольная Вашингтону Украина.Но в США прекрасно понимают, что, в отличие от богатой Германии, восточноевропейские страны имеют куда меньшие финансовые возможности. Они может и готовы финансировать американские военные базы, но не могут себе это позволить. Единственный способ – перекачивать деньги Евросоюза в восточноевропейские страны, а уже затем Варшава, Бухарест или, скажем, Рига будут этими деньгами платить американским военным.Таким образом, Дональд Трамп хочет превратить американские военные базы в Европе в инструмент зарабатывания денег. И убить двух зайцев сразу: и будут присутствовать войска, охраняя геополитические интересы Америки, и будут находиться на полной окупаемости за счет принимающей стороны. Принимающая сторона будет платить Вашингтону за «крышу». Как иначе назвать систему, разработанную аналитиками Белого дома? Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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