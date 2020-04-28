Платформы для петиций. Оружие информационной войны • 141 • Война

Полыхающий в интернет-сети скандал вокруг ругани между Василием Уткиным и Владимиром Соловьёвым продолжает набирать обороты. В самом деле, совершенно неожиданно вполне стандартная тренировка деградировавшего Уткина по метанию собственных экскрементов в информационное пространство обрела масштабы чуть ли не всероссийские. Конечно, вечная оппозиция, брезгуя культурной и политической гигиеной, мигом поддержала Уткина. Тот же с ходу вызвал Соловьёва на «батл». (Под новомодным словечком понимается взаимное поливание матерными помоями двух малолеток, которые явно трусят решить вопрос по-мужски, без истерик и чужих глаз.) После этого Василий заявил о своей «победе», а его соратники, видимо, дабы обезопасить своего «триумфатора» фекальных войн, в лучших традициях свободы слова, которую душат и о которой они при этом вещают из каждого утюга, составили петицию с требованием отстранить Соловьёва от телеэфира.









Василий Уткин

Нет, у меня нет абсолютно никакой заботы о Владимире Рудольфовиче. Человек он опытный, с отличными связями и юридической обороной, как говорится, дай бог каждому. К тому же финансами он, очень мягко говоря, не обделён. А вот фигурирование в этом скандале петиционной платформы — дело более чем любопытное, которое ярко показывает, что в информационных войнах начали чаще применять относительно новый инструмент.



Change.org — вполне здравая PR-компания

Все петиционные платформы, набравшие популярность в России, имеют иностранные корни. К примеру, фигурировавшая в скандале с Уткиным платформа Change.org создана Беном Реттреем из Калифорнии. Бен родился в совсем не бедной семье, поэтому у него была возможность получить образование в Стэнфорде и Лондонской школе экономики. Ещё в детстве мальчик мечтал стать инвестиционным банкиром, а, намереваясь получить в 35 лет свой «законный» золотой парашют, собирался уйти в политику.



Но, увидев как быстро развивается Интернет и какие возможности открывает сеть, в 2007-м году Бен создал платформу Change. «Бессребреник», твердивший, что желает «изменить баланс между людьми и крупными организациями», за пять лет функционирования своей платформы стал одним из ста самых влиятельных людей (по версии журнала Time). Не знаю, как по поводу «баланса с крупными организациями», но свой баланс, в том числе и финансовый, Бен поправил на зависть.



Сейчас у руля платформы стоит американка Дженнифер Дульски. Эта деятельная особа не отстаёт от владельца, а потому до того, как её накрыла волна альтруизма (если вы достаточно недалёки, чтобы поверить в это), была и остаётся крупной фигурой современных бизнес-гигантов. Так, барышня является членом совета директоров WW International, Move, Inc. и т.д. А в её карьерном багаже работа на таких монстров, как Yahoo! и Google.



Сама «некоммерческая» организация Change на данный момент является самой настоящей корпорацией. Не секрет, что крупные конторы вроде Amnesty International и Humane Society напрямую платят платформе немалые деньги, чтобы их петиции не просто размещались на сайте, но и выходили в топ, всплывали первыми в списках. То есть уже на этом этапе «изменение баланса» хромает на обе ноги, т. к. открыт карт-бланш для не стеснённых в финансах заинтересованных лиц, а петиция какого-нибудь альтруиста окажется на задворках.





При этом с непосредственных подписантов требуют только адрес электронной почты, имя и фамилию. А потому, естественно, ни о какой персонализации подписи под петицией не идёт речь изначально. Поэтому пара толковых парней с определёнными навыками могут за сутки создать петицию и довести количество подписей до сотни тысяч. А если заказчик ещё и деньгами не обижен, то петиция будет иметь и международный резонанс. Особую пикантность ситуации вокруг указанной платформы придаёт тот факт, что головной офис компании находится в Сан-Франциско, т.е. в «колыбели демократии», которая, не моргнув глазом, подминает под себя социальные сети и проходится ковровыми бомбардировками по чужим странам.



Конечно, никакой юридической силы эта сетевая деятельность не имеет, но и фактически никак не контролируется законом. Поэтому любой сопливый детсадовец может создать петицию в стиле «долой тихий час – мы его ненавидим». Но далеко не всё так просто…



Правовые нормы – ничто, бурление масс – всё

Умело пользуясь платформой Change.org, кстати, по её же правилам, можно легко дискредитировать под соусом «народного мнения» как отдельных людей, так и целые законодательные инициативы и сами государства. И отечественные прозападные борцы околополитической поляны быстро это поняли. На платформе просто ежедневный праздник борца с «кровавым режимом». Здесь призывали Совет Европы оценить, может ли Россия менять конституцию или нет, здесь же требовали срочно отменить армейский призыв, а также требовали отпустить всех подсудимых по делу «Нового Величия» и т.д. Можно встретить и вовсе абсурдные требования — вроде отмены статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), которая присутствует в законах любой цивилизованной страны.



Безусловно, на платформе размещают и вполне адекватные и даже нужные петиции, создатели которых стремятся решить конкретные задачи. Однако внутри этой системы они функционируют исключительно как удобрение для одиозных политических заявлений, имеющих финансовую подпитку. А система так «добротно» соткана, что сами создатели признают, что просто стремятся «привлечь внимание», и с проблемой «накрутки» голосов, видимо, бороться и не собираются. При этом современный мир легко готов представить такое многообразие услуг, что вся система петиционных платформ становится системой массовой манипуляции.





Автору не потребовалось и двух минут, чтобы найти целый ряд сайтов, готовых «помочь в продвижении петиций». Конечно, за умеренную плату. Так, если верить одному из сайтов, то 1000 голосов будет стоить всего лишь пять тысяч рублей. Таким образом, чтобы позже выйти в блистающих доспехах лидера народного большинства, заранее подкорректированного той или иной конторой, автору потребуется не более ста тысяч рублей, а в зависимости от величины заказа ещё и скидку сделают.



В общем, схема банальная и плоская, как забор. Размещаем петицию, наводим нужные нам мосты с компанией, которая готова предоставить свои услуги по её продвижению, количество «граждан России», поддержавших петицию, растёт как на дрожжах, и, наконец, выходим в свет СМИ. Заранее взращённые оппозиционные медиа, которые готовы видеть в паре сотен патологически ушибленных тремястами сортами колбасы и баварским пивом «лицо народа», и которые абсолютно игнорируют мнение других 140 миллионов, раскручивают эту тему. Картина маслом… Полыхающий в интернет-сети скандал вокруг ругани между Василием Уткиным и Владимиром Соловьёвым продолжает набирать обороты. В самом деле, совершенно неожиданно вполне стандартная тренировка деградировавшего Уткина по метанию собственных экскрементов в информационное пространство обрела масштабы чуть ли не всероссийские. Конечно, вечная оппозиция, брезгуя культурной и политической гигиеной, мигом поддержала Уткина. Тот же с ходу вызвал Соловьёва на «батл». (Под новомодным словечком понимается взаимное поливание матерными помоями двух малолеток, которые явно трусят решить вопрос по-мужски, без истерик и чужих глаз.) После этого Василий заявил о своей «победе», а его соратники, видимо, дабы обезопасить своего «триумфатора» фекальных войн, в лучших традициях свободы слова, которую душат и о которой они при этом вещают из каждого утюга, составили петицию с требованием отстранить Соловьёва от телеэфира.Нет, у меня нет абсолютно никакой заботы о Владимире Рудольфовиче. Человек он опытный, с отличными связями и юридической обороной, как говорится, дай бог каждому. К тому же финансами он, очень мягко говоря, не обделён. А вот фигурирование в этом скандале петиционной платформы — дело более чем любопытное, которое ярко показывает, что в информационных войнах начали чаще применять относительно новый инструмент.Все петиционные платформы, набравшие популярность в России, имеют иностранные корни. К примеру, фигурировавшая в скандале с Уткиным платформа Change.org создана Беном Реттреем из Калифорнии. Бен родился в совсем не бедной семье, поэтому у него была возможность получить образование в Стэнфорде и Лондонской школе экономики. Ещё в детстве мальчик мечтал стать инвестиционным банкиром, а, намереваясь получить в 35 лет свой «законный» золотой парашют, собирался уйти в политику.Но, увидев как быстро развивается Интернет и какие возможности открывает сеть, в 2007-м году Бен создал платформу Change. «Бессребреник», твердивший, что желает «изменить баланс между людьми и крупными организациями», за пять лет функционирования своей платформы стал одним из ста самых влиятельных людей (по версии журнала Time). Не знаю, как по поводу «баланса с крупными организациями», но свой баланс, в том числе и финансовый, Бен поправил на зависть.Сейчас у руля платформы стоит американка Дженнифер Дульски. Эта деятельная особа не отстаёт от владельца, а потому до того, как её накрыла волна альтруизма (если вы достаточно недалёки, чтобы поверить в это), была и остаётся крупной фигурой современных бизнес-гигантов. Так, барышня является членом совета директоров WW International, Move, Inc. и т.д. А в её карьерном багаже работа на таких монстров, как Yahoo! и Google.Сама «некоммерческая» организация Change на данный момент является самой настоящей корпорацией. Не секрет, что крупные конторы вроде Amnesty International и Humane Society напрямую платят платформе немалые деньги, чтобы их петиции не просто размещались на сайте, но и выходили в топ, всплывали первыми в списках. То есть уже на этом этапе «изменение баланса» хромает на обе ноги, т. к. открыт карт-бланш для не стеснённых в финансах заинтересованных лиц, а петиция какого-нибудь альтруиста окажется на задворках.При этом с непосредственных подписантов требуют только адрес электронной почты, имя и фамилию. А потому, естественно, ни о какой персонализации подписи под петицией не идёт речь изначально. Поэтому пара толковых парней с определёнными навыками могут за сутки создать петицию и довести количество подписей до сотни тысяч. А если заказчик ещё и деньгами не обижен, то петиция будет иметь и международный резонанс. Особую пикантность ситуации вокруг указанной платформы придаёт тот факт, что головной офис компании находится в Сан-Франциско, т.е. в «колыбели демократии», которая, не моргнув глазом, подминает под себя социальные сети и проходится ковровыми бомбардировками по чужим странам.Конечно, никакой юридической силы эта сетевая деятельность не имеет, но и фактически никак не контролируется законом. Поэтому любой сопливый детсадовец может создать петицию в стиле «долой тихий час – мы его ненавидим». Но далеко не всё так просто…Умело пользуясь платформой Change.org, кстати, по её же правилам, можно легко дискредитировать под соусом «народного мнения» как отдельных людей, так и целые законодательные инициативы и сами государства. И отечественные прозападные борцы околополитической поляны быстро это поняли. На платформе просто ежедневный праздник борца с «кровавым режимом». Здесь призывали Совет Европы оценить, может ли Россия менять конституцию или нет, здесь же требовали срочно отменить армейский призыв, а также требовали отпустить всех подсудимых по делу «Нового Величия» и т.д. Можно встретить и вовсе абсурдные требования — вроде отмены статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), которая присутствует в законах любой цивилизованной страны.Безусловно, на платформе размещают и вполне адекватные и даже нужные петиции, создатели которых стремятся решить конкретные задачи. Однако внутри этой системы они функционируют исключительно как удобрение для одиозных политических заявлений, имеющих финансовую подпитку. А система так «добротно» соткана, что сами создатели признают, что просто стремятся «привлечь внимание», и с проблемой «накрутки» голосов, видимо, бороться и не собираются. При этом современный мир легко готов представить такое многообразие услуг, что вся система петиционных платформ становится системой массовой манипуляции.Автору не потребовалось и двух минут, чтобы найти целый ряд сайтов, готовых «помочь в продвижении петиций». Конечно, за умеренную плату. Так, если верить одному из сайтов, то 1000 голосов будет стоить всего лишь пять тысяч рублей. Таким образом, чтобы позже выйти в блистающих доспехах лидера народного большинства, заранее подкорректированного той или иной конторой, автору потребуется не более ста тысяч рублей, а в зависимости от величины заказа ещё и скидку сделают.В общем, схема банальная и плоская, как забор. Размещаем петицию, наводим нужные нам мосты с компанией, которая готова предоставить свои услуги по её продвижению, количество «граждан России», поддержавших петицию, растёт как на дрожжах, и, наконец, выходим в свет СМИ. Заранее взращённые оппозиционные медиа, которые готовы видеть в паре сотен патологически ушибленных тремястами сортами колбасы и баварским пивом «лицо народа», и которые абсолютно игнорируют мнение других 140 миллионов, раскручивают эту тему. Картина маслом… Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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