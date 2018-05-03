Платье для голого короля • 241 • Аналитика







Береговая охрана США с гордостью доложила о своем уникальном достижении в борьбе с колумбийскими наркобаронами, которые использовали для доставки большой партии кокаина в США цельнокомпозитный скоростной транспортный катер, построенный с применением технологии малозаметности, известной как «стелс». Однако при следовании из Колумбии катер, несмотря на свою минимальную радарную «сигнатуру», был обнаружен РЛС базового патрульного самолета Lockheed P-3 авиации таможенной и пограничной службы США, который выдал целеуказание межведомственной оперативной группе на его перехват.





Казалось бы, какое нам дело до далекой Колумбии и производственных проблем тамошних наркодилеров? Однако не будем спешить с выводами. Потому что из этого, на первый взгляд, локального и малозначительного события можно с полным на то основанием сделать далеко идущие выводы.







Итак, малоразмерный скоростной катер, который, даже судя по его фотографии, представляет собой идеальный образец воплощения технологии «стелс», был обнаружен радаром патрульного самолета, причем далеко не самого современного образца. Базовый патрульный самолет Р-3 «Орион» находится на вооружении США без малого 60 лет. И хотя в данном случае для перехвата катера «стелс», вероятно, использовалась специально построенная для таможенной службы версия в варианте самолета дальнего радиолокационного обнаружения P-3AEW, в любом случае это была техника 80-90-х годов прошлого века, аналоги которой существуют и в других странах, в том числе в России.







Почему это интересно? Да потому, что в результате данного инцидента в реальных, а не в полигонных условиях, крайне малоразмерная морская цель, снабженная вдобавок архитектурой малозаметности «стелс», была в штатном режиме обнаружена и перехвачена с помощью стандартного радиолокатора далеко не самого последнего образца.



А теперь обратим внимание на то, что показатели так называемой ЭПР, то есть эффективной поверхности рассеивания электромагнитного луча РЛС для малоразмерного катера и эскадренного миноносца, соотносятся как 1 к 200. Иначе говоря, если бы на месте этого мини-катера находился, например, новейший ракетный эсминец ВМС США типа «Zumwalt», также построенный по технологии «стелс», то вероятность его обнаружения этим стареньким патрульным самолетом была бы примерно в двести раз больше, чем в данном колумбийском случае!



Что же касается возможности обнаружения столь крупной надводной цели с использованием новейших базовых патрульных самолетов, таких, как американский Р-8 «Посейдон» или российский Ил-38Н, то элементарная логика технического прогресса подсказывает, что она должна быть еще выше. Причем значительно.





Российский модернизированный патрульный самолет Ил-38Н



О чем это говорит? Прежде всего о том, что даже не для самых современных авиационных радарных систем никакой радиолокационной невидимости морских целей в принципе не существует. И если даже крошечный катерок наркодилеров был без проблем зафиксирован патрульным самолетом, то огромную махину эсминца водоизмещением под 15 тысяч тонн тем более не спасут никакие «стелс»-ухищрения.



Остается напомнить, что на создание кораблей по технологии этой практически бесполезной «игры в прятки» с радаром американцы ухлопали десятки миллиардов долларов. Только один эсминец проекта «Zumwalt» обошелся бюджету США в фантастическую сумму – 7 миллиардов долларов. То есть дороже, чем авианосец постройки 90-х годов.







И вот сегодня, после образцово-показательного посрамления технологии «стелс» в случае с «кокаиновым» колумбийским катером, становится окончательно ясно, что, по сути, это были выброшенные на ветер деньги.



Технология невидимости для радаров противника «стелс», считавшаяся главным преимуществом этих новейших эсминцев, в действительности оказалась полным блефом и самообманом. А в отсутствие такой защиты это просто допотопные тихоходные утюги, которые станут легкой добычей противокорабельных ракет. Которых у той же России более чем достаточно. Считавшаяся чуть ли не чудодейственной американская технология малозаметности «стелс» оказалась на практике фатально неэффективной.Береговая охрана США с гордостью доложила о своем уникальном достижении в борьбе с колумбийскими наркобаронами, которые использовали для доставки большой партии кокаина в США цельнокомпозитный скоростной транспортный катер, построенный с применением технологии малозаметности, известной как «стелс». Однако при следовании из Колумбии катер, несмотря на свою минимальную радарную «сигнатуру», был обнаружен РЛС базового патрульного самолета Lockheed P-3 авиации таможенной и пограничной службы США, который выдал целеуказание межведомственной оперативной группе на его перехват.Казалось бы, какое нам дело до далекой Колумбии и производственных проблем тамошних наркодилеров? Однако не будем спешить с выводами. Потому что из этого, на первый взгляд, локального и малозначительного события можно с полным на то основанием сделать далеко идущие выводы.Итак, малоразмерный скоростной катер, который, даже судя по его фотографии, представляет собой идеальный образец воплощения технологии «стелс», был обнаружен радаром патрульного самолета, причем далеко не самого современного образца. Базовый патрульный самолет Р-3 «Орион» находится на вооружении США без малого 60 лет. И хотя в данном случае для перехвата катера «стелс», вероятно, использовалась специально построенная для таможенной службы версия в варианте самолета дальнего радиолокационного обнаружения P-3AEW, в любом случае это была техника 80-90-х годов прошлого века, аналоги которой существуют и в других странах, в том числе в России.Почему это интересно? Да потому, что в результате данного инцидента в реальных, а не в полигонных условиях, крайне малоразмерная морская цель, снабженная вдобавок архитектурой малозаметности «стелс», была в штатном режиме обнаружена и перехвачена с помощью стандартного радиолокатора далеко не самого последнего образца.А теперь обратим внимание на то, что показатели так называемой ЭПР, то есть эффективной поверхности рассеивания электромагнитного луча РЛС для малоразмерного катера и эскадренного миноносца, соотносятся как 1 к 200. Иначе говоря, если бы на месте этого мини-катера находился, например, новейший ракетный эсминец ВМС США типа «Zumwalt», также построенный по технологии «стелс», то вероятность его обнаружения этим стареньким патрульным самолетом была бы примерно в двести раз больше, чем в данном колумбийском случае!Что же касается возможности обнаружения столь крупной надводной цели с использованием новейших базовых патрульных самолетов, таких, как американский Р-8 «Посейдон» или российский Ил-38Н, то элементарная логика технического прогресса подсказывает, что она должна быть еще выше. Причем значительно.О чем это говорит? Прежде всего о том, что даже не для самых современных авиационных радарных систем никакой радиолокационной невидимости морских целей в принципе не существует. И если даже крошечный катерок наркодилеров был без проблем зафиксирован патрульным самолетом, то огромную махину эсминца водоизмещением под 15 тысяч тонн тем более не спасут никакие «стелс»-ухищрения.Остается напомнить, что на создание кораблей по технологии этой практически бесполезной «игры в прятки» с радаром американцы ухлопали десятки миллиардов долларов. Только один эсминец проекта «Zumwalt» обошелся бюджету США в фантастическую сумму – 7 миллиардов долларов. То есть дороже, чем авианосец постройки 90-х годов.И вот сегодня, после образцово-показательного посрамления технологии «стелс» в случае с «кокаиновым» колумбийским катером, становится окончательно ясно, что, по сути, это были выброшенные на ветер деньги.Технология невидимости для радаров противника «стелс», считавшаяся главным преимуществом этих новейших эсминцев, в действительности оказалась полным блефом и самообманом. А в отсутствие такой защиты это просто допотопные тихоходные утюги, которые станут легкой добычей противокорабельных ракет. Которых у той же России более чем достаточно. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 241 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…» Зачем мужчине меч Платье для голого короля

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