«Плата за негативное воздействие»: почему в России предложили ввести экологический налог

В России может быть введён экологический налог. С таким предложением выступил Минфин. Ведомство считает, что это позволит увеличить поступления в бюджет. Предполагается, что платить новый налог будут компании и индивидуальные предприниматели, которые наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Он заменит платежи за выброс различных веществ в воздух и воду, а также за размещение отходов производства и потребления. Эксперты уверены, что предложенные поправки к Налоговому кодексу не приведут к дополнительной нагрузке на бизнес.

Министерство финансов России разработало проект поправок к Налоговому кодексу о введении экологического налога, который подразумевает взимание платежей с компаний и частных предпринимателей, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время уже существует «неналоговый платёж за негативное воздействие на окружающую среду». Однако такой механизм взимания платы в федеральный бюджет Минфин признал неэффективным.

«Введение экологического налога при сохранении действующего уровня налоговой нагрузки позволит увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации за счёт улучшения качества администрирования», — говорится в пояснительной записке к документу.

Новый налог не станет дополнительной нагрузкой на бизнес, считает зампред комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Есть определённый смысл в преобразовании налогового законодательства, потому что сегодня плата за негативное воздействие — это величина безразмерная... Если Минфин преследует задачу наведения порядка, дисциплины и отказа от тех временно согласованных выбросов, которые существенно сокращают доходную часть бюджета, это правильно. Но, по сути, это один и тот же вид нагрузки на бизнес», — отметил он.

Согласно проекту, фиксированные налоговые ставки будут распространяться на выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, а также на размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Сейчас нормы о плате за ущерб экологии прописаны в законе об охране окружающей среды. В случае принятия проекта об экологическом налоге поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

«Систематизировать часть платежей»

В необходимости систематизировать неналоговые платежи уверен и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, сам бизнес заинтересован в наведении порядка в этой области.

«От Государственной думы и от правительства было предложение систематизировать часть платежей и некоторые перевести в налоговые, прописав в Налоговом кодексе, а часть закрепить как государственную пошлину, а часть, может быть, вообще отменить как существующий административный барьер», — заявил Калинин.

Он подчеркнул, что любой перевод неналоговых платежей в налоговые требует обсуждения с экспертами и бизнес-объединениями.

«Потому что, как только это становится налогом, это начинает мониторить налоговая служба. Сразу же включается не только административная ответственность, но и уголовная в случае нарушений. Всё это становится гораздо жёстче. Но это становится и более прозрачно. То есть в этом есть и отрицательная сторона, и положительная», — отметил глава организации «Опора России».

По его мнению, перевод экологического сбора в Налоговый кодекс — половинчатое решение. «Помимо того, что переводить это в налоги, обязательно нужно прописать механизм тому же Минфину, как эти деньги будут получать так называемые зелёные предприятия, которые перерабатывают батарейки, утилизируют ртутные лампы, шины. Сегодня такого понятного, чёткого механизма нет, а он должен быть создан. И только в связке такой законопроект должен быть принят», — заключил Калинин.

Экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов считает, что введение экологического налога благоприятно скажется на доходах российского бюджета. По его словам, новый налог ориентирован только на предприятия, поэтому физические лица напрямую затронуты не будут.

Шабанов отметил, что многие компании уклоняются от экологических сборов, что существенно бьёт по федеральному бюджету. По этой причине, полагает эксперт, необходимо чётко администрировать экологические сборы.