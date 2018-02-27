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Плата за лояльность: Украина переходит на все американское

27 февраля 2018, 14:24  •  261 • Карикатуры
После американского угля Порошенко презентовал стране дорогие американские тепловозы. Конечно, не в подарок — все за деньги

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