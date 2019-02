«Плата за лояльность»: как США запугивают Германию «российской угрозой»

Посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл призвал Германию увеличить военные расходы из-за России, которая «стоит на пороге». По мнению американского дипломата, Берлину стоило бы отказаться и от участия в «Северном потоке — 2». Как считают эксперты, у подобной риторики есть не только политическая, но и экономическая подоплёка. По их мнению, актуализируя тему «российской угрозы», Вашингтон стремится занять доминирующее положение на европейском рынке оружия.

Германия должна увеличить свои военные расходы из-за «угрозы со стороны России». Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

«Америка лишь напоминает своему важному партнёру по альянсу, что сейчас не время ослаблять НАТО. Россия стоит у нас на пороге, каждому должно быть понятно, что НАТО сейчас необходимо укреплять», — подчеркнул американский дипломат.

5 февраля представитель Германии при Североатлантическом альянсе Ханс-Дитер Лукас передал генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу тезисы немецкого правительства относительно увеличения военных расходов страны до 1,5% ВВП к 2024 году. В абсолютных цифрах они вырастут с нынешних €43,2 млрд. евро до €60 млрд и более, утверждают ознакомившиеся с документом журналисты издания Spiegel.

Однако, как подчёркивает Ричард Гренелл, такие показатели всё равно не соответствуют заявленным целям альянса. НАТО требует от всех своих членов к 2024 году тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Согласно опубликованным в июле 2018 года оценкам Североатлантического альянса, за весь прошлый год Германия должна была израсходовать на оборону лишь 1,24% своего ВВП, в то время как уровень трат Соединённых Штатов составил 3,5% от валового внутреннего продукта страны.

«Деньги на ветер»

Требования к европейским союзникам платить больше за свою безопасность являются традиционными и для президента США Дональда Трампа. Во время саммита НАТО в Брюсселе в прошлом году американский лидер потребовал от европейцев увеличить расходы до 4% ВВП и жёстко раскритиковал Ангелу Меркель за отставание в этой области и сотрудничество в энергетической сфере с Россией.

Как подчеркнул в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, в целом позиция администрации Трампа в отношении Германии и России соответствует геополитической тенденции, сформировавшейся несколько десятилетий назад.

«Вспомним заявление, которое приписывается первому генеральному секретарю НАТО Гастингсу Лайонелу Исмею относительно роли США в Европе: надо держать немцев под сапогом, русских вне Европы и американцев внутри Европы (в оригинале — «keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down». — RT), нынешние заявления Гренелла вполне соответствуют такой логике, но уже в новых реалиях», — отмечает Камкин.

По словам экспертов, подобные заявления — завуалированный призыв к повышению расходов. Несмотря на сильные позиции ряда европейских фирм на рынке вооружений, значительную часть заказов при усилении трат на оборону получат американские корпорации.

«Куда эти 2% будут деваться? На закупку тех же самых американских вооружений, — подчеркнул в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Страны Европы идут на это неохотно, так как отлично понимают, что дорогое американское оружие никак не увеличит их обороноспособность, особенно на фоне прогресса военных технологий России. Это просто деньги на ветер, плата за лояльность США».

Ядерный обмен

Посол Соединённых Штатов — не единственный, кто в последнее время призывает немцев увеличить военные расходы. На днях об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской медиагруппе Funke.

«Я понимаю, что это непросто, и государства предпочитают инвестировать в здравоохранение, образование или инфраструктуру, но нам также нужно больше вкладываться в нашу безопасность», — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, по мнению генерального секретаря НАТО, Берлин должен продолжить участие в политике «ядерного обмена» («nuclear sharing») с США. В её рамках ФРГ и ряд других партнёров американцев по альянсу (Нидерланды, Бельгия, Италия и Турция) получают возможность использовать часть американского ядерного арсенала в случае агрессии против государств-членов организации. Как правило, это американские ядерные бомбы, расположенные на базах НАТО в этих странах.

Россия традиционно считает такую политику грубейшим нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Однако, по мнению Столтенберга, ядерное оружие в Европе необходимо как раз для того, чтобы сдерживать Россию.

«Цель НАТО — это мир без ядерного оружия, но мир не станет безопаснее, если мы окажемся от ядерного оружия, а Россия, Китай и другие сохранят или даже увеличат свой ядерный арсенал», — заявил Столтенберг.

Как отмечают эксперты, за призывом генсека НАТО к Берлину сохранить политику «ядерного обмена», может стоять не только мнимая необходимость сдерживать Россию или Китай производящимися ещё с 1960-х бомбами B61, но и вполне конкретные интересы американских производителей вооружений.

Ранее американский многоцелевой истребитель F-35 Lightning компании Lockheed Martin был исключён из конкурса бундесвера по замене устаревающего парка истребителей Tornadо. Борьбу за контракты немецкого оборонного ведомства продолжили другое детище американского авиапрома — F/A-18 Superhornet компании Boeing и европейский Eurofighter Typhoon. Конкурентным преимуществом американских самолётов является то, что они могут с лёгкостью пройти процедуру получения лицензии на использование американского ядерного оружия в правительстве США. А вот у их конкурентов с этим могут возникнуть проблемы.

«США будут использовать все методы давления на европейских партнёров, чтобы они выбирали именно американское оружие, — считает Александр Михайлов. — Для американцев это не ново».

Эксперт не исключает, что немцам всё-таки придётся купить F-35, так как на программу его строительства было затрачено слишком много средств.

«Манипуляция отношениями»

Тема российского ядерного оружия была поднята и Гренеллом. Американский посол использовал этот аргумент, критикуя поддержку немцами проекта «Северный поток—2».

«Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, разве она тогда не должна отказаться от предоставления Москве большего влияния за счёт покупки российского газа?», — подчеркнул американский дипломат.

Гренелл отметил, что Соединённые Штаты не выступают против российского газа в принципе, но газопровод «Северный поток—2», по которому планируется с конца 2019 года поставлять из России в Германию 55 млрд куб. м голубого топлива в год, якобы повысит зависимость ФРГ от РФ.

Подобная критика со стороны Гренелла уже стала традиционной. В январе волну возмущения в бундестаге вызвали письма Гренелла немецким бизнесменам, в которых он предупреждал компании о возможности введения санкций из-за участия в «Севером потоке—2».

Как подчеркивает Александр Михайлов, подобные заявления — «манипуляция союзническими отношениями в рамках НАТО в собственных сугубо меркантильных целях».

«Американцы упорно пытаются увязать экономическое сотрудничество с безопасностью, — считает в свою очередь Александр Камкин. — Если для Германии и Европы в целом «Северный поток—2» — это очень выгодный экономический проект, то США расценивают его с точки зрения битвы за рынки сбыта своего сжиженного газа и борьбы за политическое влияние в Европе».

Эксперт отмечает, что многие другие тенденции в политике европейских стран, например, попытка обойти американские санкции против Ирана, которую также осудил Гренелл, американский истеблишмент расценивает как свидетельство желания «выйти из-под зонтика США».

В то же время по инерции, сохранившейся со времён холодной войны, в отношении значительной части немецких политиков аргумент «российской угрозы» ещё работает, считает Камкин. Поэтому американцы и натовцы его так активно используют.

«Пока у власти в Германии будет находиться проамериканская, атлантистская элита в лице госпожи Меркель и её последователей, в Берлине больше будут прислушиваться к мнению Вашингтона, — отмечает политолог. — Но мы видим, что общественное мнение постепенно перестаёт верить стереотипам, согласно которым Россия преподносится как «враг», а Америка — как «друг». Традиционные проамериканские партии находятся в кризисе, а укрепившиеся «левые» и «Альтернатива для Германии» выступают против американской гегемонии и за сотрудничество с нашей страной».