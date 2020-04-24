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Плата за лихость: кто предал удачливого атамана

24 апреля 2020, 04:10  •  30 • Аналитика
© РИА Новости / С. Озерский
Небольшие шайки казаков промышляли разбоем. Но когда прозвучал клич: "Я пришел дать вам волю!", – за атаманом пошли десятки тысяч. Они держали в страхе Русское государство четыре года, пока 24 апреля 1671-го царским воеводам не выдали зачинщика восстания: Степана Разина.
Плата за лихость: кто предал удачливого атамана
03:00
Его силой была голытьба. Так на Дону называли беглых крепостных. Они прибивались к Донскому войску – домовитым казакам, которые состояли на службе: защищали границу и получали жалование. Домовитые жили независимо. Власть уважала их принцип: "с Дона выдачи нет".
Казаки-разбойники
Отряды Разина пиратствовали на Волге. Торговые суда были хорошим уловом. Особенно удачным стал Каспийский поход. Большую славу Стенька приобрел после морского сражения с персами. Адмирал Мамед-хан окружил суда казаков кораблями, связанными цепью: не проскочишь. Но разинцы стали палить по ним бомбами, начиненными ватой с нефтью. Корабли горели и "по цепочке" шли на дно. Успехи в захватах русских городов были еще ярче. Разин объявлял, что грабит только бояр. Население почти всегда открывало ему ворота и пополняло его армию. Армия жила разбоем. Казни "господ" были главным "развлечением". Вырезали семьями. Полтораста человек в день – средняя "норма". Могли отрубить человеку руки, потом ноги, а обрубок с головой затолкать в мешок и выбросить в Волгу. Царские войска терпели поражение – стрельцы массово переходили на сторону "противника". И тогда крестьянской войне решено было противопоставить войну карательную. Поселения казаков-разбойников сжигались дотла. За симпатию к Разину убивали тысячами.
© РИА Новости / Б.Манушин
Репродукция картины В.И.Сурикова "Степан Разин"
Приходи на меня посмотреть
Степана Разина выдали представители старого казачества. Они мало или вообще не участвовали в боевых действиях на его стороне и не были его близкими друзьями. Рассказывает заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов.
"Эти казаки понимали, что поражение Разина грозит Дону потерей привилегий, а то и полным разгромом. Сдавая Степана Тимофеевича властям, они хотели спасти Донское войско. Им это удалось. Они сохранили особый статус Дона. В этом статусе донское казачество, пусть и с некоторыми изменениями, но продержалось до самого XX века".
© РИА Новости / М. Филимонов
Кадр из фильма "Степан Разин"
Заговор против Разина возник тогда, когда он, подняв чуть ли не всю Россию, попытался поднять Дон. Это была ошибка. В Москву его и его брата везли те самые домовитые казаки. По пути Стенька еще думал о том, что его примут с почестями, что "самые большие господа" выйдут на него посмотреть. Они действительно вышли. А вместе с ними – толпы народа. 16 июня 1671 года на Красной площади Степана Разина прилюдно казнили. Ему отрубили руки, потом ноги, потом голову. Туловище выбросили бродячим собакам.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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