Плата за коллективную безопасность: что стоит за словами Трампа об «агрессивном» народе Черногории

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что из-за Черногории может начаться третья мировая война, поскольку страну — союзника США по НАТО населяют «агрессивные люди». Американский истеблишмент раскритиковал главу государства, обвинив его в подрыве «доверия внутри альянса». Однако эксперты расценивают эксцентричное высказывание американского лидера как попытку оказать давление на тех партнёров Вашингтона по НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону. Зачем Дональд Трамп пересматривает принципы евроатлантической солидарности, выяснял RT.

В интервью Fox News после саммита в Хельсинки с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп усомнился в том, что пребывание в одном военном союзе с таким государством, как Черногория, выгодно для США. Трамп назвал черногорцев «агрессивными людьми» и заявил, что из-за этой небольшой страны на Балканах, недавно вошедшей в НАТО, может начаться крупный международный конфликт.

«НАТО может привести к большой беде»

«Черногория — крошечная страна с очень сильным народом. Народом агрессивным. Он может проявить агрессию, и — мои поздравления — началась третья мировая», — заявил американский президент.

В ходе разговора с Трампом известный американский телеведущий Такер Карсон спросил президента, почему американцы должны защищать своих европейских союзников, таких как, например, Черногория или Албания?

«Членство в НАТО предусматривает взаимную защиту в случае нападения. Предположим, напали на Черногорию, которая вошла в блок в прошлом году. Зачем моему сыну ехать защищать её?» — спросил Карсон.

«Понимаю, о чём вы. Я задавался тем же вопросом», — ответил Трамп.

Черногория присоединилась к Североатлантическому альянсу в 2017 году. Этому предшествовал затяжной политический кризис в стране, немногочисленное население которой (620 тыс. человек), согласно соцопросам, разделилось пополам по вопросу вступления в военный альянс. Противники союзнических отношений с НАТО организовывали многочисленные акции протеста вплоть до момента официального присоединения страны к альянсу 6 июня 2017 года.

В свою очередь, руководство Черногории во главе с Мило Джукановичем, который тогда был премьер-министром, а с октября 2016 года занимает пост президента, обвиняло Россию в попытке организации госпереворота в стране — таким образом Москва якобы пыталась воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО.

В 2017 году Дональд Трамп приветствовал присоединение Черногории к НАТО, однако на саммите альянса в Брюсселе 25 июня 2017 года он крайне некорректно повёл себя по отношению к премьер-министру Душко Марковичу, грубо оттолкнув его.

Позиция американского лидера в отношении Черногории в экспертном сообществе США была воспринята неоднозначно. Так, например, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Марк Хертлинг заявил, что президент подрывает основу НАТО — гарантии взаимной защиты.

«Поразительно. Именно соблюдение «положений» (Североатлантического договора. — RT) гарантирует его членам взаимную оборону и безопасность. Доверие внутри альянса выстраивается годами, но разрушить его можно в один миг», — заявил в своём Twitter отставной военный.

Stunning. The “provisions” are what makes it a mutual security and defense alliance. Alliance trust is gained in drops and lost in buckets. https://t.co/GFDyblqsuI — Mark Hertling (@MarkHertling) 18 июля 2018 г.

Однако есть и те, кто поддерживает точку зрения президента.

«Готовы ли американцы воевать с Россией за страны, которые они даже не могут найти на карте? — задаётся вопросом автор The American Conservative» Роб Дреер. — Что такого важного в Черногории, что США должны вести войну со странами, которые ей угрожают?»

По мнению политологов, Трамп, скорее всего, критически настроен по отношению к НАТО в принципе, хотя из-за внутриполитического давления он вынужден периодически проводить политику, противоречащую его предвыборным обещаниям.

«Трамп — американский патриот, понимающий, что НАТО не только высасывает из Америки деньги, но и может привести к большой беде», — отметил в интервью RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

Во время интервью в эфире Fox News Такер Карсон прямо спросил президента США, какой смысл в существовании НАТО, но ответа так и не получил.

Конфликтный потенциал

«Супруга Трампа Меланья — уроженка Словении, она выросла в бывшей Югославии, — отмечает Стеван Гайич, объясняя, откуда Трамп знает про черты национального характера черногорцев. — Поэтому она прекрасно осведомлена об этнических стереотипах на Балканах».

Однако, по словам эксперта, заявление о «воинственных черногорцах», которые могут спровоцировать третью мировую войну, связано и с влиянием на политическое мировоззрение президента другой фигуры — экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

В своей работе «Дипломатия» Киссинджер отмечает, что причиной Первой мировой войны послужило расширение военно-политических союзов Центральных держав и Антанты.

По мнению Стевана Гайича, ситуацию, которая сложилась накануне Первой мировой войны, вполне можно соотнести с тем, что происходит сейчас.

«В США есть круги, которые понимают, что расширение НАТО ни к чему хорошему не приведёт. Это только осложняет ситуацию. С каждым новым союзником обязательства Вашингтона расширяются, и все эти страны импортируют в НАТО свои внутренние конфликты или конфликты с соседями», — отмечает эксперт.

По его словам, в целом конфликтный потенциал Черногории не столь серьёзен, чтобы из-за неё начали войну великие державы.

«Думаю, Трамп заявил о Черногории, имея в виду и другие страны. Возможно, сделал это, чтобы не называть Прибалтику, где проходит граница альянса с Россией», — отмечает Гайич.

По его словам, президенту США, который ещё со времён избирательной кампании демонстрировал скептическое отношение к НАТО, противостоят влиятельные силы, в том числе и в самом Вашингтоне.

Так, в прошлую пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис убеждал в Загребе своих коллег из Хорватии, Македонии и Черногории работать совместно против общих угроз. Под которыми, как отмечали американские аналитики, подразумевалась и Россия. Что интересно, на встрече отсутствовал приглашённый туда министр обороны Сербии.

«Изыскивает все способы давления»

Интервью Трампа Fox News, в котором он сделал скандальное заявление по поводу Черногории, касалось его поездки в Европу на саммит НАТО в Брюсселе 11—12 июля, а также встречи с Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Говоря о НАТО, американский президент в очередной раз пожаловался, что США платят за оборону других членов альянса.

«Это совершенно несправедливо. Они не платили (за оборону НАТО. — RT), — заявил Трамп. — Мы не только берём на себя бо́льшую часть финансового бремени, но ещё и защищаем их, хотя они вообще ни гроша не потратили. Вот это вам ещё к слову о Черногории».

Черногория, согласно данным пресс-службы НАТО, тратит на оборону 1,5% ВВП. Как и большинство стран альянса, она не справляется с требованием выделять на эту сферу 2% ВВП, хотя именно такое решение было закреплено на последних саммитах военного блока. Об обязательных расходах на оборону в размере 2% от ВВП неоднократно заявлял и сам Дональд Трамп, однако на последнем саммите в Брюсселе он поставил новую цель для союзников — 4%.

На саммите НАТО Трамп в очередной раз критиковал европейских партнёров за недостаточное финансирование обороны и даже заявил, что мог бы вывести страну из организации без одобрения конгресса, отметив, правда, что пока он не собирается этого делать.

«Крутится всё вокруг бюджетных вопросов, — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Трамп изыскивает все способы давления, чтобы остальные страны согласились за что-то платить. США их просто поставили на счётчик».

По словам эксперта, американский президент пересматривает принципы евроатлантической солидарности. Если ранее право на коллективную оборону считалось в НАТО чем-то само собой разумеющимся и было закреплено в 5-й статье основополагающего для организации Североатлантического договора 1949 года, то теперь всё изменилось.

«Трамп говорит, что за коллективную безопасность надо платить, — объясняет политолог. — Это американское экономическое мышление может дойти до того, что только те, кто тратит 2% на оборону, смогут рассчитывать на защиту США».

По словам Владимира Васильева, для американского президента повышение военных расходов союзников означает увеличение их заказов на предприятиях американского ВПК, то есть полноценные вливания в экономику Соединённых Штатов. А значит, Вашингтон продолжит запугивать союзников по НАТО, требуя от них увеличивать расходы на оборону и — косвенно — закупки вооружений в Соединённых Штатах.