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Плата за кибератаку и "кровавого человека"? В Берлине пригрозили новыми санкциями против России
29 мая 2020, 11:55 • 151 • В мире
В Германии заявили, что "не исключают" применения новых санкций против России. Их собираются ввести из-за кибератаки на бундестаг, в которой обвинили русского хакера, и убийства в Берлине, из-за которого ранее выслали двух русских дипломатов. Тогда президент Владимир Путин заявил, что погибший был "кровавым человеком" и сотрудничал с боевиками.
В Германии грозят новыми санкциями против России. В МИД ФРГ заявили, что их могут ввести из-за кибератаки и убийства в Берлине в районе Тиргартена, из-за которого ранее уже выслали двух российских дипломатов.
В ФРГ заверяют, что якобы у них есть доказательства, будто подозреваемый хакер работал на российское ГРУ. В Германии подозревают некого Дмитрия Бадина, его обвинили в кибератаке на бундестаг, которая произошла ещё в мае 2015 года, сообщает "Интерфакс".
"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - заявила представитель министерства.
Берлин попросил наложить санкции на Россию.
Напомним, немецкая сторона имеет в виду убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Он был убит выстрелом в голову в одном из районов Берлина. В Германии утверждают, что преступление якобы совершил "российский агент". Из доказательств - одни лишь предположения и домыслы. Тем не менее Берлин выслал из страны двух российских дипломатов.
Комментируя произошедшее, президент Владимир Путин отметил, что убитый был бандитом, и упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы. Это глубоко "шокировало" представителя Социал-демократической партии Германии и эксперта по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида.
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