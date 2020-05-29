Плата за кибератаку и "кровавого человека"? В Берлине пригрозили новыми санкциями против России

В Германии грозят новыми санкциями против России. В МИД ФРГ заявили, что их могут ввести из-за кибератаки и убийства в Берлине в районе Тиргартена, из-за которого ранее уже выслали двух российских дипломатов.

В ФРГ заверяют, что якобы у них есть доказательства, будто подозреваемый хакер работал на российское ГРУ. В Германии подозревают некого Дмитрия Бадина, его обвинили в кибератаке на бундестаг, которая произошла ещё в мае 2015 года, сообщает "Интерфакс".

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - заявила представитель министерства.

Берлин попросил наложить санкции на Россию.

Напомним, немецкая сторона имеет в виду убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Он был убит выстрелом в голову в одном из районов Берлина. В Германии утверждают, что преступление якобы совершил "российский агент". Из доказательств - одни лишь предположения и домыслы. Тем не менее Берлин выслал из страны двух российских дипломатов.

Комментируя произошедшее, президент Владимир Путин отметил, что убитый был бандитом, и упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы. Это глубоко "шокировало" представителя Социал-демократической партии Германии и эксперта по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида.