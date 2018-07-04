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Плата за качество: Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав нового образца

04 июля 2018, 11:54  •  59 • В России
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственных пошлин за выдачу документов нового поколения. Плата за оформление биометрического загранпаспорта вырастет с 3500 до 5000 рублей и с 1500 до 2500 рублей для россиян младше 14 лет. Также повышается госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения нового поколения — до 1500 и 3000 рублей соответственно. При этом стоимость оформления документов старого образца остаётся неизменной. Помимо поправок к Налоговому кодексу, президент подписал другие документы, уточняющие государственную политику в целом ряде сфер — от имущественной поддержки малого и среднего бизнеса до регламента пребывания в СИЗО.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения госпошлины за выдачу документов нового поколения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, для граждан России увеличена с 3500 до 5000 рублей. Плата за оформление аналогичного документа нового образца для россиян в возрасте до 14 лет повышена с 1500 до 2500 рублей.

При этом стоит отметить, что госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца (сроком действия на пять лет) остаётся прежней — 2000 рублей для граждан РФ и 1000 рублей для россиян младше 14 лет. Кроме того, при оплате пошлины за выдачу загранпаспорта как старого, так и нового образца на портале госуслуг действует скидка 30%.

Подписанный президентом федеральный закон также повышает госпошлину за выдачу документов нового образца о регистрации транспортного средства с 500 до 1500 рублей. Размер пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, увеличен с 2000 до 3000 рублей. При этом плата за выдачу прав старого образца сохраняется на уровне 2000 рублей, а бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства — на уровне 500 рублей.

Повышение пошлин связано прежде всего с ростом расходов на оформление документов нового образца. Соответствующий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Документ был принят Госдумой 19 июня и одобрен Советом Федерации 27 июня 2018 года.

  • РИА Новости

Кроме того, президент подписал документы, направленные на уточнение государственной политики в целом ряде сфер. Так, Путин утвердил закон, предусматривающий расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данный закон устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса государственного и муниципального имущества, а также распространяет это право на федеральное имущество. Документ создаёт возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки предпринимателям.

Ранее приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действовало до 1 июля 2018 года, при этом условия сделки зависели от срока нахождения этого имущества в аренде. Новая редакция отменяет привязку к дате.

Теперь органы государственной власти и местного самоуправления смогут вносить земельные участки в реестр имущества, предназначенного для сдачи в аренду малому и среднему бизнесу. На право заключения договоров аренды земли будут проводиться специальные аукционы, пишет ТАСС.

При этом закон запрещает передачу прав и обязанностей по заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства договорам аренды земельных участков третьим лицам. Также запрещены переуступка и передача прав пользования в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, перенаём и передача в субаренду за некоторыми исключениями.

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Глава государства подписал закон об освобождении от использования касс с функцией передачи данных онлайн в налоговые органы при проведении ряда торговых операций. В частности, от применения онлайн-касс освобождаются кредитные организации и фирмы, взимающие плату за пользование парковочными местами, при условии перечисления собранных ими денег в бюджет.

Кроме того, от использования этого оборудования освобождаются библиотеки при оказании дополнительных платных услуг, продавцы газет, журналов, безалкогольных напитков и молока в розлив. Подобное оборудование также не нужно применять при торговле на борту самолётов и в труднодоступных местностях.

Переход на онлайн-кассы при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ отсрочен до 1 июля 2019 года.

Президент России также подписал закон о внесении поправок в бюджет Пенсионного фонда с учётом итогов социально-экономического развития в 2017 году. Так, доходы ПФР в 2018 году снизятся на 66,8 млрд рублей при одновременном росте расходов на 92,2 млрд рублей. Это связано с уменьшением объёма средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в виде межбюджетных трансфертов на 68,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета фонда составит 265,5 млрд рублей (0,3% ВВП).

  • © Агентство городских новостей «Москва» / Авилов Александр

Также глава государства подписал закон, который позволяет Общественной палате РФ и субъектов федерации назначать наблюдателей при проведении выборов в органы власти на всех уровнях.

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Кроме того, утверждено увеличение в 7,6 раз государственного финансирования политических партий, кандидаты от которых на президентских выборах набрали 3% и более голосов — с 20 до 152 рублей за каждый голос избирателя. Таким образом, выплата партиям по итогам президентских выборов сравнивается с аналогичной выплатой по итогам выборов в Госдуму.

Ещё один подписанный Владимиром Путиным закон отменяет уплату подоходного налога (НДФЛ) с доходов граждан от сдачи макулатуры. Разработчики этой нормы предполагают, что это позволит уменьшить число твёрдых бытовых отходов и повысить собираемость макулатуры.

Также российский лидер утвердил норму, согласно которой один день пребывания под стражей в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и к двум — при отбывании наказания в колонии-поселении. Содержание в СИЗО по-прежнему засчитывается день за день для исправительных колоний строгого и особого режима. При этом этот порядок не будет распространяться на осуждённых за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления.

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