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Плата за денежные переводы и новый сертификат о вакцинации: что изменится в жизни россиян в ноябре
01 ноября 2021, 07:40 • 206 • В России
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита в ситуациях, когда доход более не позволяет заёмщику выполнять свои обязательства, в том числе из-за коронавируса. Также в этом месяце будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. Кроме того, на фоне начала нерабочих дней в ряде российских регионов бизнес получит поддержку в виде выплат одного МРОТ на каждого занятого сотрудника, а также льготные кредиты.
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
Алкогольная продукция
Организации, осуществляющие производство алкогольной продукции без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), должны будут предоставлять расчёт производственной мощности основного технологического оборудования.Также на russian.rt.com Минфин России выступил за ужесточение ответственности за незаконный выпуск алкоголя
Изменение правил кредита из-за COVID-19
ЦБ порекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа в тех случаях, если доход заёмщика более не позволяет исполнять обязательств из-за снижения дохода или заражения коронавирусом.
В случае заболевания COVID-19 нужно будет предоставить банку заявление и документ, подтверждающий COVID-19 у заёмщика или живущих с ним членов семьи. Обращение нужно подать в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.
Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые могут рассчитывать на аналогичные меры поддержки.
Корпоративные SIM-карты
Компании и индивидуальные предприниматели должны до 30 ноября передать данные об их корпоративных номерах. В противном случае с 1 декабря эти карты окажутся заблокированы. Сотрудники, в свою очередь, должны подтвердить эти данные.
Отмечается, что эти меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством. Ожидается, что новый механизм позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных SIM-карт.
Максимальный размер платы за денежные переводы
Помимо прочего, с 1 ноября обновятся максимальные значения размера платы за осуществление переводов денежных средств между физлицами.
Так, при переводе денежных средств на общую сумму до 100 000 руб. в месяц размер платы составит 0 руб. При переводе свыше этого значения размер платы составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.
Новый сертификат о вакцинации
С 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19.
В приказе Минздрава РФ говорится, что сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода.
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.
Выплаты на сотрудников в пострадавших отраслях и льготные кредиты
Правительство России на фоне введения нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции выплатит бизнесу из пострадавших отраслей по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на одного занятого.
Как отмечал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, мера потребует около 27 млрд руб. Её охват составит порядка 2 млн человек. Ожидается, что ФНС будет проводить сбор заявок в дистанционном режиме.
Кроме того, с 1 ноября представители малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на льготные кредиты по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет.
Речь идёт о предприятиях из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер.
Ранее Банк России принял решение выделить 60 млрд рублей для обеспечения льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Выплаты защитникам блокадного Ленинграда
До 22 ноября — годовщины запуска Дороги жизни — российские власти должны перечислить выплаты в размере 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда.
Речь идёт о тех гражданах, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Ожидается, что средства получат более 75 тыс. человек. Всего на эти цели направят около 4 млрд рублей.
Возобновление авиасообщения с девятью странами
С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.
Также принято решение снять ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.
Наряду с этим будет увеличено количество рейсов во Францию, Германию, Италию, Испанию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и на Мальдивы.
Также с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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