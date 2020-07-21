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Планы Зеленского по водоснабжению Крыма рассекретили

21 июля 2020, 10:00  •  252 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины выразил свое мнение в личном разговоре с нардепом
В последнее время на Украине политические и военные деятели много высказывались на тему восстановления подачи воды в Крым. Теперь же стало известно, что по этому вопросу думает сам глава Незалежной Владимир Зеленский. Его мнение раскрыл в Сети депутат президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко.
Оказалось, что лидер украинцев не поддерживает идею снабдить российский полуостров живительной влагой.
"Я против",
– передал лаконичный ответ Зеленского Яременко на его вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым в "Фейсбук".
Один из подписчиков нардепа поинтересовался в комментариях к посту о том, что президент Украины думает об артистах, которые дают концерты в Крыму. Украинца интересовало, могут ли такие звезды выступать в его стране. Яременко указал на то, что есть законодательство и "здравый смысл", да и вообще это можно решить без участия главы государства, поэтому он никогда бы не стал задавать такой вопрос Зеленскому.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра шла на полуостров. В результате в республике возникла проблема дефицита жидкости. В России не раз говорили о том, что решат этот вопрос самостоятельно, не обращаясь за помощью к Украине. В Крыму начали строить водопровод из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Предполагается, что по трубопроводу"Белогорск – Симферополь" будет доставляться до 50 тыс. кубометров воды в день.
Однако в Незалежной считают, что Россия может восстановить водоснабжение силовым путем. Американский генерал Бен Ходжес даже заявлял, что Москва захватит для этой цели Херсонскую область в ближайшее время.

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