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Планы Запада на Украину оценили в России
06 декабря 2021, 12:00 • 29 • Политика
Противникам России выгодно не давать угаснуть конфликту на Украине, чтобы иметь повод давить на РФ
Утверждения западных политиков о том, что Москва якобы вынашивает какие-то агрессивные планы против Киева, – это "абсурд и провокация", направленная на усиление напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видит серьезную угрозу Украине со стороны России, и предложил свои услуги посредника для деэскалации отношений.
"Сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России, и делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась",
– оценил ситуацию депутат. В комментарии RT он указал, что страны-члены НАТО, в том числе США, никак не способствуют реализации Минских соглашений. Вместо этого они сами усиливают украинский кризис и заставляют власти Незалежной действовать в том же духе.
Заявления Блинкена о "российской угрозе" прозвучали накануне его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ. Госсекретарь настраивался "жестко" поговорить с российским коллегой. Однако на итоговой пресс-конференции именно Блинкен выглядел "побитым щенком" – по крайней мере, такую оценку дали читатели западной прессы.
По итогам встречи в Стокгольме министр иностранных дел России посетовал, что западные дипломаты утратили культуру переговоров.
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