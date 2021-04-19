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Планы Вашингтона по ликвидации Путина раскрыл политолог

19 апреля 2021, 22:15  •  243 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Операцию могли готовить не только в отношении белорусского президента
В последнее время американцы предпочитают решать любые волнующие их вопросы радикальными методами, считает российский политолог Сергей Михеев. Не исключено, что они могли приложить руку не только к операции по ликвидации Лукашенко, но и российского лидера Владимира Путина.
В эфире белорусского телеканала ОНТ он заявил, что некоторое время назад появлялась информация о подготовке покушения на президента России. По его словам, когда-то об этом заявлял и сам Владимир Путин. Михеев уверен, что Вашингтон планировал устроить аналогичный госпереворот в России, который готовился в Белоруссии.
Он напомнил, что раньше США уже проворачивали такие операции. Например, на Украине и в других странах, причем из-за собственной выгоды шли по самому кровавому пути.
"В Латинской Америке, на Арабском Востоке и т. д. Сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Белоруссии, нельзя", – заявил он.
Политолог полагает, что оппозиция потерпела в республике неудачу. Американцы поняли, что решить возникшую для себя проблему иным способом не получится, поэтому решили прибегнуть к физическому устранению президента страны.
Напомним, в минувшую субботу в Москве задержали подозреваемых в причастности к подготовке операции по устранению Александра Лукашенко. Как полагает сам белорусский президент, такой приказ был отдан верховным командованием США.
В ходе минувшего телефонного разговора между лидерами Соединенных Штатов и России Владимир Путин поднял вопрос о покушении на главу Белоруссии, однако Джо Байден оставил его без ответа.

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