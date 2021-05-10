Планы США в Афганистане раскрыли в WSJ. "Традиционно" не забыли о России

Планы США по Афганистану раскрыли источники газеты The Wall Street Journal (WSJ). По сложившейся на западе "традиции" не забыли и о России.

По данным источников WSJ, США могут перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии. Отмечается, что властям Штатов необходимы базы для размещения не только военных, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии для сдерживания радикалов. При этом некоторые высокопоставленные лица в США предполагают, что лучшими местами для размещения войск стали бы Узбекистан и Таджикистан.

Источники газеты отмечают, что переброска в эти страны стала бы непростой из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.

По данным информаторов WSJ, ни Узбекистан, ни Таджикистан не приветствуют насилие и такая ситуация их беспокоит.