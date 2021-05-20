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Планы Пашиняна по договору с Баку удивили армянский МИД

20 мая 2021, 20:55  •  107 • Политика
Министерство иностранных дел, а также аппарат президента страны Армена Саркисяна оказались не осведомлены о содержании документа, который премьер-министр страны Никол Пашинян планирует подписать с Азербайджаном.
Замглавы МИД Армении Авет Адонц заявил Интерфаксу, что ведомство в целом не располагает данными о намерении главы кабинета министров заключить какое-либо соглашение с Азербайджаном. В администрации президента Армении информация о договорённостях Пашиняна с Баку вызвала не меньшее удивление.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать с Баку соглашение, полностью отвечающее национальным интересам Еревана. О содержании документа глава кабинета министров не упомянул.
19 мая экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал документ, из которого сделал вывод, что Пашинян пошёл на ряд территориальных уступок в обмен на вывод войск Азербайджана из Армении.
До опубликования документа Минасяном Пашинян заявлял, что считает неуместным предложения о демаркации границы.

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