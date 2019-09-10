Планы нападения на Иран вынашивал 16 лет, но был сметен твитом: За что Белый дом избавился от Болтона

Сторонник войны оказался не нужен

О том, что Болтон, известный в народе именно под прозвищем "боевой ястреб", больше не является его советником по нацбезопасности, Трамп сообщил сегодня в своём твиттере. "Я был категорически не согласен со многими из его предложений ", - объяснил американский лидер, отметив, что ранее попросил советника самостоятельно уйти в отставку. Тот исполнил пожелание руководства сегодня утром.

В американских СМИ не раз писали, что Трамп и Болтон не сходятся во мнениях, особенно по вопросам внешней политики. У них были совершенно разные взгляды на курс во взаимоотношениях США с КНДР, Ираном, Россией и Афганистаном.

Как напоминает РИА Новости, совсем недавно Болтон и вице-президент США Майк Пенс выступили против намерения Трампа участвовать в переговорах между президентом Афганистана и радикалами. Плюс к этому Болтон давно выступал за "решительные и жёсткие" меры против Ирана, не раз открыто призывая к смене власти этой страны. 16 лет назад "ястреб", ещё при президенте Буше-младшем, поддержал вторжение американцев в Ирак и призывал сделать то же самое с Ираном.

О себе Болтон открыто говорил как о стороннике жёсткой внешней политики, называя в качестве образца президента Рональда Рейгана. Болтон утверждал, что самый лучший вклад в будущее можно внести, "устанавливая мир при помощи силы".

"Хорошая новость для России"

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград отметил, что для России отставка Болтона - фактически хорошая новость. "В своё время, когда Болтона ставили на это место вместо Рекса Тиллерсона, я сказал, что выбирается консильери на время войны. Болтон и Помпео - они были выбраны как консильери, как советники по войне", - отмечает эксперт.

Ордуханян подчёркивает: в истории с отставкой советника большую роль сыграла именно его нацеленность на развязывание военного конфликта с Ираном. "Это было основное принципиальное несогласие у него с Трампом", - отмечает политолог.

"Поэтому в данном случае его уход совершенно оправдан, мотивирован: человек чуть не начал крупную региональную войну с Ираном. Трамп поступил правильно. Но здесь другой вопрос: а кто будет вместо? Если вместо него придёт умеренный человек, то Вашингтон посылает нам очень чёткий сигнал: ребята, давайте жить дружно", - подчёркивает Ордуханян.

По его оценке, отставка Болтона - сигнал во внешней политике, поскольку для внутренней она для Америки роли не играет. "Болтон - это продукт холодной войны. И я очень счастлив, что эти люди уходят. Уходят физически, как Маккейн и Лугар, и уходят с поста, как Болтон. Потому что эти люди проводили очень чёткую русофобскую линию, не антироссийскую", - подчёркивает эксперт.

Однако расслабляться рано, предупреждает он. На смену нынешним политикам идут другие - предпочитающие сражения в сфере торговли, финансов и информационного пространства.

Болтон: от Рейгана до Трампа

Джон Роберт Болтон II (так звучит полное имя политика) родился 20 ноября 1948 года в городе Балтиморе американского штата Мэриленд, в семье пожарного и домохозяйки. В политике он появляется в 1964 году в малозаметной роли: тогда в ходе президентской кампании ещё молодой Джон выступал активистом избирательного штаба кандидата-республиканца Барри Голдуотера.

Окончив Макдоногский колледж в Мэриленде, Болтон поступил на юрфак Йельского университета, который окончил в 1974 году. Примечательно, что в те годы университетская молодёжь активно выступала против войны во Вьетнаме. Но Джон не принимал участие в антивоенных акциях…

В 1981 году Джон Болтон получил работу в администрации республиканца Рональда Рейгана (1981-1989), где быстро начал подниматься по карьерной лестнице. С 1985 по 1989 год он служил заместителем министра юстиции в администрации Рейгана. При Джордже Буше-старшем Болтон с 1989 по 1993 год трудился помощником госсекретаря по делам международных организаций.

После недолгого перерыва в политической карьере, вызванного провалом на выборах Буша-старшего, Болтон вернулся уже при Буше-младшем, в 2000 году. В 2001 году он был назначен на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Тогда он и получил свое "ястребиное" прозвище.

Такую оценку американцы дали политику за его стремление жёстко вести политический диалог с рядом стран, включая Россию, Кубу, Иран и пр. Речь, впрочем, шла не только о диалоге. Так, в 2003 году Болтон активно поддержал решение США о вторжении в Ирак, предлагая чуть позже организовать военную операцию также против Ирана.

Будучи назначен в 2005 году постпредом при ООН, Болтон и не думал скрывать фактически презрительного отношения к организации. Он публично высказывался за то, чтобы вовсе распустить ООН, поскольку все государства должны считать своим лидером США. Неудивительно, что уже в 2006 году он был отправлен в отставку с должности.

С 2007 по 2018 год как старший научный сотрудник Джон Болтон трудился в Американском институте предпринимательства, был советником финансовой компании Freedom Capital Investment Management, комментатором канала Fox News и консультантом юридической фирмы Kirkland & Ellis.

В марте 2018 года Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по вопросам национальной безопасности. ТАСС напоминает сообщения телеканала CNN со ссылкой на источники в Белом доме: якобы во время переговоров перед назначением Болтон пообещал Трампу "не начинать никаких войн".