Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"В ближайшие месяцы или годы": Ярмольник предсказал, когда "прекр...
Медведев оценил отношения России и ЕС
"Она лежачая. Кричит иногда "Помогите!": Кого, кроме Родины, брос...
Сенцов готов вернутся в Крым «только на танке»
Главная / В мире

Планы нападения на Иран вынашивал 16 лет, но был сметен твитом: За что Белый дом избавился от Болтона

10 сентября 2019, 22:24  •  77 • В мире
Сегодня стало известно об отставке советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. Сам Дональд Трамп буквально смёл назначенного только в прошлом году советника своим твитом, объясняя решение о расставании политическими разногласиями. Отметим, что, по данным американских СМИ, Болтон и Трамп категорически не могли прийти к консенсусу в вопросах взаимодействия с Северной Кореей, Ираном, Россией и Афганистаном. Советник президента, в отличие от него самого, был настроен воинственно, выступая за "жёсткие меры" во внешней политике. Примечательно, что ещё 16 лет назад, ещё при президенте Джордже Буше-младшем, Болтон настаивал на военной операции против Ирана. И вот теперь, на фоне очередного обострения отношений Америки с этой страной, Белый дом избавился от "боевого ястреба".

Сторонник войны оказался не нужен

О том, что Болтон, известный в народе именно под прозвищем "боевой ястреб", больше не является его советником по нацбезопасности, Трамп сообщил сегодня в своём твиттере. "Я был категорически не согласен со многими из его предложений ", - объяснил американский лидер, отметив, что ранее попросил советника самостоятельно уйти в отставку. Тот исполнил пожелание руководства сегодня утром.
В американских СМИ не раз писали, что Трамп и Болтон не сходятся во мнениях, особенно по вопросам внешней политики. У них были совершенно разные взгляды на курс во взаимоотношениях США с КНДР, Ираном, Россией и Афганистаном.
Как напоминает РИА Новости, совсем недавно Болтон и вице-президент США Майк Пенс выступили против намерения Трампа участвовать в переговорах между президентом Афганистана и радикалами. Плюс к этому Болтон давно выступал за "решительные и жёсткие" меры против Ирана, не раз открыто призывая к смене власти этой страны. 16 лет назад "ястреб", ещё при президенте Буше-младшем, поддержал вторжение американцев в Ирак и призывал сделать то же самое с Ираном.
О себе Болтон открыто говорил как о стороннике жёсткой внешней политики, называя в качестве образца президента Рональда Рейгана. Болтон утверждал, что самый лучший вклад в будущее можно внести, "устанавливая мир при помощи силы".

"Хорошая новость для России"

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград отметил, что для России отставка Болтона - фактически хорошая новость. "В своё время, когда Болтона ставили на это место вместо Рекса Тиллерсона, я сказал, что выбирается консильери на время войны. Болтон и Помпео - они были выбраны как консильери, как советники по войне", - отмечает эксперт.
Ордуханян подчёркивает: в истории с отставкой советника большую роль сыграла именно его нацеленность на развязывание военного конфликта с Ираном. "Это было основное принципиальное несогласие у него с Трампом", - отмечает политолог.
"Поэтому в данном случае его уход совершенно оправдан, мотивирован: человек чуть не начал крупную региональную войну с Ираном. Трамп поступил правильно. Но здесь другой вопрос: а кто будет вместо? Если вместо него придёт умеренный человек, то Вашингтон посылает нам очень чёткий сигнал: ребята, давайте жить дружно", - подчёркивает Ордуханян.
По его оценке, отставка Болтона - сигнал во внешней политике, поскольку для внутренней она для Америки роли не играет. "Болтон - это продукт холодной войны. И я очень счастлив, что эти люди уходят. Уходят физически, как Маккейн и Лугар, и уходят с поста, как Болтон. Потому что эти люди проводили очень чёткую русофобскую линию, не антироссийскую", - подчёркивает эксперт.
Однако расслабляться рано, предупреждает он. На смену нынешним политикам идут другие - предпочитающие сражения в сфере торговли, финансов и информационного пространства.

Болтон: от Рейгана до Трампа

Джон Роберт Болтон II (так звучит полное имя политика) родился 20 ноября 1948 года в городе Балтиморе американского штата Мэриленд, в семье пожарного и домохозяйки. В политике он появляется в 1964 году в малозаметной роли: тогда в ходе президентской кампании ещё молодой Джон выступал активистом избирательного штаба кандидата-республиканца Барри Голдуотера.
Окончив Макдоногский колледж в Мэриленде, Болтон поступил на юрфак Йельского университета, который окончил в 1974 году. Примечательно, что в те годы университетская молодёжь активно выступала против войны во Вьетнаме. Но Джон не принимал участие в антивоенных акциях…
В 1981 году Джон Болтон получил работу в администрации республиканца Рональда Рейгана (1981-1989), где быстро начал подниматься по карьерной лестнице. С 1985 по 1989 год он служил заместителем министра юстиции в администрации Рейгана. При Джордже Буше-старшем Болтон с 1989 по 1993 год трудился помощником госсекретаря по делам международных организаций.
После недолгого перерыва в политической карьере, вызванного провалом на выборах Буша-старшего, Болтон вернулся уже при Буше-младшем, в 2000 году. В 2001 году он был назначен на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Тогда он и получил свое "ястребиное" прозвище.
Такую оценку американцы дали политику за его стремление жёстко вести политический диалог с рядом стран, включая Россию, Кубу, Иран и пр. Речь, впрочем, шла не только о диалоге. Так, в 2003 году Болтон активно поддержал решение США о вторжении в Ирак, предлагая чуть позже организовать военную операцию также против Ирана.
Будучи назначен в 2005 году постпредом при ООН, Болтон и не думал скрывать фактически презрительного отношения к организации. Он публично высказывался за то, чтобы вовсе распустить ООН, поскольку все государства должны считать своим лидером США. Неудивительно, что уже в 2006 году он был отправлен в отставку с должности.
С 2007 по 2018 год как старший научный сотрудник Джон Болтон трудился в Американском институте предпринимательства, был советником финансовой компании Freedom Capital Investment Management, комментатором канала Fox News и консультантом юридической фирмы Kirkland & Ellis.
В марте 2018 года Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по вопросам национальной безопасности. ТАСС напоминает сообщения телеканала CNN со ссылкой на источники в Белом доме: якобы во время переговоров перед назначением Болтон пообещал Трампу "не начинать никаких войн".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
10 сентября 2019, 22:09
«Камуфляж для трат»: почему Трамп назвал Россию и Китай причиной увеличения военных расходов США
10 сентября 2019, 19:09
"Потому что": Генерал-майор ФСБ в отставке поймал американцев на лжи о спецоперации по "кроту" в Кремле
10 сентября 2019, 15:54
Дайджест СМИ: США похвастались шпионом в Кремле, в Швеции предложили есть людей
10 сентября 2019, 15:54
"Было наполовину съеденным, но шевелилось": В Британии обнаружили монстра из фэнтези с клыками и клювом
09 сентября 2019, 23:39
"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз
10 сентября 2019, 02:54
"Дорогой" президент США: Трамп обошелся Дании в 4 млн крон - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2019, 02:54
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной рефо...
10 сентября 2019, 09:24
Фильм о победе над Россией: Украина взяла приз на Венецианском фестивале (Telegram.Об...
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из ...
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объясни...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.