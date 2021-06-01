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Планы ЕС заблокировать российский газопровод напугали Литву

01 июня 2021, 11:35  •  247 • Политика
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
У Минска появился неожиданный защитник в Европе
Инициатива Евросоюза, направленная против экспорта российского газа, встретила неожиданное сопротивление. Вильнюс, обычно в первых рядах голосующий за антироссийские меры, неожиданно напомнил членам ЕС, что от решения заблокировать проходящую через Белоруссию трубу "Ямал – Европа" может пострадать ни в чем не повинный Калининград. Впрочем, эксперты полагают, что беспокоятся литовские власти вовсе не за российский анклав, а за собственную энергобезопасность.
Ранее с инициативой лишить Белоруссию дохода от транзита газа в качестве наказания за инцидент с самолетом выступила Великобритания. Идею поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, и даже немецкие власти допустили возможность санкций против экспорта газа через Белоруссию.
Собственно, для Берлина в этом не будет ничего страшного: он получает газ из РФ через Украину, по "Северному потоку" и рассчитывает на поставки по "Северному потоку-2". Газопровод "Ямал – Европа" питает топливом Польшу, Литву и Калининград, о чем столь своевременно напомнил коллегам литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.
По его словам, со своими поставками Вильнюс к следующему году, скорее всего, сможет разобраться, но вот вопрос калининградского транзита остается открытым.
"Калининград очень зависим от нас", – посетовал литовский министр.
На самом деле Вильнюс руководствуется не заботой о российском регионе и не собственными обязательствами по транзиту топлива в Калининградскую область. У него свой финансовый интерес. Даже при наличии у Литвы СПГ-терминала Independence республика покрывает 60% потребностей в газе за счет поставок по трубе "Газпрома", поскольку это гораздо дешевле, отмечается в статье RuBaltic.Ru.
"Если Евросоюз введет санкции против газопровода "Ямал - Европа", Вильнюсу придется претворять в реальность свои пропагандистские мечты: отказываться от "проклятой кремлевской трубы" и переходить на полное СПГ-потребление, что Литве попросту не по карману",
– поясняет автор. Он напоминает, что Литва не поддержала и другой антибелорусский проект по санкциям – против "Беларуськалия". Тут тоже все понятно: если остановится экспорт калийных удобрений, мощности порта в Клайпеде будет просто нечем занять, да и Литовская железная дорога понесет убытки. Так и возник у Минска защитник в ЕС.
Ранее литовский дипломат раскрыл план Евросоюза в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом польский аналитик полагает, что смене режима в Минске сейчас способствует Москва – вероятно, об этом лидеры РФ и РБ говорили на двухдневной встрече в Сочи.

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