Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Минобороны Украины заявил о повышении зарплат военным лётчикам
Суд вынес приговор воспитательнице лагеря в Одессе, где при пожаре погибли дети
Сталина Гуревич и 48 часов для Марка
«Мне очень не хватает моей семьи, дома, свободы»: капитан «Норда» рассказал о св...
Главная / В мире

Планы бундесвера могут взорвать бюджет Германии

25 апреля 2018, 01:54  •  59 • В мире
Немецкие СМИ предали гласности планы министерства обороны по бюджетным расходам. В течение многих лет картина в области расходов на военные нужды была неизменной: со стороны военных – жалобы на низкий уровень обороноспособности из-за недостатка финансирования, со стороны финансового ведомства – критика неэффективного использования выделенных денег, со стороны малочисленных антивоенных сил – призыв сократить финансирование и перенаправить средства на социальные нужды.
Рост международно-политической напряжённости создал благоприятные условия для повышения аппетитов военного ведомства, и теперь их труднее сдерживать. Только на вооружения планируется запросить 450 млн евро. Всего в запросном списке 18 позиций, в том числе ракетные пусковые установки MARS II, вертолёты и транспортные самолёты (их нехватка – лейтмотив всех сообщений об использовании сил бундесвера за рубежом), техника связи, тягачи для перевозки техники (видимо, на нужды обустройства «военного Шенгена» – мечты американских военных).
План увеличения расходов министерства обороны должен быть одобрен двумя парламентскими комитетами – по бюджету и по обороне. Чтобы удовлетворить все запросы, военный бюджет придётся наращивать ускоренными темпами.
В 2017 г. было объявлено, что расходы на оборону будут подняты с 37 до 42,4 млрд евро. Планы бундесвера могут взорвать бюджет, предупреждает Handelsblatt. Министра обороны Урсулу фон дер Ляйен эти соображения, однако, не беспокоят: речь идёт, по её словам, об ответственности Германии перед её ближайшими партнёрами.
По материалам СМИ
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
24 апреля 2018, 19:09
«Мы разочарованы»: Москву не устраивают ответы Лондона по делу Скрипалей
24 апреля 2018, 19:09
«План не сработал»: зачем Пентагон заявил о неэффективности российских ПВО в Сирии
24 апреля 2018, 03:09
СДПГ обретает нового председателя партии

24 апреля 2018, 22:24
«Используя силы терроризма»: Шойгу заявил о намерении США и их союзников закрепить военное присутствие в Сирии
25 апреля 2018, 01:39
Ближневосточный акцент: о чём говорили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Вашингтоне
23 апреля 2018, 20:24
«Посредник между США и Россией»: о чём будут говорить в Вашингтоне Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
23 апреля 2018, 15:39
Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
21 апреля 2018, 21:40
Как подставили украинскую учительницу
22 апреля 2018, 10:24
Надо, Петя, надо!
23 апреля 2018, 07:39
Запад нас разделит? Мы разделим Запад!
24 апреля 2018, 09:39
Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.