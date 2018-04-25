Планы бундесвера могут взорвать бюджет Германии

Немецкие СМИ предали гласности планы министерства обороны по бюджетным расходам. В течение многих лет картина в области расходов на военные нужды была неизменной: со стороны военных – жалобы на низкий уровень обороноспособности из-за недостатка финансирования, со стороны финансового ведомства – критика неэффективного использования выделенных денег, со стороны малочисленных антивоенных сил – призыв сократить финансирование и перенаправить средства на социальные нужды.

Рост международно-политической напряжённости создал благоприятные условия для повышения аппетитов военного ведомства, и теперь их труднее сдерживать. Только на вооружения планируется запросить 450 млн евро. Всего в запросном списке 18 позиций, в том числе ракетные пусковые установки MARS II, вертолёты и транспортные самолёты (их нехватка – лейтмотив всех сообщений об использовании сил бундесвера за рубежом), техника связи, тягачи для перевозки техники (видимо, на нужды обустройства «военного Шенгена» – мечты американских военных).

План увеличения расходов министерства обороны должен быть одобрен двумя парламентскими комитетами – по бюджету и по обороне. Чтобы удовлетворить все запросы, военный бюджет придётся наращивать ускоренными темпами.

В 2017 г. было объявлено, что расходы на оборону будут подняты с 37 до 42,4 млрд евро. Планы бундесвера могут взорвать бюджет, предупреждает Handelsblatt. Министра обороны Урсулу фон дер Ляйен эти соображения, однако, не беспокоят: речь идёт, по её словам, об ответственности Германии перед её ближайшими партнёрами.