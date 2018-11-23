«Планов создавать военные базы нет»: В МИД России развенчали «придуманную страшилку» об Азовском море

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что российская сторона не планирует создавать военные базы в Азовском море. Он пояснил, что информация, появившаяся на этот счет в СМИ, является «придуманной страшилкой».

Российский дипломат указал, что Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста. При этом, добавил он, охрана Крымского моста необходима в связи с упомянутыми террористическими угрозами.

Украинская сторона на фоне рассказов о некоей милитаризации Азовского моря создает очередной «очаг напряженности». Как подчеркнул дипломат, Киеву это необходимо для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

«Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи», - указал замминистра.

При этом, особо отметил он, «ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет».

Представитель российского МИД также подчеркнул, что военную группировку при поддержке США в регионе наращивает Киев, в то время как российские военные в регионе занимаются только охраной Крымского моста, а пограничники обеспечивают безопасность в Азово-Керченском бассейне.