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«Планов создавать военные базы нет»: В МИД России развенчали «придуманную страшилку» об Азовском море

23 ноября 2018, 03:54  •  48 • В мире
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что российская сторона не планирует создавать военные базы в Азовском море. Он пояснил, что информация, появившаяся на этот счет в СМИ, является «придуманной страшилкой».
Российский дипломат указал, что Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста. При этом, добавил он, охрана Крымского моста необходима в связи с упомянутыми террористическими угрозами.
Украинская сторона на фоне рассказов о некоей милитаризации Азовского моря создает очередной «очаг напряженности». Как подчеркнул дипломат, Киеву это необходимо для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
«Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи», - указал замминистра.
При этом, особо отметил он, «ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет».
Представитель российского МИД также подчеркнул, что военную группировку при поддержке США в регионе наращивает Киев, в то время как российские военные в регионе занимаются только охраной Крымского моста, а пограничники обеспечивают безопасность в Азово-Керченском бассейне.

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