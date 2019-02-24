«Планомерная подготовка к вторжению»: как США добиваются «мирного восстановления демократии» в Венесуэле

Вашингтон примет меры в отношении тех, кто препятствует «мирному восстановлению демократии» в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после инцидентов на границе Колумбии и Венесуэлы, в ходе которых оппозиция попыталась провести на территорию страны грузовики с гуманитарной помощью. В беспорядках пострадали около 300 человек и не менее четырёх погибли. Глава Госдепа заявил, что «дни Николаса Мадуро сочтены по воле народа». Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал инцидент провокацией, а самого Помпео обвинил в поиске «повода для войны». По мнению экспертов, несмотря на угрожающую риторику ястребов Трампа, у США нет эффективных инструментов влияния на страны Латинской Америки, помимо прямого военного вмешательства.

Майк Помпео и инцидент с грузовиком на границе Колумбии и Венесуэлы © Geirix; Marco Bello / Reuters

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что США «накажут» тех, кто препятствует «восстановлению демократии» в Венесуэле.

«США примут меры в отношении тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле. Настало время оказать поддержку отчаявшимся жителям этой страны. Мы солидарны с теми, кто продолжает бороться за свободу», — написал глава американской дипломатии в своём Twitter.

Помпео добавил, что «широкая коалиция демократических государств настаивает на том, что Венесуэла должна быть свободной, а гуманитарная помощь должна быть доставлена», и поблагодарил Колумбию и Бразилию за помощь. Это сообщение он подкрепил фотографией президента Колумбии Ивана Дуке и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, обменивающихся рукопожатием.

A broad coalition of democracies insists that #Venezuela should be free & humanitarian aid should enter. We salute President @IvanDuque & Colombia for its leadership & recognize Brazil for its steadfast support by staging lifesaving aid for the Venezuelan people. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/h6Dv9mnGkC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 февраля 2019 г.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США заявил, что скоро Мадуро «поймёт» необходимость ухода в отставку.

«Мы очень надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы режим Николаса Мадуро осознает, что по воле народа Венесуэлы его дни сочтены», — сказал он в интервью Fox News.

С таким заявлением американский госсекретарь выступил после столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии, в ходе которых пострадали более 300 человек и погибли не менее четырёх. Сторонники оппозиции попытались провести через границу грузовики из Колумбии с американской гуманитарной помощью.

Комментируя инцидент со столкновениями, Помпео также возложил ответственность за него на Кубу и венесуэльских военных.

«Кубинские агенты руководят нападениями на граждан Венесуэлы по указу Мадуро. Армия Венесуэлы должна исполнить свой долг, защитить граждан страны и не дать гаванским кукловодам заморить детей голодом», — написал американский госсекретарь.

В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США и лично Помпео в провокации и поиске поводов для начала вооружённого конфликта с Каракасом.

«Секретарь Помпео, специалист ЦРУ по операциям под ложным флагом, считает, что обманет мир с помощью грузовика, подожжённого в Колумбии его же агентами​​​... Помпео и его наёмные убийцы отчаянно ищут повод для войны. Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжёг грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников», — приводит слова Арреаса РИА Новости.

Ястребиная атака

Помимо госсекретаря Помпео угрозы в адрес венесуэльских военных выдвинул и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь или столкнуться с ещё большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон в своём микроблоге в Twitter.

Джон Болтон

Reuters

© Jim Young

При этом за день до происшествия Майк Помпео открыто заявил, что администрация Трампа нацелена на смену режима не только в Венесуэле, но и на Кубе и в Никарагуа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Telemundo, отвечая на вопрос о возможных шагах Вашингтона против «недемократических режимов».

«Да, администрация президента Трампа помогала и будет помогать людям не только в Венесуэле, но и, разумеется, в Никарагуа и на Кубе», — ответил госсекретарь США.

Политолог Александр Асафов, комментируя риторику ястребов Трампа, допустил, что США вполне могут поддержать венесуэльскую оппозицию путём военного вторжения.

«Ситуация на границе, высказывания Помпео — это медийная подготовка общественного мнения о необходимости подобного рода вмешательства. И это уже не просто записка на планшете помощника по безопасности президента Соединённых Штатов, а планомерная подготовка к вторжению в рамках сценария цветной революции», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, цель высказываний Помпео и Болтона — убедить рядовых американцев в том, что существует объективная необходимость вторжения.

«Для этого нужен прецедент, повод, например, связанный с гибелью человека на границе. Поскольку венесуэльская армия не перешла на сторону Гуаидо, теперь США нужно выполнить две задачи — показать армию страны в негативном свете, продемонстрировать, что солдаты стреляют по мирным жителям, и создать сакральную жертву цветной революции в Венесуэле», — считает Асафов.

Любые варианты

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отмечает, что американская сторона неверно оценила позиции законного правительства Мадуро, а также возможности лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

«Кавалерийская атака США на Мадуро заваливается по многим причинам, главная из которых — неверная оценка Вашингтоном прочности режима правящих властей, а также неспособность Гуаидо продемонстрировать, что он является альтернативным политическим лидером, который может вести Венесуэлу по другому пути», — рассказал Васильев в беседе с RT.

На страницу галереи

Несмотря на расчёты американцев, планы по быстрому свержению Николаса Мадуро пока реализовать крайне сложно, пояснил эксперт.

«В этих условиях у США остаётся два варианта — начинать снабжать оппозицию оружием, провоцируя очень серьёзную гражданскую войну, или вторгнуться своим контингентом вооружённых сил в Венесуэлу», — предположил Васильев.

После провала акции с доставкой гуманитарной помощи из Колумбии Хуан Гуаидо призвал международное сообщество рассмотреть «любые варианты» разрешения ситуации в Венесуэле, судя по всему, не исключая и военное вторжение.

«Сегодняшние обстоятельства заставляют принять меня решение: официально заявить международному сообществу иметь открытыми все варианты для обеспечения свободы родины, которая борется и продолжит бороться​​​», — приводит слова Гуаидо РИА Новости.

«Старые формулы»

Давление на Венесуэлу со стороны администрации Трампа и её союзников в регионе усилилось в прошлом году, в особенности после того, как вице-президент США Майк Пенс заявил в Совбезе ООН, что Вашингтон намерен использовать военную силу для поддержки Колумбии в случае возникновения конфликтов на границе с Венесуэлой.

«Наша позиция ясна: Соединённые Штаты Америки всегда будут поддерживать своих союзников в вопросах безопасности. Режиму Мадуро лучше не испытывать терпение президента США и американского народа по этому вопросу», — подчеркнул Пенс.

Тогда же советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ещё более чётко обозначил курс Белого дома, заявив, что Венесуэла, Куба и Никарагуасоставляют «тройку тирании».

«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной ужасных человеческих страданий, региональной нестабильности и рассадником коммунизма в Западном полушарии. США надеются, что каждый из углов этого треугольника падёт, а тройка рассыплется», — сообщил Болтон на конференции в Майами.

Выступая на Генассамблее ООН в 2018 году, Дональд Трамп открыто заявил, что США возвращаются к политике так называемой доктрины Монро в отношении стран Латинской Америки.

Эта доктрина, сформированная пятым президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, предполагает, что Латинская Америка должна находиться под исключительным влиянием США, а Вашингтон будет делать всё от него зависящее, чтобы европейские и иные державы не проецировали на Западное полушарие свои стратегические и геополитические интересы.

По словам Владимира Васильева, Вашингтон возвращается к доктрине Монро в своей внешней политике, пытаясь минимизировать связи России и Китая со странами Латинской Америки. При этом эксперт отмечает, что у администрации Трампов не хватает ресурсов для реализации этих целей.

«В последних заявлениях американской стороны больше деклараций, и всё это идёт «не от хорошей жизни». Если бы Соединённые Штаты могли быстро свергнуть власти Венесуэлы, они бы это давно сделали. У Вашингтона не всё получается, поэтому растёт психологическая кампания», — отметил Васильев в разговоре с RT.

По его словам, возвращение к доктрине Монро демонстрирует низкий уровень нынешней команды Белого дома.

«В администрации Трампа нет интеллектуалов, которые могли бы выдвигать что-то новое, отвечающее реалиям, а не хвататься за старые формулы, эффективно реализовать которые в современных реалиях довольно затруднительно», — заключил Васильев.