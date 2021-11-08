Планирующий закрыть "Северный поток - 2" Киев ждёт решения ФРГ: Названы сроки

Планирующий закрыть газопровод "Северный поток - 2" официальный Киев ожидает решения регулятора ФРГ, который рассматривает заявку Украины. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал сроки.

Напомним, что ранее Макогон попросил у Германии права сертифицировать "Северный поток - 2". При этом он не стал скрывать, что "Оператор ГТС Украины", получив право выносить проекту оценку, сразу же лишит "Газпром" возможности использовать новую магистраль. Макогон прямо заявил, что "СП-2" якобы несёт угрозу для Украины и якобы нарушает европейскую энергобезопасность. Что и "Северный поток", и "Северный поток - 2" "являются избыточными мощностями", единственная цель которых - лишить Украину возможности транзита русского газа.

Теперь же Макогон заявил о том, что решение по заявке Украины, которая просит допустить её к сертификации газопровода, вынесут уже на следующей неделе.

"Решение ожидается на следующей неделе", - написал он в Facebook.