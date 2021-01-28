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Планирующие боеприпасы: какие преимущества даст России серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения

28 января 2021, 07:25  •  29 • В России
В России началось серийное производство корректируемых авиационных бомб (серия КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг. Об этом рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. По его словам, заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооружённых сил РФ. Он также сообщил об испытаниях перспективной бомбы КАБ-250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения для истребителя пятого поколения Су-57. Эксперты отмечают, что подобные боеприпасы могут сбрасываться за пределами зоны ПВО потенциального противника, что позволяет обезопасить самолёты и жизни лётчиков.
 
Бомбардировка фронтовой авиации ВКС России РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

В России завершены испытания и начинается серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб серии КАБ. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«У нас очень серьёзные подвижки в минувшем году по производству как раз корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Как по их качеству, так и по количеству. Завершены испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооружённых сил Российской Федерации. АО «ГНПП «Регион» приступило к серийному производству этих авиационных средств поражения», — приводит слова Бориса Обносова издание «Военно-промышленный курьер».

По словам главы КТРВ, в первую очередь компания нацелена на решение задач своего главного заказчика — Министерства обороны России. Владимир Обносов также прокомментировал испытания перспективной бомбы КАБ-250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью для истребителя пятого поколения Су-57.

«Испытания самолёта Су-57 с авиабомбами, разработанными АО «ГНПП «Регион», проходят в соответствии с утверждённой программой, в том числе с вышеупомянутыми изделиями. Их успешность подтверждается фактом закупки Минобороны России серийной партии самолётов Су-57. На заключительной стадии испытаний находятся также новые УПАБ калибра 500 и 1500 килограммов с телевизионной головкой наведения», — рассказал гендиректор компании.

Он отметил, что наличие литеры «Э» на ряде изделий КТРВ не означает, что компания изготавливает всю продукцию на экспорт. Она используется, поскольку в открытой печати обсуждению подлежит только то вооружение, которое уже имеет согласованный экспортный облик.

На безопасном расстоянии

Корректируемые (управляемые) авиационные бомбы относятся к классу высокоточного оружия, так как оснащены системами наведения и управляющими аэродинамическими поверхностями. Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру» отметил, что новое поколение таких бомб запускается за зоной действия систем ПВО потенциального противника.

«Ошибочно считать, что все КАБ применяют с малого расстояния, подставляя тем самым носитель под удар средств ПВО. Так было в 1980-х годах. У этих авиабомб было ограниченное время работы бортового турбогенераторного источника электропитания, что вызывало ограничения по максимальной высоте сброса, а следовательно, и дальности применения. Сегодня третье поколение этих авиабомб имеет увеличенную дальность и запускается вне зоны действия средств ПВО», — рассказал глава КТРВ.

  • Корректируемая авиационная бомба КАБ–1500ЛГ
  • © Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

Самолёты-носители могут осуществлять запуск таких бомб вне зоны ПВО противника благодаря упомянутым средствам наведения и корректировки курса. При этом бомбы КАБ могут также комплектоваться двигательной установкой для достижения большей дальности планирования.

Такие бомбы сочетают в себе мощную боевую часть авиационной бомбы c высокой точностью управляемых ракет класса «воздух — земля» (вероятное круговое отклонение 3—10 м).

Подобные бомбы позволяют лётчикам с большого расстояния наносить довольно точные удары по противнику, при этом не рискуя быть уничтоженными зенитно-ракетными комплексами, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Главное достоинство этих боеприпасов — то, что благодаря им летательный аппарат не входит в зону действия систем противовоздушной обороны. Таким образом, самолёт нельзя поразить, но удар по тому же зенитно-ракетному комплексу он нанесёт. К тому же они с высокой точностью наводятся на предназначенную для уничтожения цель и поражают её», — подчеркнул эксперт.

Разрушительная сила

Корректируемая авиабомба с лазерной головкой самонаведения КАБ-250ЛГ-Э для истребителя Су-57, упомянутая в интервью с главой КТРВ, была представлена на авиасалоне МАКС-2019. Она предназначена для уничтожения легкоуязвимой военной техники, железнодорожных узлов, складов, живой силы. Боеприпасы применяются одиночно и залпом с самолётов фронтовой авиации.

Масса бомбы составляет 256 кг, длина — 3,2 м, диаметр — 0,25 м, вес осколочно-фугасной боевой части — 165 кг. Точность боеприпаса в два раза превосходит более тяжёлые корректируемые аналоги. Применение КАБ-250ЛГ требует снижения до высоты 1—10 км.

Следом по мощности идут бомбы КАБ-500КР с телевизионной системой наведения и КАБ 500С-Э, оснащённые спутниковой системой наведения. Их масса превышает 500 кг, а применяться они могут на самолётах фронтовой авиации типа Су-27, Су-30, Су-34, Су-24М, МиГ-29.

  • Корректируемая авиационная бомба КАБ-250ЛГ-Э
  • © АО «ГНПП «Регион»

Для поражения неподвижных наземных и надводных целей, таких как железнодорожные и шоссейные мосты, военно-промышленные объекты, склады боеприпасов, корабли и транспортные суда, предназначены бомбы КАБ-1500ЛГ-Ф-Э массой около 1,5 т.

Борис Обносов также упомянул о завершении испытаний новых управляемых бомб УПАБ калибра 500 и 1500 кг. Они также были представлены публике на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

УПАБ-1500Б предназначена для поражения укреплённых наземных и надводных объектов. Масса боеприпаса составляет 1525 кг, длина — 5 м, диаметр — 0,4 м, вес боевой части — 1010 кг. Бомба может сбрасываться с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. Отклонение от поражаемого объекта не превышает 10 м.

УПАБ-500Б представляет собой уменьшенную версию, которая используется для уничтожения вооружения и военной техники противника, а также объектов армейской инфраструктуры. Масса боеприпаса — 505 кг, длина — 2,8 м, диаметр — 0,35 м, вес боевой части — 390 кг.

Бомба может сбрасываться с высоты до 14 км. Максимальная дальность применения УПАБ-500Б — 40 км, отклонение от цели — не более 10 м. Полёт боеприпаса корректируется с помощью крыльев в средней части корпуса и хвостовых рёбер.

Стоит отметить, что в России разрабатываются управляемые и корректируемые бомбы не только для самолётов фронтовой авиации, но и уменьшенные варианты для применения на БПЛА. Например, в календаре на 2021 год Минобороны продемонстрировало разведывательно-ударный БПЛА «Орион» с корректируемыми авиабомбами КАБ-20 массой 21 кг. Боеприпасы снаряжены осколочно-фугасной боевой частью, спутниковыми или лазерными системами наведения. Они способны уничтожать пехоту и легкобронированную технику.

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» «Орион» был представлен с управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-50 и корректируемой малогабаритной бомбой КАБ-50.

Номенклатура средств доставки для новых корректируемых бомб относительно широкая, отметил Юрий Кнутов в беседе с RT.

«Например, подобные бомбы могут нести штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-34, а в скором времени это смогут делать и ударные беспилотники», — пояснил аналитик.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, планирующие боеприпасы, в отличие от авиационных бомб свободного падения, преодолевают большее расстояние до цели.

«Такого рода боеприпасы оснащаются специальными системами управления, а также системами, которые корректируют наведение на цель, благодаря чему полёт к цели может выполняться как под управлением оператора, так и самостоятельно, если координаты цели известны. Подобные боеприпасы используются в тех фазах боевого конфликта, где, например, присутствует мощная организация систем противовоздушной обороны. Благодаря им летательные аппараты и пилоты остаются целыми и невредимыми, поскольку для сбрасывания не требуется входить в воздушное пространство противника», — подчеркнул эксперт.

При этом обычные боеприпасы свободного падения не будут списывать со счетов, так как планирующие всё же дороже в производстве, добавил Алексей Леонков.

«Это дополнительный вид вооружения, который расширит арсенал истребителей-бомбардировщиков и бомбардировщиков», — заключил эксперт.

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