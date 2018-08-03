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Планирующая сменить гражданство российская биатлонистка выиграла гонку юниорского чемпионата Украины

03 августа 2018, 00:24  •  31 • Украина
Планирующая сменить спортивное гражданство российская биатлонистка Екатерина Бех выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС.

На четырёх огневых рубежах 19-летняя спортсменка совершила четыре промаха. 20-летняя Анастасия Рассказова, ранее выступавшая за юниорскую сборную России вместе с Бех и тоже планирующая представлять Украину на международных соревнованиях, показала четвёртый результат.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что планирующие выступать за Украину Бех и Рассказова нужны российской сборной.

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