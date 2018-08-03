Планирующая сменить гражданство российская биатлонистка выиграла гонку юниорского чемпионата Украины

Планирующая сменить спортивное гражданство российская биатлонистка Екатерина Бех выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

Об этом сообщает ТАСС.

На четырёх огневых рубежах 19-летняя спортсменка совершила четыре промаха. 20-летняя Анастасия Рассказова, ранее выступавшая за юниорскую сборную России вместе с Бех и тоже планирующая представлять Украину на международных соревнованиях, показала четвёртый результат.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что планирующие выступать за Украину Бех и Рассказова нужны российской сборной.