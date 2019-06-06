Планируется внешнее вмешательство в дела Судана под флагом ООН

Китай, Россия и африканские члены СБ ООН решительно против

В ночь с 4 на 5 июня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Республике Судан. Положение в Судане, где в апреле произошёл государственный переворот, продолжает оставаться сложным и неопределённым. В последние дни наметилось резкое ухудшение ситуации, когда военные власти применили силу в отношении, как говорится в официальном заявлении, «криминальных и неуправляемых элементов». По сообщениям СМИ, убиты около 30 человек.

Длительные демонстрации, начавшиеся в январе якобы против повышения цен на хлеб, постепенно переросли в антиправительственные (антигосударственные) выступления. В апреле произошёл государственный переворот, в результате которого президент страны Омар Хассан аль-Башир был смещён со своего поста и отправлен под арест. Переворот совершили военные; сам О. аль-Башир – боевой офицер и пришёл к власти в 1989 году в результате военного переворота. Автору статьи доводилось встречаться с президентом О. аль-Баширом в его резиденции в Хартуме – она находилась на территории военной базы.

После смещения и ареста президента был образован Военный переходный совет Судана, который объявил, что будет править страной на протяжении переходного периода в два года. Было приостановлено действие конституции, распущены парламент и правительство.

В мае Военный переходный совет и оппозиция согласовали план переходного периода, в том числе формирование совместного военно-гражданского органа управления. Однако с 25 мая началось новое обострение ситуации. Оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» заявил о всеобщей забастовке. 1 июня в Хартуме начались столкновения с полицией. На следующий день власти применили оружие.

По ряду признаков обострение является спланированным. Во-первых, применение силы не имело целью разгон протестующих. Между Военным переходным советом и представителями оппозиции проходили переговоры, завершавшиеся конкретными договорённостями. Во-вторых, сила была применена не в отношении основной массы демонстрантов, а в отношении отдельных групп, державшихся на периферии демонстраций. Гибель людей не в интересах военных, чья власть пока непрочна. Не ясно также, погибли ли люди только в результате действий армии и полиции… По официальной версии военных, они действовали для нейтрализации вооружённых провокаторов, которые пытались проникнуть в лагерь оппозиционеров-демонстрантов. Возможно, действительно была пресечена гораздо более кровавая бойня…

Последовала, однако, быстрая реакция Генерального секретаря ООН, который 3 июня резко осудил «применение силы против гражданского населения». Затем состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Великобританией и Германией.

По всем признакам планируется внешнее вмешательство в дела Судана под флагом ООН. Вероятно, сначала произойдёт включение «ситуации в Судане» в повестку дня Совета Безопасности, затем события будут развиваться по отработанной схеме резолюций, принимаемых на основании главы VII Устава ООН (которые обязательны для исполнения всеми государствами). Однако для включения ситуации в официальную повестку дня Совбеза требуется наличие «угрозы миру или нарушение мира» – для этого и понадобились жертвы. Не исключено, что появятся ещё новые погибшие.

Оппозиция ведёт себя напористо, теперь она уже не желает переговоров с военными. 4 июня оппозиционный альянс «Декларация свободы и перемен» не согласился на проведение в стране выборов. Лидер ДСП Аббас Мадани отклонил все пункты плана о выборах, предложенного главой Военного переходного совета генералом Абдель Бурханом. Мадани заявил, что кампания гражданского неповиновения будет продолжаться до тех пор, пока члены Военного совета не отдадут власть гражданскому правительству. То есть никаких выборов – Мадани хочет взять власть.

Удивляться нечему – настоящими путчистами являются активисты оппозиции. Свержение аль-Башира – это очередная «цветная революция», при которой спровоцированные беспорядки дают толчок смещению законно избранного главы государства. Конечно, аль-Башир пришёл к власти тоже в результате переворота, но потом он переизбирался президентом на всеобщих выборах 1996, 2000, 2010, 2016 годов. Повторяем: в действительности путч организован оппозицией, которая вырядилась, как обычно, «демократией».

Пристальное внимание сил глобального управления к Судану не закончилось с разделом страны в 2011 году на Северный и Южный Суданы. Отделение нефтеносных районов юга не решило вопрос о контроле над нефтью полностью. Под контролем Хартума остаются трубопроводы и другая нефтяная инфраструктура.

Напомним, что во время своего визита в Россию в 2017 году президент Судана Омар аль-Башир на встрече с В.В. Путиным обратился с просьбой к руководству Российской Федерации о защите от агрессивных действий США. Тогда он предложил России стать «ключом к Африке». На Западе это предложение не осталось не замеченным…

На заседании СБ ООН 5 июня западные представители и их сателлиты попытались протащить свой проект заявления с резким осуждением переходных военных властей. Китай и Россия высказались против. По сообщениям СМИ (заседание СБ проходило в закрытом режиме), Российская Федерация не согласилась с осуждением только властей Судана, назвав проект «несбалансированным».

Официальную позицию России огласил МИД РФ. Во-первых, Россия поддержала заявление главы Военного переходного совета А. Аль-Бурхана о создании технократического правительства для управления страной в течение переходного периода и проведении через 9 месяцев в Судане всеобщих выборов. МИД объяснил это необходимостью формирования необходимых условий для надёжной стабилизации обстановки. Во-вторых, российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что не поддержит внешнее вмешательство: «Считаем урегулирование внутренних проблем в Судане делом исключительно самих суданцев. Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство – неприемлемы, чреваты обострением конфронтации».

Позиция России и Китая в полной мере соответствует позиции африканских членов СБ ООН. В настоящее время положение в Судане рассматривается Советом мира и безопасности Африканского союза.