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Планирует побег в Россию: Лукашенко смог договориться с Путиным

16 августа 2020, 11:45  •  75 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились новые детали телефонных переговоров между главами
Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент Белоруссии уверяет: ему удалось договориться с Москвой о помощи в случае, если стране будет угрожать внешняя опасность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лукашенко признается, что его удивила осведомленность Путина по поводу всего, что происходит в Белоруссии.
"И мы договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – рассказал он.
Однако в иностранных СМИ всплыла информация, что между администрациями президентов была достигнута еще одна договоренность, о которой распространяться не стали. Издание Bloomberg, ссылаясь на источники из Москвы, написало, что белорусский президент готовил почву для побега из страны. По их словам, Лукашенко смог договориться с Путиным, что, в случае побега, он сможет укрыться в России.
Источники заявили, что сейчас Кремль рассматривает возможность того, что протестующим удастся свергнуть президента с поста. Однако и не исключают, что Лукашенко сможет подавить митинги и сохранить власть на некоторый период времени.
Кроме того, некоторые источники из администрации президента уверяют, что часть российских чиновников считает действия главы Белоруссии, связанные с жестким подавлением протестов, контрпродуктивными.
Напомним, телефонный разговор между Путиным и Лукашенко состоялся в минувшую субботу.

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