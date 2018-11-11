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«Планировался день икс»: СМИ сообщили о подготовке немецкими военными заговора с целью убийства «неугодных» политиков
11 ноября 2018, 12:09 • 64 • В мире
Немецкие военнослужащие, по данным Focus, организовали заговор с целью убийства «неугодных политиков». Журналисты издания отмечают, что около 200 солдат подготовили склады с оружием и топливом на день икс, в рамках которого они планировали с целью убийства собрать в одном месте политических деятелей, в числе которых глава фракции «Левой партии» в парламенте Дитмар Бартч, лидер партии «Зелёных» Клаудия Рот, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и бывший президент Германии Йоахим Гаукв. Утверждается также, что активную роль в этом плане играла ассоциация бывших и действующих сотрудников спецслужб и полиции Uniter, однако в организации отрицают свою причастность.
Reuters
Немецкое издание Focus утверждает, что в Германии военные готовили заговор с целью убийства политиков, в том числе главы фракции «Левой партии» в федеральном парламенте Дитмара Бартча. Журналисты ссылаются на данные расследования Федерального ведомства уголовной полиции (BKA).
Подчёркивается, что для реализации этого плана около 200 военных, считающих, что конец света близок, создали секретные хранилища с оружием и топливом. В списках потенциальных жертв заговорщиков, по данным Focus, были различные политики, в том числе глава Левой партии в федеральном парламенте ФРГ Дитмар Бартч.
Кроме того, Daily Mail сообщает, что также планировалось убийство лидера «Зелёной партии» Клаудии Рот, главы МИД Германии Хайко Мааса и бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука.
Focus отмечает, что признаки заговора были обнаружены в деле солдата ФРГ Франко А., который планировал осуществлять теракты против властей. Напомним, для этих целей военнослужащий предоставил в миграционную службу документы о том, что он якобы является сирийским беженцем, чтобы в терактах впоследствии обвинили мигрантов. Правоохранительные органы задержали его в мае прошлого года.
Издание Focus утверждает, что следствию касательно заговора мешал 42-летний подполковник военной контрразведки — он предупреждал других заговорщиков об обысках и других оперативных действиях правоохранительных органов. Сейчас, по данным СМИ, ему предъявлены обвинения, а его дело будет рассматривать окружной суд Кёльна.
Focus также указывает на связь между заговорщиками и ассоциацией действующих и бывших членов спецподразделений федерального и регионального уровня, а также полиции «Uniter e.V.». Так, чаты планировавших убийства политиков, по данным издания, возглавлялись представителями этой ассоциации, в том числе и её председателем, имя которого не сообщается.
На сайте ассоциации утверждается, что Uniter сотрудничает с представителями бизнеса и правительства в сфере безопасности, а также помогает вступившим в её состав с трудоустройством и профессиональным ростом. При этом свою причастность к заговору в организации отрицают. Об этом говорится в официальном Facebook ассоциации.
«В СМИ пробил всеобщий час сказок… Наше предложение: давайте забудем и в следующий раз не налегайте так на глинтвейн!.. В конечном счёте — и к нашему сожалению — эта жуткая дезинформация причинит ущерб не нам, а Министерству обороны», — пишет Uniter.
При этом в ассоциации подчеркнули, что открыто сотрудничают с властями и правоохранительными органами.
«Работа правительства затруднена конфликтами»
Отметим, что «Левая партия» и «Зелёные», на лидеров которых по данным Focus и Daily Mail готовилось покушение, находятся в оппозиции действующей коалиции Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социалистического союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Ранее, 29 октября, председатель ХДС и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии на выборах, которые состоятся в декабре этого года, и оставит должность главы правительства после истечения срока своих полномочий в 2021 году. Это заявление было сделано на фоне неудачных для ХСС и их союзника по коалиции ХДС выборов в два земельных парламента — в Гессене и Баварии.
Кроме того, в июле между лидерами ХДС Ангелой Меркель и председателем ХСС министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером возникали противоречия, касающиеся ситуации с мигрантами. Зеехофер угрожал уйти в отставку, если федеральное правительство не начнёт проводить более жёсткую политику. Тогда сторонам удалось найти компромисс.
Однако третий член коалиции, СДПГ, считает, что существующие в блоке противоречия мешают работе правительства, и призывает ХДС и ХСС представить способы решения конфликтов между собой.
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