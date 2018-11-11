«Планировался день икс»: СМИ сообщили о подготовке немецкими военными заговора с целью убийства «неугодных» политиков

Немецкие военнослужащие, по данным Focus, организовали заговор с целью убийства «неугодных политиков». Журналисты издания отмечают, что около 200 солдат подготовили склады с оружием и топливом на день икс, в рамках которого они планировали с целью убийства собрать в одном месте политических деятелей, в числе которых глава фракции «Левой партии» в парламенте Дитмар Бартч, лидер партии «Зелёных» Клаудия Рот, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и бывший президент Германии Йоахим Гаукв. Утверждается также, что активную роль в этом плане играла ассоциация бывших и действующих сотрудников спецслужб и полиции Uniter, однако в организации отрицают свою причастность.

Немецкое издание Focus утверждает, что в Германии военные готовили заговор с целью убийства политиков, в том числе главы фракции «Левой партии» в федеральном парламенте Дитмара Бартча. Журналисты ссылаются на данные расследования Федерального ведомства уголовной полиции (BKA).

«Согласно показаниям свидетелей, в чат-группах и на реальных собраниях препперы (готовящиеся к концу света. — RT) вынашивали конкретные планы в так называемый День X cвезти неугодных политиков «в одно место с целью убийства»», — говорится в публикации Focus.

Подчёркивается, что для реализации этого плана около 200 военных, считающих, что конец света близок, создали секретные хранилища с оружием и топливом. В списках потенциальных жертв заговорщиков, по данным Focus, были различные политики, в том числе глава Левой партии в федеральном парламенте ФРГ Дитмар Бартч.

Кроме того, Daily Mail сообщает, что также планировалось убийство лидера «Зелёной партии» Клаудии Рот, главы МИД Германии Хайко Мааса и бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука.

Focus отмечает, что признаки заговора были обнаружены в деле солдата ФРГ Франко А., который планировал осуществлять теракты против властей. Напомним, для этих целей военнослужащий предоставил в миграционную службу документы о том, что он якобы является сирийским беженцем, чтобы в терактах впоследствии обвинили мигрантов. Правоохранительные органы задержали его в мае прошлого года.

Издание Focus утверждает, что следствию касательно заговора мешал 42-летний подполковник военной контрразведки — он предупреждал других заговорщиков об обысках и других оперативных действиях правоохранительных органов. Сейчас, по данным СМИ, ему предъявлены обвинения, а его дело будет рассматривать окружной суд Кёльна.

Focus также указывает на связь между заговорщиками и ассоциацией действующих и бывших членов спецподразделений федерального и регионального уровня, а также полиции «Uniter e.V.». Так, чаты планировавших убийства политиков, по данным издания, возглавлялись представителями этой ассоциации, в том числе и её председателем, имя которого не сообщается.

На сайте ассоциации утверждается, что Uniter сотрудничает с представителями бизнеса и правительства в сфере безопасности, а также помогает вступившим в её состав с трудоустройством и профессиональным ростом. При этом свою причастность к заговору в организации отрицают. Об этом говорится в официальном Facebook ассоциации.

«В СМИ пробил всеобщий час сказок… Наше предложение: давайте забудем и в следующий раз не налегайте так на глинтвейн!.. В конечном счёте — и к нашему сожалению — эта жуткая дезинформация причинит ущерб не нам, а Министерству обороны», — пишет Uniter.

При этом в ассоциации подчеркнули, что открыто сотрудничают с властями и правоохранительными органами.

«Работа правительства затруднена конфликтами»

Отметим, что «Левая партия» и «Зелёные», на лидеров которых по данным Focus и Daily Mail готовилось покушение, находятся в оппозиции действующей коалиции Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социалистического союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ранее, 29 октября, председатель ХДС и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии на выборах, которые состоятся в декабре этого года, и оставит должность главы правительства после истечения срока своих полномочий в 2021 году. Это заявление было сделано на фоне неудачных для ХСС и их союзника по коалиции ХДС выборов в два земельных парламента — в Гессене и Баварии.

Кроме того, в июле между лидерами ХДС Ангелой Меркель и председателем ХСС министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером возникали противоречия, касающиеся ситуации с мигрантами. Зеехофер угрожал уйти в отставку, если федеральное правительство не начнёт проводить более жёсткую политику. Тогда сторонам удалось найти компромисс.

Однако третий член коалиции, СДПГ, считает, что существующие в блоке противоречия мешают работе правительства, и призывает ХДС и ХСС представить способы решения конфликтов между собой.