|
Планировали устроить в Крыму геноцид: Расследование водной блокады привело в запрещённую организацию
28 марта 2021, 17:40 • 69 • Политика
Расследование водной блокады Крыма привело в запрещённую организацию. Её члены планировали устроить на полуострове геноцид, то есть физически уничтожить крымчан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму назвали имена трёх человек, которым будет предъявлен иск по обвинению в подготовке водной блокады полуострова. Как сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости", это граждане Украины Андрей Сенченко, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв - первые двое являются бывшими депутатами Верховной рады, третий и сейчас заседает в украинском парламенте.
Также выяснилась интересная деталь: двое из этой троицы - Чубаров и Джемилёв - лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.). Как подчеркнул Константинов, все трое не раз заявляли о своей причастности к организации водной блокады Крыма.
Её же парламентарий расценивает весьма жёстко - как попытку геноцида, физического уничтожения населения полуострова. В целом ущерб, нанесённый полуострову действиями украинских властей, уже исчисляется триллионами рублей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 марта 2021, 04:00
|
27 марта 2021, 15:05
|
25 марта 2021, 09:55
|
26 марта 2021, 05:10
|
27 марта 2021, 01:20
|
26 марта 2021, 05:10
|
23 марта 2021, 17:35