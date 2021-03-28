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Планировали устроить в Крыму геноцид: Расследование водной блокады привело в запрещённую организацию

28 марта 2021, 17:40  •  69 • Политика
Расследование водной блокады Крыма привело в запрещённую организацию. Её члены планировали устроить на полуострове геноцид, то есть физически уничтожить крымчан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму назвали имена трёх человек, которым будет предъявлен иск по обвинению в подготовке водной блокады полуострова. Как сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости", это граждане Украины Андрей Сенченко, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв - первые двое являются бывшими депутатами Верховной рады, третий и сейчас заседает в украинском парламенте.
Также выяснилась интересная деталь: двое из этой троицы - Чубаров и Джемилёв - лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.). Как подчеркнул Константинов, все трое не раз заявляли о своей причастности к организации водной блокады Крыма.
Её же парламентарий расценивает весьма жёстко - как попытку геноцида, физического уничтожения населения полуострова. В целом ущерб, нанесённый полуострову действиями украинских властей, уже исчисляется триллионами рублей.

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