Расследование водной блокады Крыма привело в запрещённую организацию. Её члены планировали устроить на полуострове геноцид, то есть физически уничтожить крымчан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму назвали имена трёх человек, которым будет предъявлен иск по обвинению в подготовке водной блокады полуострова. Как сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости", это граждане Украины Андрей Сенченко, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв - первые двое являются бывшими депутатами Верховной рады, третий и сейчас заседает в украинском парламенте.

Также выяснилась интересная деталь: двое из этой троицы - Чубаров и Джемилёв - лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.). Как подчеркнул Константинов, все трое не раз заявляли о своей причастности к организации водной блокады Крыма.

Её же парламентарий расценивает весьма жёстко - как попытку геноцида, физического уничтожения населения полуострова. В целом ущерб, нанесённый полуострову действиями украинских властей, уже исчисляется триллионами рублей.