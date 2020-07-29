«Планировали убийства военнослужащих»: ФСБ задержала сторонников ИГ в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге сторонников группировки «Исламское государство»*, планировавших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Их также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур. После совершения запланированных убийств они намеревались выехать на Ближний Восток и присоединиться к экстремистам.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге сторонников террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России в г. Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» участников террористической ячейки из числа выходцев одной из средне-азиатских республик, которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур», — говорится в сообщении службы.

После совершения запланированных убийств они намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона и присоединиться к террористам.

По месту проживания боевиков сотрудники ФСБ изъяли средства связи и банковские карты.

ФСБ также представила видеозапись задержания террористов. На записи видно, что спецоперация прошла в жилых помещениях. Там также видны семеро задержанных, лежащих на полу в наручниках.

Задержания в других регионах

За последние несколько месяцев стало известно о задержании сторонников террористических организаций и предотвращённых террористических актах в нескольких российских регионах.

Так, 27 июля сотрудники ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. В ведомстве не стали раскрывать, какую именно группировку поддерживал преступник, но сообщили, что подозрительный мужчина был выявлен сотрудниками спецслужб в районе заброшенных гаражей в городе Химки. При попытке задержания и проверки он открыл огонь по силовикам из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован.

Нападавшим оказался выходец из одной из стран Центральной Азии, проживавший в Москве в съемной квартире. Силовики обнаружили при нём автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД. При обыске в квартире также были обнаружены доказательства связи убитого с эмиссарами МТО в Сирии, а также его подготовки к «массовому расстрелу граждан».

Позже в Подмосковье был задержан брат преступника, который разыскивал последнего, чтобы не допустить его выезд в Сирию «для участия в запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации».

Помимо этого, 23 июля ФСБ в ходе спецоперации задержала членов международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»**. Ячейка была раскрыта в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Участники группировки занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.

До этого в Ростовской области также была раскрыта законспирированная ячейка сторонников «Исламского государства», в состав которой входили шестеро граждан одной из среднеазиатских стран и России. Её участники готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях. В их отношении были возбуждены дела по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Республике Крым правоохранительные органы пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. Сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четверых участников группировки. Все они занимались распространением среди местных жителей террористической идеологии и их вербовкой в свои ряды.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.