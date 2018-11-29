«Планировали убийства правоохранителей и предпринимателей»: в Кабардино-Балкарии обезврежена группа экстремистов

В Майском районе Кабардино-Балкарской Республики обезврежены трое членов группировки, которая планировала убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей. Автомобиль злоумышленников попытались остановить для проверки, в ответ они открыли огонь. Правоохранители ликвидировали нападавших. На месте происшествия обнаружено оружие.

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией пресекли деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки в Майском районе Кабардино-Балкарской Республики. Об этом говорится в официальном сообщении ФСБ.

«Федеральной службой безопасности... пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в КБР», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Следственном комитете РФ, правоохранители в рамках отработки оперативной информации попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2107.

«Трое людей, находившихся в автомобиле, не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним огонь из автоматического оружия. Нападавшие были ликвидированы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», — сообщили в СК РФ.

Ещё один член группировки был задержан, сообщили в ФСБ. На месте происшествия обнаружено оружие, патроны и средства поражения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 («Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия»).

Следователи устанавливают личности нападавших, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

© СК РФ

Убийство полицейских

В октябре сообщалось, что сотрудникам МВД удалось ликвидировать двух злоумышленников, которые подозревались в убийстве полицейского в селе Атажукино в Кабардино-Балкарии.

«Сегодня около 07:30 в селе Атажукино... было установлено местонахождение двоих подозреваемых в убийстве участкового. Злоумышленники были заблокированы на окраине села в одном из помещений сельскохозяйственной фермы», — сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября.

При приближении правоохранителей подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнём полиция обезвредила правонарушителей.

Согласно данным государственной статистики, число преступлений последние десять лет в Кабардино-Балкарии снижается. Из 6,7 тыс. зарегистрированных в 2017 году преступлений 26 являлись убийствами или покушением на убийство. В 2010 году этот показатель был в несколько раз выше.

Содействие террористам

Продолжается работа спецслужб по пресечению деятельности пособников преступников и террористов. Так, в ноябре 2018 года в Томской области задержаны женщины, которые переводили деньги боевикам, воюющим в Сирии в составе ИГ*. Одна из них воспользовалась своим служебным положением для проведения финансовых махинаций.

Как выяснили следователи, задержанные были сторонниками создания так называемого всемирного исламского халифата. По данным ФСБ, одной из членов группировки удалось оформить в российском банке карту, а затем передать её за рубеж. Впоследствии через неё осуществлялись переводы третьим лицам, связанным непосредственно с террористами.

При этом для обмена реквизитами банковских карт и платёжных сервисов, а также другой финансовой информацией использовались закрытые чаты мессенджера Telegram.

«В период с июня 2016-го по июнь 2017 года обвиняемой посредством системы удалённого доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности международной террористической организации ИГ, в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту», — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации АТЦ СНГ, за первые десять месяцев 2018 года в России было уничтожено 50 террористов и предотвращено шесть терактов. Только на Северном Кавказе пресечена деятельность 20 спящих ячеек международных террористических организаций и задержано более 120 их членов.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, озвученным в начале октября, в 2018 году на Северном Кавказе спецслужбами были задержаны 63 бандита и 142 пособника.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.