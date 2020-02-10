“Планировали убить Януковича”: В США признали участие в украинском госперевороте?

Телеканал близок к Республиканской партии, а фильм снял бывший советник президента США Дональда Трампа политолог Майкл Капуто.

Особое место в документальной ленте отведено Украине, точнее событиям госпереворота 2014 года - Евромайдану.

Подробно описывается роль тогдашнего американского лидера Барака Обамы в свержении президента Украины Виктора Януковича. Авторы фильма отмечают, что власти США активно помогали в смене власти на Украине. Кроме того, не осталось незамеченным и участие финансиста Джорджа Сороса, экс вице-президента США Джо Байдена и некоторых представителей демпартии США.

Капуто подробно рассказывает, как им был выгоден затяжной кризис на Украине, майдан, а затем и инициация импичмента Трампа.

В фильме о событиях 2014 года в Киеве рассказали экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, один из экс-бойцов спецподразделения "Беркут", некоторые бывшие депутаты Рады, а также те самые “грузинские снайперы”, которые, по мнению многих, повинны в стрельбе на майдане.

Последние подтвердили, что были завербованы Мамукой Мамулашвили - соратником экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По словам снайперов, инициаторами стрельбы по протестующим и правоохранителям был экс-спикер рады Андрей Парубий.

При этом один из граждан Грузии рассказал о встрече с Саакашвили и неизвестными сотрудниками СБУ, в ходе которой ему было поручено найти маршруты Януковича и отслеживать передвижения президента.

"И они, скажем, планировали убить Януковича", - заявил боец, назвавшийся Зурабом.

Об участии “грузинских снайперов” в так называемой украинской революции достоинства стало известно ещё несколько лет назад. При этом Киев обвинил в стрельбе на майдане бойцов “Беркута”.

США же всегда отрицали своё вмешательство в события 2014 года.