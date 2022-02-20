Планировали сорвать референдум: В Белоруссии раскрыт заговор

Как сообщают белорусские СМИ, сотрудникам КГБ республики удалось раскрыть группу провокаторов, которые намеревались сорвать референдум по поправкам в конституцию. Они планировали портить бюллетени и под видом сотрудников милиции запугивать членов избирательных комиссий.

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о спецоперации Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе которой были установлены лица, планировавшие срыв предстоящего референдума по изменениям и дополнениям конституции страны. Он намечен на 27 февраля.

Силовики сообщают, что провокаторы действовали по указаниям из-за рубежа. В их планы входили призывы к порче бюллетеней, а также рассылка писем с угрозами членам избиркомов. В письмах они хотели представляться судьями и милиционерами.

Заграничные кураторы уже установлены, уточнили в силовом ведомстве. Все координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны. Заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек подчеркнул, что работа по пресечению противоправной деятельности лиц, предпринимающих попытки по оказанию незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, продолжается.

Бычек заявил, что подобные действия приравниваются к экстремизму.