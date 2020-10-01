|
«Планировали получить поддельные документы»: задержаны совершившие побег из колонии в Дагестане заключённые
01 октября 2020, 00:25 • 39 • В России
Сбежавшие из колонии в Дагестане шестеро заключённых задержаны, заявили во ФСИН. Беглецов удалось найти совместными усилиями МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Осуждённых обнаружили в одном из сёл Калмыкии. По предварительным данным, беглецы намеревались покинуть пределы России по поддельным документам, перебравшись в Казахстан и Таджикистан. Помощь при поимке заключённых оказал пастух, который получит 1 млн рублей в качестве вознаграждения.
© ФСИН
Правоохранительные органы задержали шестерых заключённых, которые совершили побег из исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы.
Во ФСИН указали, что 30 сентября в результате совместной работы с сотрудниками МВД России, ФСБ России, Росгвардии и Следственного комитета сбежавшие были задержаны.
Директор ФСИН России Александр Калашников находился с визитом в Дагестане и провёл рабочее совещание с руководством территориального органа ведомства по активизации розыска сбежавших заключённых. Впоследствии Калашников решил поощрить всех сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в розыске и задержании особо опасных преступников.
По информации РИА Новости, шестеро беглецов совершили побег на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Найти и задержать их удалось в калмыцком посёлке Улан-Хол, сообщает агентство.
В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН и авиация.
Заключённых доставили в отдел полиции Лаганского района. По данным ТАСС, поймать беглецов помог пастух, который получит за своё содействие вознаграждение в размере 1 млн рублей.
«Обещанный 1 млн рублей за содействие в установлении местонахождения сбежавших заключенных будет выплачен. По предварительным данным, о местонахождении сообщил пастух из Калмыкии. В настоящее время уточняются обстоятельства, подробности и личность пастуха», — цитирует агентство представителя дагестанского правительства.
По предварительным данным, беглецы рассчитывали скрыться в Казахстане и Таджикистане. Об этом ТАСС рассказал начальник управления уголовного розыска МВД Дагестана Магомеднаби Адильханов.
Он добавил, что в процессе поисков заключённых был обнаружен автомобиль со следами их генетических материалов. Адильханов также рассказал, что сотрудники полиции позднее нашли двух свидетелей. Один из них заявил, что группы беглецов интересовалась у него, как проехать в Калмыкии к морю.
«На следующий день также появился свидетель их передвижения, после чего стало ясно, в каком направлении они движутся», — добавил представитель МВД. Ожидается, что в дальнейшем задержанных доставят в следственное управление для производства следственных и процессуальных действий.
Отмечается, что четверо из шестерых беглецов отбывали сроки за сбыт и хранение наркотиков, ещё двое — за убийство.
Как сообщили ранее в пресс-службе ФСИН России, осуждённые сбежали, сделав подкоп.
«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.
После обнаружения побега ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку для выяснения обстоятельств, поспособствовавших этим событиям. Ориентировки на сбежавших были разосланы во все территориальные отделы МВД.
Наряду с этим Следственный комитет по Дагестану завёл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России («Халатность»). В ведомстве указали, что подкоп и последовавший за этим побег стали возможны «в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей»
28 сентября в рамках расследования уголовного дела о халатности был задержан сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы.
Следователи задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осуждённых колонии, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп и совершён побег заключённых.
Дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 16:20
|
24 сентября 2020, 09:55
|
27 сентября 2020, 19:30
|
25 сентября 2020, 15:15
|
27 сентября 2020, 01:10
|
30 сентября 2020, 02:30
|
26 сентября 2020, 09:35