«Планировали незаконную съёмку»: на режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Сотрудники службы безопасности «Роскосмоса» задержали в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на режимный объект организации. Часть злоумышленников намеревалась провести незаконную фотосъемку охраняемых объектов, другая группа планировала акты вандализма на территории предприятия, отмечает пресс-служба ведомства. Задержанные пытались попасть на территорию научно-испытательного центра, занимающегося испытаниями двигателей и космической техники.

Служба безопасности «Роскосмоса» задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкомпании. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Первый инцидент произошёл седьмого сентября, указано в сообщении пресс-службы «Роскосмоса». Тогда силами службы безопасности были задержаны три человека. В ходе разбирательства выяснилось, что они планировали незаконную съёмку Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП).

«Злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет», — сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Задержанные лица были переданы в полицию. Следователи установили, что в ночь с седьмого на восьмого августа на территорию предприятия планировала проникнуть ещё одна группа людей.

«Следствием было установлено, что... ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» ещё одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — указывается на сайте организации.

Сотрудники охраны «Роскосмоса» предприняли соответствующие меры, и задержали на КПП и по периметру объекта двоих, а впоследствии и ещё 12 человек. Все задержанные лица были также доставлены в полицию, а о произошедшем доложено правоохранительным органам и руководству госкорпорации.

© ФКП «НИЦ РКП»

«Головной испытательный центр»

НИЦ РКП испытывает двигатели и другие компоненты космической и ракетной техники, в том числе баллистических ракет. Предприятие было основано в 1949 году в городе Пересвете Московской области, во времена СССР существовало как научно-исследовательский институт при государственном комитете по оборонной промышленности. Впоследствии оно было включено в структуру Российского космического агентства.

«Сегодня ФКП «НИЦ РКП» — головной испытательный центр Госкорпорации «Роскосмос» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений», — указывается на сайте предприятия.

Там также отмечается, что испытательные комплексы центра не имеют аналогов в российской военно-космической отрасли.

Космодром Восточный

Шестого сентября президент России Владимир Путин посетил строящийся в Амурской области космодром Восточный, где дал указания строго соблюдать сроки строительства объекта.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ», — заявил президент на совещании по развитию инфраструктуры космодрома, на котором присутствовал, в частности, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава государства также отметил, что первые полёты, в том числе и с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, должны состояться вовремя. Напомним, запуск российской сверхтяжёлой ракеты-носителя «Енисей» с Восточного планируется на 2028 год.

В свою очередь Дмитрий Рогозин заверил российского президента в том, что объекты второй очереди космодрома будут сданы в срок.

«На сегодняшний день до конца срока реализации контракта — 40 месяцев у нас есть. В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам», — передаёт ТАСС слова главы «Роскосмоса».

В ходе визита президент осмотрел и объекты первой очереди, уже построенные на космодроме. В частности, президенту показали монтажно-испытательные корпуса для ракеты-носителя и космических аппаратов, где проходят тесты устройств, разгонных блоков и блоков выведения, а также собирается головная часть ракеты. Кроме того, Путин посетил транспортировочную галерею, предназначенную для перевозки различных компонентов ракет и установок из одного корпуса в другой.

Рогозин отметил, что уже созданные объекты не требуют никаких доработок и нововведений и могут быть использованы для подготовки к полёту ракеты «Ангара» в 2023 году.

Сейчас с космодрома периодически летают ракеты «Союз». Сооружения второй очереди строительства предназначены для создания инфраструктуры под ракеты тяжёлого класса «Ангара».