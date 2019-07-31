«Планировали нападение на объект инфраструктуры»: ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, целью которого должен был стать инфраструктурный объект в Республике Татарстан. В ходе операции были задержаны двое граждан РФ. Их также обвиняют в вербовке местных жителей в ряды «Исламского государства»* и в пропаганде терроризма. Кроме того, правоохранители изъяли у задержанных компоненты взрывных устройств.

ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт, целью которого должен был стать один из объектов инфраструктуры в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе операции задержаны двое подозреваемых. Оба — граждане России, но их имена не разглашаются в интересах следствия.

«На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»*, причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и к пропаганде терроризма», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По заявлению ведомства, у задержанных конфискованы взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В настоящее время ФСБ проводит следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Последние предотвращённые теракты

За последнее время спецслужбы провели ряд задержаний в разных регионах России.

15 июля сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористической организации «Исламское государство» в Ростовской области. Члены формирования готовили теракты в общественных местах и нападения на сотрудников полиции. В состав ячейки входили три гражданина России.

Сообщалось, что террористы оказали сопротивление при задержании. Главарь преступной группы открыл огонь по правоохранителям, когда они пытались остановить его машину, ответным огнём он был ликвидирован.

Впоследствии в Ростове-на-Дону были задержаны ещё два члена ячейки. В ходе обыска у них были изъяты взрывчатка, детонаторы и боеприпасы, сообщали в ФСБ.

Всего в Южном федеральном округе с середины 2018 года было выявлено более 50 членов «Исламского государства», заявил 24 июня начальник управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков.

В июне силовые ведомства также предотвратили теракт в Саратове. По информации ФСБ, гражданин России приобрёл различные материалы и поражающие элементы, чтобы изготовить взрывное устройство и активировать его в людном месте. В своём гараже он оборудовал лабораторию по производству взрывчатых веществ, там же хранил оружие и боеприпасы.

При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован сотрудниками спецслужб.

Также ФСБ предотвратила несколько террористических атак в мае.

28 мая правоохранители арестовали приверженца радикального ислама, планировавшего нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.

А ранее, 22 мая, в городе Кольчугино Владимирской области сотрудники спецслужб провели контртеррористическую операцию (КТО) для задержания двух боевиков, планировавших совершишь теракт. Правоохранители заблокировали террористов в частном доме и предложили сложить оружие. В ответ боевики открыли огонь, в ходе перестрелки они были ликвидированы.

В апреле ФСБ уничтожила законспирированную террористическую ячейку, состоявшую из пяти человек, в Грозном и Махачкале. Участники группы намеревались совершить нападения на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном. Один из задержанных признался на допросе, что планировал атаку с помощью квадрокоптера.

Во вторник, 30 июля, заместитель генпрокурора России заявил, что с начала 2019 года в стране предотвращено 17 террористических атак.

«Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны. Подтверждением этому является количество предотвращённых правоохранительными органами террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток (совершения терактов в регионах. — RT) было предпринято 17», — заявил он на совещании Генпрокуратуры по итогам первого полугодия 2019 года.

В Москве за это же время сотрудники силовых ведомств пресекли 24 террористические преступления. Об этом говорилось в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве, опубликованных в начале июля.

Борьба с терроризмом в сети

В понедельник, 29 июля, стало известно, что в Совете Федерации одобрили поправки в закон о национальной платёжной системе с целью запрета анонимного пополнения электронных кошельков.

Поправки были внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до этого момента электронные кошельки могли свободно использоваться для финансирования терроризма и наркоторговли, прокомментировал закон глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщается, речь идёт о таких платёжных системах, как QIWI Кошелёк, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, и о ряде других.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.