«Планировали массовые убийства»: ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке вооружённых преступлений

ФСБ России задержала 13 граждан РФ, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. В ведомстве отметили, что большинство задержанных были участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. В их домах обнаружены готовые взрывчатые устройства, а также хранящееся с нарушениями оружие. Один из задержанных намеревался совершить теракт в школе 1 сентября.

ФСБ задержала лиц, подозревающихся в подготовке преступлений, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», — говорится в заявлении службы.

При этом, как рассказали в ведомстве, «11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей».

По адресам проживания задержанных обнаружено четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие, подчеркнули в спецслужбе.

Как отметили в ФСБ, «преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи». Среди этих материалов обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

Из распространённого ведомством видео следует, что один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября.

На кадрах демонстрируется переписка, в которой задержанный говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке и утверждает, что сделал трубчатую бомбу. При этом не уточняется, о каком именно регионе идёт речь.

Позднее Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщил о заведении уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Минусинского района.

По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого «возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе». Для осуществления этой цели он изучил «инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении».

Из сообщения СК следует, что молодого человека подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывных устройств).

Отмечается, что «свои преступные действия подросток не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ». При этом в СК указали, что во время допроса подозреваемый «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном».

Ранее в 2020 году силовые ведомства предотвратили несколько других нападений на российские школы. В июне в Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка. Его обвинили в подготовке нападения на школу. В ходе обыска в квартире предполагаемого преступника были обнаружены бутылки с «коктейлем Молотова» и элементы, которые используются для создания взрывных устройств.

При этом сам задержанный заявил, что не планировал нападение, а хотел привести взрывчатку в действие на пустырях ради забавы. Вместе с тем следователи сообщили, что, по их данным, целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

Кроме того, в минувшем апреле ФСБ предотвратила сразу два нападения на российские школы. 22 апреля в Тюменской области сотрудники ФСБ сообщили о задержании злоумышленника, планировавшего вооружённое нападение на одно из учебных заведений региона. У него изъяли охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, селитру, средства связи, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

По данным СК, молодой человек собирался совершить нападение на школу в апреле 2020 года. В ведомстве отметили, что об этих намерениях говорят показания самого задержанного, а также свидетелей.

В том же месяце в Красноярске ФСБ заявила о задержании подростка, планировавшего вооружённую атаку на школу.

Дома у него провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, а также четыре предмета с надписью «Исход», похожие на самодельные взрывные устройства.

Сам задержанный на размещённой силовиками видеозаписи заявил, что планировал использовать эти приспособления для нападения на школу.

В ходе обыска у него также были найдены средства связи и личные дневники, содержащие планы совершения преступления.

По предварительной версии следствия, в январе 2020 года подросток начал подготавливать совершение теракта в Красноярске. Нападение должно было произойти в апреле 2020 года. Следователи возбудили в отношении подростка уголовные дела по нескольким статьям УК России, в том числе о приготовлении к теракту.